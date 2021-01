Jei mums tikrai rūpi demokratija

Shannono Stapletono („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

JAV prezidento rinkimų balsų patvirtinimo ceremonija bendrame Atstovų rūmų ir Senato posėdyje trečiadienį turėjo būti įprasta rutina. Bendros sesijos metu oficialiai perskaičiuojami rinkikų balsai.

Tačiau šiemet ji tapo išskirtinė, nes postą prarandantis, tik save girdintis, mylintis ir melą pavertęs oficialia Baltųjų rūmų politika Donaldas Trumpas ne tik spaudė pareigūnus „rasti balsų“ rinkimų rezultatams pakeisti, bet ir agitavo savo rėmėjus neleisti įstatymų leidėjams patvirtinti nugalėtojo.

Per socialines platformas intensyviai maitinta melu apie pavogtus rinkimus ir dar labiau pakurstyta pralaimėjusio boso D. Trumpo šalininkų minia netrukus įsiveržė į Kapitolijų. Vėliau Vašingtono policija pranešė, kad per šį šturmą žuvo keturi protestuotojai – dvi moterys ir du vyrai. Viena iš moterų mirė po to, kai buvo pašauta policijos. Pasak Kapitolijaus istorikų draugijos, didesnė žala šiam legendiniam Jungtinių Valstijų pastatui buvo padaryta tik 1814 m., kai jį sudegino britų kariuomenė.

Fantasmagoriška, kad tas, kuris pagal savo pareigas pirmasis privalėjo aršiai ginti įstatymo raidę, ją ir pamynė, agituodamas šalininkus priešintis demokratiškam valdžios perdavimo procesui.

Protestuotojams nerimstant išrinktasis prezidentas Joe Bidenas kreipėsi į tautą, pareiškęs, kad demokratija yra beprecedenčiame pavojuje, kokio šalies šiuolaikinė istorija dar nematė.

„Prezidento žodžiai svarbūs, nesvarbu, tas prezidentas yra geras ar blogas. Geriausiu atveju prezidento žodžiai gali įkvėpti. Blogiausiu – jie gali kurstyti. Taigi, raginu prezidentą D. Trumpą dabar kreiptis per nacionalinę televiziją ir išpildyti savo priesaiką – ginti Konstituciją ir pareikalauti užbaigti šią apsiaustį“, – J. Bidenas sakė kreipdamasis į tautą.

Raginimą palaikius ir įtakingiems Respublikonų partijos nariams, D. Trumpas išplatino vaizdo įrašą, kuriame lyg ir paragino riaušininkus „grįžti namo“, tačiau čia pat pavadino juos „dideliais patriotais“ ir pakartojo melą apie didele persvara laimėtus rinkimus, kurie buvo pavogti.

Po kurio laiko šį vaizdo įrašą socialinis tinklas „Facebook“ panaikino, nes prezidento kalba buvo labiau raginanti toliau smurtauti, negu mažinanti įtampą. Pamatęs „laisvojo žodžio“ sukurtus padarinius „Twitter“ pirmą kartą istorijoje apskritai 12-ai valandų užblokavo D. Trumpo paskyrą.

Būtent ši istorijos dalis yra ypač įdomi ir pamokanti dėl savo poveikio visoms šiuolaikinio gyvenimo sritims. Tad bent kol kas palikime ramybėje savo meluose paskendusį, vertybių ir atsakomybės jausmo neturintį įtakingiausios pasaulio valstybės vadovą. Tokį, kaip sako liaudies išmintis, tik grabo lenta gali ištiesinti. Svarbu atkreipti dėmesį į kelis šios pavojingos situacijos bendraautorius – socialinius tinklus ir jų vadovus bei savininkus, kurie deda daug pastangų (ir pinigų), siekdami išvengti atsakomybės už jų turimomis technologijomis platinamus melus bei jų sukuriamus padarinius.

Žvelgiant į beprecedentį JAV prezidento propagandos blokavimo veiksmą galima teigti, kad reakcija buvo gerokai pavėluota. Dar 2016 m., vos D. Trumpui apgyvendinus Baltuosius rūmus, gausus būrys politikų, mokslininkų, komunikacijos ekspertų ragino riboti šio veikėjo galimybes nekliudomai tiražuoti melą. Taip pat taikyti tradicinėje žiniasklaidoje praktikuojamą faktų patikrą bei teisinę atsakomybę už skleidžiamą turinį. Bet socialinės platformos tokius kreipinius ignoravo, dangstydamosi figos lapeliu, jog jos nesančios žiniasklaida, o tik technologijų kūrėjai.

