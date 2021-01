Prezidentas: iki vasaros vidurio galėtų būti siekiama įgyti kolektyvinį imunitetą

COVID-19 vakcina. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Europos Sąjunga galėtų sutarti, iki kada turėtų būti pasiektas kolektyvinis imunitetas nuo COVID-19. Prezidento Gitano Nausėdos nuomone, Lietuva ir visa ES galėtų išsikelti sau ambicingą tikslą iki šių metų vidurio nuo koronaviruso paskiepyti apie 70% populiacijos. Lietuvos atveju tai būtų beveik 2 mln. žmonių. Specialistai teigia, kad tai įmanoma pasiekti, bet viskas priklauso nuo tinkamo pasirengimo ir nuo teikiamos vakcinos kiekių.

Tekstas papildytas ekspertų komentarais bei informacija apie kitus susitikime aptartus klausimus.

Šiuo klausimu G. Nausėda ketvirtadienį rengiasi tartis nuotoliniame Europos Vadovų Tarybos posėdyje. Apie tai antradienį po prezidento susitikimo su sveikatos ekspertais pranešė valstybės vadovo vyriausiasis patarėjas ekonomikos ir socialinės politikos klausimais Simonas Krėpšta.

„Prezidentas, pasitaręs su ekspertais, mato didelį poreikį visos ES lygiu turėti labai aiškų tikslą, iki kada mes galime pasiekti kolektyvinį imunitetą. Tai reiškia, yra prasminga, prezidento nuomone, nusimatyti realų, bet labai ambicingą tikslą konkretų, iki kada mes galėtume apsirūpinti vakcinomis, kurios leistų paskiepyti maždaug du trečdalius visuomenės“, – teigė patarėjas.

Paminėta ir konkreti data

Vėliau atakydamas į žurnalistų klausimus S. Krėpšta paminėjo galimą tikslą, dėl kurio galėtų susitarti EVT: „Prezidentas tikisi tvirto politinio sutarimo, iškeliant tikslą, iki kada mes galėtume turėti kolektyvinį imunitetą visoje Bendrijoje. Jeigu būtų sutarta siekti ambicingo tikslo tai padaryti iki maždaug vasaros vidurio, tada Lietuvoje reikėtų iki to laiko vakcinuoti apie 2 mln. žmonių, t. y. užsitikrinti apie 4 mln. dozių.“

Iki šiol yra paskiepyta apie 51.000 Lietuvos gyventojų, t. y. maždaug 2% populiacijos.

„Viena vertus, vakcinavimo tempai nėra prasti Lietuvoje, kita vertus, reikėtų ambicingo tikslo iki vasaros vidurio visoje ES turėti kolektyvinį imunitetą“, – paminėjo S. Krėpšta.

Lietuvos mastu esą galėtų būti pasirinkta simbolinė data, iki kurios būtų pasiektas kolektyvinis imunitetas – liepos 6-oji, Valstybės (Mindaugo karūnavimo) diena.

„Tai labai ambicinga, bet, prezidento nuomone, pasiekiama“, – kalbėjo patarėjas.

Pasak jo, dabar taikomi karantino suvaržymai yra tik laikinos priemonės, o tikroji išėjimo iš pandemijos strategija yra visuotinis imunitetas, pasiektas pakankamu kiekiu vakcinos.

Kaip ir kur viskas vyktų?

Kęstutis Petrikonis, Sveikatos mokslų universiteto prorektorius, teigė, kad „tikslas iki vasaros vidurio turėti kolektyvinį imunitetą yra tikrai geras, bet viskas priklauso nuo tinkamo medicinos įstaigų pasirengimo ir logistikos, taip pat nuo vakcinos tiekimo grafiko“.

Eksperto teigimu, pats vakcinavimas, kai jis jau vyks pakankamai plačiu mastu, t. y. apimant ne tik prioritetinius, bet ir plačiuosius visuomenės sluoksnius, galėtų vykti keliuose specializuotuose centruose, kurie galėtų užtikrinti bent po keliolikos tūkstančių žmonių masinį paskiepijimą. Nukreipimus vakcinuotis galėtų pagal sudarytąją eilę išduoti šeimos gydytojai.

