Verslo egzaminas Vyriausybei

Ir valdančioji koalicija, ir Vyriausybė yra pasižadėjusi platų dialogą prieš priimant svarbesnius verslą liečiančius sprendimus, taip pat galimybę išklausyti verslininkų pasiūlymus. Lietuvos verslo konfederacija (LVK), ilgai nelaukusi, vakar pristatė parengtą pasiūlymų paketą mokestinei sistemai tobulinti. Jame tikslai, kurių siekiama jau ne pirmus metus, – efektyvi ir prognozuojama mokesčių sistema, administracinės naštos mažinimas, kapitalo apmokestinimo mažinimas etc.

Finansų ministerija pakvietė gyventojus ir organizacijas iki vasario 10 d. pateikti pasiūlymus dėl mokesčių lengvatų peržiūros. Nuo vasario 23 d. mokesčių peržiūrą pradės tam tikslui įsteigta darbo grupė, kuri pasiūlymus, ką keisti, Vyriausybei pateiks antroje balandžio pusėje.

„Pirmas dalykas, mokesčių sistema turi būti efektyvi ir prognozuojama. Dėl to siūlome peržiūrėti teisės aktų reguliavimą, sprendimus, kurie gali gerinti verslo aplinką“, – žurnalistams pristatyme sakė Andrius Romanovskis, LVK prezidentas.

Marius Dubnikovas, LVK viceprezidentas ir finansų analitikas, akcentavo, kad Lietuva turi mažinti iš įmonės išsiimamo pelno apmokestinimą, siekiant, kad dividendų apmokestinimo tvarka būtų konkurencinga su aplinkinėmis valstybėmis, peržiūrėti alkoholio akcizų politiką, kad ši būtų prognozuojama vidutiniu laikotarpiu, įvesti nulinį PVM tarifą užsieniečių apgyvendinimui Lietuvoje ir kt. Taip pat siūloma mažinti vilkikų vairuotojų apmokestinimą ir toliau priešintis vežėjų veiklą reglamentuojančiam Mobilumo paketui.

„Šiandien, norint akcininkui iš verslo išsiimti lėšas, kainuoja beveik 30%, kai kitose Baltijos šalyse tai kainuoja 20%. Lenkijoje taip pat įvedamas neapmokestinimas reinvestuojamajam pelnui. Lietuva šiandien yra sala su didesniais mokesčiais, nei turėtume juos matyti. [...] Turėtume neliesti dividendų apmokestinimo tam, kad verslas galėtų funkcionuoti toliau“, – pabrėžė analitikas.

LVK siūlo peržiūrėti alkoholio akcizų politiką: skaičiuojama, kad per pastaruosius ketverius metus alkoholio akzicai buvo keliami 100% ir daugiau — tokio nėra nė vienoje ES valstybėje. Be to, verslas norėtų, kad ši politika būtų labiau prognozuojama — kad būtų bent kelerių metų planas.

Pasiūlymų pakete — vilkikų vairuotojų apmokestinimo mažinimas bei tolesnis priešinimasis vežėjų veiklą reglamentuojančiam Mobilumo paketui. M. Dubnikovas vardina: Lietuvoje transporto sektorius sukuria 7% BVP, ES vidurkis — 2,4%. Atsižvelgiant į vežėjų įnašą ir siūlomą peržiūrėti šio sektoriaus apmokestinimą.

Be kita ko, verslininkus vienijanti konfederacija siūlo gerinti verslo ir darbuotojų gerovę. Pirmiausia raginama grįžti prie 2019 m. buvusio progresinio 27% GPM tarifo — valstybė turi laikytis įsipareigojimų ir nelaužyti susitarimų. A. Romanovskis primena, jog 2018 m. buvo pasiektas socialinis susitarimas, kad įvedamas GPM progresyvumas, bet kartu atsiranda „Sodros“ „lubos“, kurios palaipsniui mažėja. Vis dėlto, anot jo, 2019 m. pabaigoje buvo netikėtai nuspręsta 27% progresinį GPM pakelti iki 32%, o laiptai palikti tie patys.

VŽ nuomone, jau tapo tradicija, kad verslas kiekvienai naujai valdžiai pateikia pasiūlymų paketą. Tačiau, kaip rodo kai kurie pasikartojantys siūlymai, dažnai jie ir lieka šauksmu tyruose. Juolab kad ir verslą liečiantys sprendimai dažniausiai buvo priimami už uždarų durų ir apie juos buvo sužinoma jau „post factum“. Iš Ingridos Šimonytės Vyriausybės išgirdome naują retoriką — kad bus einama kalbėjimosi keliu, o kaip sako LVK vadovas, o ne principu, kuris buvo gajus, – „jūs apsitarėte, mes nusprendėme“. Ar pažadai tartis bus įkūnyti, parodys laikas, tikimės – neuždelstas. Galbūt ne visi verslo pasiūlymai yra tinkami ir turėtų išvysti dienos šviesą, tačiau galimybė diskutuoti turėtų būti nekviestionuojama.

