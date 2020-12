Per antradienį nustatyti 3.737 nauji COVID-19 atvejai, mirė 50 žmonių

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Per antradienį Lietuvoje nustatyti 3.737 naujo koronaviruso atvejai – tai didžiausias iki šiol paros atvejų skaičius, mirė 50 žmonių, trečiadienį pranešė Statistikos departamentas.

Papildyta informacija apie mirusius žmones

Per praėjusią parą pasveiko 1.523 sirgusieji.

Bendras patvirtintų COVID-19 atvejų skaičius siekia 120.094, iš jų 55.926 pasveiko, 62.453 – tebeserga.

Nuo COVID-19 mirė iš viso 1.143 užsikrėtusieji, dar 572 mirė dėl kitų priežasčių.

Per parą atlikta 14.382 tyrimai dėl koronaviruso, iš viso iki šiol atlikta 1.541.668 tyrimų.

[infogram id="c6e6d797-1055-4a81-8f1a-dd51a878164e" prefix="4GD" format="interactive" title="Koronavirusas: 12 23"]

Mirė 30–99 metų žmonės

Tarp mirusiųjų praėjusią parą buvo vienas 30–39 metų amžiaus grupei priklausęs žmogus. Taip pat mirė du žmonės, kuriems buvo per 50. Dešimčiai mirusiųjų buvo per 60, dar tiek pat mirusiųjų buvo vyresni nei 70-ies. Daugiausia, aštuoniolika mirusiųjų, priklausė 80–89 metų amžiaus grupei, devyni buvo per 90 metų amžiaus.

Daugiausiai, 13 žmonių, per parą mirė Kauno apskrityje, Vilniaus apskrityje registruota 10 mirčių, devynios – Šiaulių, septynios – Telšių, po tris – Klaipėdos ir Marijampolės, dvi – Utenos, po vieną – Panevėžio, Alytaus ir Tauragės apskrityse.