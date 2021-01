Atvykusiems iš šalių su mutavusiu koronavirusu – griežtesnės izoliavimosi sąlygos

Europoje iš paveiktų šalių sąrašo išbraukta Islandija, o Norvegijoje paveiktu regionu lieka laikomas tik Oslas. Atvykusiųjų iš šalių su pavojingesnėmis atmainomis laukia griežtesnės izoliavimosi sąlygos.

Lietuvos Sveikatos apsaugos ministerija, primena, kad paveiktų šalių sąraše ir toliau išlieka šalys, kuriose nustatytas mutacijų plitimas, taip pat ir ES šalys, kurios Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) žemėlapiuose pažymėtos raudona spalva.

Paveiktų šalių virtualų žemėlapį, kurį pagal šviesoforo principą rengia Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC), galima stebėti čia.

Ypatingą susirūpinimą dėl mutacijų plitimo kelia padėtis 7 pasaulio šalyse: Airijoje, Danijoje, Jungtinėje Karalystėje, Nyderlanduose, Brazilijoje, Izraelyje ir Pietų Afrikos Respublikoje. Nors, kaip pastebima SAM pranešime, naujų koronaviruso mutacijų atvejai stebimi daugelyje ES ir pasaulio šalių.

Atvykusiems iš paveiktų privaloma turėti tyrimo rezultatą, atliktą 48 val. iki atvykimo, arba atlikti tyrimą atvykus į Lietuvą. Taip pat privaloma 14 dienų izoliuotis, su galimybe susitrumpinti izoliaciją, savo lėšomis 10 dieną atlikus tyrimą.

Tačiau, iš mutacijų paveiktų šalių numatytos griežtesnės izoliavimo sąlygos: negalima pasivaikščioti, o palikti izoliacijos vietą galima, kai žmogui reikalinga skubi medicinos pagalba ir dėl to vykstama į gydymo įstaigą. Visais kitais atvejais – privaloma gauti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) leidimą. Izoliuotis privaloma atskirame bute ar name, gerai izoliuotame kitame individualaus buto ar namo aukšte arba atskirame izoliuotame kambaryje su atskiru sanitariniu mazgu.

Atvykusieji iš kitų paveiktų šalių gali pasivaikščioti 1 km atstumu, palikti izoliacijos vietą be NVSC informavimo ar leidimo pagal nustatytą priežasčių sąrašą. Be to, jie gali izoliuotis tame pačiame bute su nekeliavusiais šeimos nariais, tik kitame kambaryje, apribojant judėjimą namuose ir sumažinant dalijimąsi bendra erdve.

Yra numatyta izoliavimosi išimčių. Pavyzdžiui, visiems tranzitu per Lietuvą vykstantiems asmenims, ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis nei izoliuotis, nei atlikti tyrimo nereikia.

SSM pranešime taip pat nurodoma, kad persirgusiems ar paskiepytiems pagal pilną vakcinacijos schemą taip pat nei testuotis, nei izoliuotis nereikia, jeigu žmogus turi gydymo įstaigos pažymą ar skiepijimų sertifikatą (su vertimu į lietuvių, anglų ar rusų k.) apie persirgimą, kuris buvo patvirtintas PGR tyrimu, 90 dienų laikotarpiu iki atvykimo arba atliktą vakcinaciją.