Ledo ritulio federacija perkelia 2021-ųjų pasaulio čempionatą iš Baltarusijos

Andrejaus Stasevičiaus („BelTA“ / „Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Tarptautinės ledo ritulio federacijos (IIHF) taryba pirmadienį nusprendė perkelti 2021-ųjų pasaulio čempionatą iš Baltarusijos, pranešė federacija.

2021 metų ledo ritulio pasaulio čempionatą turėjo organizuoti Minskas ir Ryga, bet Latvijos vyriausybė užsiminė nenorinti rengti čempionato drauge su Baltarusija, kur autoritariško lyderio Aliaksandro Lukašenkos režimas nuo rugpjūčio smurtinėmis priemonėmis slopina taikius protestus.

IIHF taryba per nuotoliniu būdu surengtą pirmadienio susirinkimą aptarė Baltarusijos klausimą.

Dabar IIHF taryba turės svarstyti Latvijos, kaip vienos iš čempionato šeimininkių, statusą ir taip pat vertins galimybes pereiti prie vienos čempionato vietos formato, kad būtų lengviau laikytis saugumo taisyklių dėl COVID-19, o komandoms būtų paprasčiau keliauti.

Išanalizavusi politinę ir, taip pat, epidemiologinę padėtį Baltarusijoje federacija priėjo prie išvados, kad šiandien neįmanoma užtikrinti gerų sąlygų visiems čempionato dalyviams.

Šiuo metu neaišku, kokiai šaliai bus pavesta surengti anksčiau Minske planuotas rungtynes. Viena galimybė būtų visą čempionatą patikėti Latvijai. Kita vertus, anksčiau buvo skelbta, kad visą čempionatą ar dalį jo galėtų surengti Danija arba Slovakijos sostinė Bratislava.

Ryga ir Minskas per balsavimą 2017 metų gegužę dėl teisės rengti čempionatą nugalėjo Suomijos miestus Helsinkį ir Tamperę.

Pastarosiomis dienomis keli čempionato rėmėjai, tarp jų „Liqui Moly“, „Škoda“ ir „Nivea Men“, paskelbė atsisakantys savo įsipareigojimų, jei rungtynės vyks Minske.

Šiemetinis čempionatas turėjo vykti nuo gegužės 21-osios iki birželio 6-osios Baltarusijoje ir Latvijoje.

„Pergalė“

Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja sakė, kad baltarusiai pasiekė savo, ir pasaulio čempionato perkėlimą iš Minsko pavadino šalies piliečių pergale.

„Tai pergalė, nes nebus papildomos represijų bangos „valant“ miestą prieš pasaulio čempionatą. Tai pergalė, nes Lukašenkai nepavyko sudaryti įspūdžio, esą jis viską kontroliuoja. Tai pergalė, nes baltarusiai pasiekė savo ir padarė tai drauge“, – sakoma baltarusių opozicijos lyderės pareiškime, kuris pirmadienį buvo paskelbtas jos oficialiu „Telegram“ kanalu.

S. Cichanouskaja pažymėjo, kad tai taip pat yra baltarusių plaukikės Aliaksandros Herasimenios ir jos įkurto Sportinio solidarumo fondo pergalė.

„Tai baltarusių diasporos pergalė. Baltarusiai įvairiose šalyse ėjo piketuoti prie IIHF ir čempionato rėmėjų būstinių, padėjo užsienio žiniasklaidos priemonėms rašyti apie įvykius“, – taip pat pabrėžė S. Cichanouskaja.

Be to, S. Cichanouskajos nuomone, tai jos atstovų kabineto tarptautinės komandos ir Pavelo Latuškos, „kurie per kiekvieną susitikimą su užsienio diplomatais kalbėdavo, kad mums labai svarbus jų palaikymas“, pergalė.

„Tai kiekvieno baltarusio, kuris žino, kad ledo ritulys – tai žaidimas, o baltarusiai nesirengia žaisti su nusikaltėliais, pergalė. Tai mūsų bendra pergalė“, – pridūrė ji.

Čekijos užsienio reikalų ministras Tomašas Petričekas, įnirtingai kritikuodavęs ledo ritulio čempionato Baltarusijoje perspektyvą, per „Twitter“ parašė: „Demokratija 1, Lukašenka 0.“

Praėjusią savaitę IIHF prezidentas Rene Faselis Minske susitiko su Baltarusijos prezidentu A. Lukašenka, kuriam pasiskundė, jog federacija patiria spaudimą dėl tebesitęsiančių neramumų Baltarusijoje.

A. Lukašenka savo ruožtu pareiškė, kad jo šalis yra pasirengusi rengti pasaulio ledo ritulio čempionatą nedalyvaujant Latvijai, patikindamas, kad „jis bus geriausias per istoriją“. Baltarusijos prezidentas taip pat pažadėjo pasirūpinti visų atvykstančiųjų saugumu.

Baltarusiją jau šeštą mėnesį krečia masiniai protestai dėl rugpjūčio 9-osios prezidento rinkimų, kurių laimėtoju buvo paskelbtas A. Lukašenka, vadovaujantis šaliai nuo 1994 metų.

Opozicija ir Vakarų demokratijos tvirtina, kad šie rinkimai buvo suklastoti, ir jų nugalėtoja laiko politikos naujokę S. Cichanouskają, kovoje dėl prezidento posto pakeitusią savo įkalintą vyrą.

Protestuotojai reikalauja A. Lukašenkos atsistatydinimo, politinių kalinių paleidimo ir naujų rinkimų.

Tarp baltarusių opozicijos iškeltų klausimų yra ir ledo ritulio pasaulio čempionato perkėlimas iš Minsko.