„Jeigu išdalintume šią prievolę maždaug 2.200 šeimos gydytojų, reikėtų, kad kiekvienas jų turėtų nukreipti į skiepus vidutiniškai po beveik 1.000 žmonių, t. y. po 200-300 per mėnesį, kai jau vyks masinis vakcinavimas, arba apie 10 per dieną. Tai pakeliamas uždavinys. Bet tam būtinas tinkamas medicinos įstaigų ir darbuotojų pasirengimas, taip pat tų specializuotų centrų sukūrimas. Be to, reikia ir aiškios logistikos, įskaitant ir vakcinų tiekimo kiekių ir grafikų“, – kalbėjo K. Petrikonis.

Kol kas Lietuva yra užsitikrinusi, kad iki kovo pabaigos kiekvieną savaitę gaus ne mažiau kaip po 25.000 „BioNTech“ ir „Pfizer“ bei „Modernos“ gaminamų vakcinų dozių. Tikimasi, kad iki sausio pabaigos bus išduotas leidimas tiekti ir „AstraZeneca“ vakcinas. Tuomet Lietuvą pasiekiančių dozių skaičius padidėtų dar bent keliolika tūkstančių per savaitę.

Reikia užsitikrinti keliskart daugiau vakcinos dozių

Specialistų teigimu, norint pradėti masinę gyventojų vakcinaciją, reikia per mėnesį gauti po ne mažiau kaip 400.000 dozių, t. y. apie triskart didesnius kiekius, nei gaunama dabar. Tokie kiekiai galimi ne anksčiau kaip antrajame šių metų ketvirtyje.

Prezidento pokalbyje su ekspertais dalyvavęs Mindaugas Sinkevičius, Lietuvos savivaldybių asociacijos vadovas, pripažino, kad institucijoms reikėtų jau dabar pradėti ruoštis masinei vakcinacijai, siekiant kuo didesnio jos sklandumo, kai ji prasidės vėliau šiemet. Pasak jo, savivaldybės esą lauktų konkrečių instrukcijų iš centrinės valdžios, kaip ir ką reikia daryti siekiant pasirengti šiam procesui.

Prezidentūroje įvykusio pokalbio išvadas žadama perduoti Sveikatos apsaugos ministerijai, kad ši jau nedelsdama imtųsi rengti tokias konkrečias instrukcijas ir tvarkas.

Anot S. Krėpštos, susitikime kalbėta ir apie vadinamojo „imuniteto paso“ atsiradimą. „Sutarta, kad jis būtų efektyvus, tik jeigu veiktų visoje ES. Tad tai dar vienas iš klausimų, kuris bus svarstomas šį ketvirtadienį EVT posėdyje. Bet imuniteto paso atsiradimas yra vienas iš tų žingsnių, kuris galėtų rastis tik po to, kai bus pakankamai įsibėgėjęs vakcinavimas“, – sakė jis.

Koreguoti karantino režimą patarta apdairiai

Susitikime kalbėta ir apie epidemiologinę padėtį, taip pat apie taikomas karantino režimo priemones.

„Matome pozityvius ženklus ir užsikrėtimų mažėjimo tendenciją. Bet svarbu, kad tie skaičiai neapsiverstų ir vėl netaptų probleminiu iššūkiu tiek sveikatos apsaugos sistemai, tiek visai visuomenei“, – sakė patarėjas.

Jis pripažino, kad „kaip ir yra numatyta parengtuose scenarijuose, prie tam tikrų epidemiologinių sąlygų galimi ir tam tikri karantino švelninimo žingsniai“. Tačiau kol kas, anot S. Krėpštos, pagerėjimas nėra tvarus, todėl šiuo metu imtis karantino švelninimo „būtų neatsakinga“.

Su tuo sutiko ir K. Petrikonis: „Tikimės, kad esminis epidemiologinis pagėrėjimas galėtų būti apie vasario pabaigą ar kovo pradžią. Tad dar mėnesį visa tai dar užtruks ir reikės dar pakentėti. Todėl kol kas reikėtų būti kiek atsargesniems su palaisvinimais.“

Visuotinis karantinas kol kas galioja iki sausio 31 d., bet Vyriausybė jau netrukus svarstys jo pratęsimą. Kartu bus svarstomi, kaip teigė premjerė Ingrida Šimonytė, „ir tam tikros karantino modifikacijos, kurios galėtų būti taikomos ne anksčiau kaip nuo vasario 1 d.“. Bet tai, kaip tvirtino Vyriausybės vadovė, nebus esminės, o tik fragmentinės korekcijos karantino režime.