Politikai, intensyviai lankomi dosniai mokamų lobistų, pataikaudami daug galių turintiems „Facebook“, „Twitter“, „Google“ ir kt. internetinių technologijų akcininkams, taip pat ignoravo grėsmes, kurias tokia veikla kuria demokratinėms laisvėms. Jie nesivargino bent kiek priartinti teisinį platformose skleidžiamo turinio reguliavimą prie to, kurio laikosi tradicinė žiniasklaida.

Rezultatų ilgai laukti nereikėjo: D. Trumpo retorika aštrėjo, joje atsirado rasistinio pobūdžio, neapykantos pasisakymų ir... dar daugiau melo. Dienraščio „The Washington Post“ faktų tikrinimo skyrius apskaičiavo, kad D. Trumpas per dieną padaro vidutiniškai 12 melagingų pareiškimų. Taigi per pirmąsias 827-ias prezidentavimo dienas jis paskleidė 10.000 melagienų. Bet per paskutines 440 dienų jis sugebėjo padvigubinti šį liūdną rezultatą, „pasigerinant“ vidurkį iki 23 melagienų per dieną. Kaip pastebi jo kalbų tyrinėtojai, kartu su melagingo srauto intensyvumu išaugo ir pasisakymų agresyvumas, kurio rezultatas – padidėjusi įtampa tarp oponuojančių socialinių ir rasinių grupių. Ir visa tai vainikavo tiesioginis išpuolis prieš valstybės demokratinę sistemą, kuris, neabejokime, daug džiaugsmo suteikė autoritariniams pasaulio režimams.

Nerimaujama, kad daugiausia naudos iš trečiadienį matytų vaizdų turės Rusija ir Kinija. Vienas neįvardintas Europos Sąjungos diplomatas „Financial Times“ (FT) nurodė, kad, nepaisant to, jog išrinktasis prezidentas J. Bidenas greičiausiai bus inauguruotas, kaip ir planuota, sausio 20 d., chaosas pamins JAV patikimumą ir pasitarnaus autoritariniams lyderiams. Tokiems kaip Kinijos prezidentas Xi Jinpingas ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.

„Tikroji žala yra ilgalaikė. Tarptautiniu mastu – V. Putinas ir Xi Jinpingas gardžiai juokiasi“, – FT sakė Europos diplomatas.

Apie būtinybę reguliuoti kol kas beveik niekam neatsakingą socialinių tinklų veiklą ir piliečių teisę gauti faktais grįstą informaciją praėjusių metų pabaigoje kalbėjo ir daugelio šalių interneto, žiniasklaidos, politikos, teisės ekspertus subūręs „Informacijos ir demokratijos forumas“, paskelbęs rekomendacijas vyriausybėms.

Vienas forumo ekspertų Christopheris Wylie, pagarsinęs plačiai nuskambėjusios pasaulyje „Cambridge Analytica“ istoriją, kai to paties D. Trumpo interesais buvo panaudoti milijonų „Facebook“ vartotojų duomenys melagienai skleisti, interviu BBC sako, kad socialiniai tinklai privalo pasverti ir įvertinti, kokią potencialią žalą gali daryti jų kuriamos technologijos ir inžineriniai sprendimai, kaip tai privalo daryti net elementarių buitinių prietaisų kūrėjai.

Ir čia nekalbama apie nekvestionuojamą teisę į žodžio laisvę, kuria interneto platformos dažniausiai dangsto savo sąmoningą neveiklumą. Bet šis fundamentalus demokratijos principas nėra absoliutus. Taip, galime kalbėti, ką norime, bet negalime skleisti melo, kurstyti neapykantos, prievartos, šmeižti... Socialiniai tinklai nėra kažkokia neutrali terpė – algoritmai sprendžia, ką žmonės pamatys arba ne, o technologijomis galima ne tik informuoti, bet ir manipuliuoti. Žinia, kai protas sudrumstas, žmonės nemąsto racionaliai, todėl juos lengviau paskatinti veikti norima linkme...

Toli dairytis netenka: čia pat, Lietuvoje, laisvai liejasi protus jaukianti antivakserių propaganda, trykšta euforijos purslai apie „stebuklingus“ europarlamentaro Viktoro Uspaskicho vandenis ir kt. Šios ir kitos iš Rytų plūstančios melagienos jau seniai tapo hibridinio karo instrumentais, kurie randa vietos interneto platformose. Randa ir tikslinių aukų, nes aptemęs protas nesugeba kritiškai mąstyti ir racionaliai veikti. Tačiau tai – psichologų „duona“, o pradėti taisyti padėtį galima nuo tokios pat atsakomybės įtvirtinimo socialiniams tinklams, kokią turi žinisklaida.

VŽ nuomone, kai viso pasaulio žiniasklaidos dėmesys krypsta į JAV prezidento rinkimų peripetijas, verta susimąstyti ir apie socialinių platformų poveikį bei daromą žalą. Aišku, jei tikrai norime išsaugoti demokratiją.

