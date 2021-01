Indonezijos salą supurtė žemės drebėjimas – yra žuvusiųjų

EDITORS NOTE: Graphic content / Rescuers search for survivors at the Mitra Manakarra hospital in Mamuju city on January 15, 2021, where as many as 20 patients and staff are trapped beneath the rubble after the hospital was flattened when a 6.2-magnitude earthquake rocked Indonesia's Sulawesi island. (Photo by Firdaus / AFP)