EK kuria COVID-19 skiepų ES sertifikatų tvarką

Europos Komisija ir Europos Sąjungos valstybės narės siekia sukurti bendrą vakcinavimo nuo COVID-19 sertifikatų tvarką, kurie ateityje būtų bene labiausiai svarbūs kertant valstybių sienas.

EK mano, kad vieningas požiūris į farmakologinį budrumą ir patikimi bei patikrinami skiepijimosi pažymėjimai ES gali sustiprinti vakcinavimo programų sėkmę valstybėse narėse bei piliečių pasitikėjimą šiuo procesu.

Anksčiau šį mėnesį vykusiame Europos Vadovų Tarybos pasitarime EK buvo įpareigota parengti Bendrijos mastu suderintą požiūrį į COVID-19 skiepų sertifikatus.

„Gauto skiepo įrodymas turėtų būti išduotas iškart po vakcinavimosi. Tokie sertifikatai gali būti naudingi, pavyzdžiui, kelionių kontekste – jie patvirtintų asmenų pasiskiepijimą, todėl atvykus į kitą valstybę jiems nereikėtų tirtis ar karantinuotis“, – nurodoma EK klausimyne „Klausimai ir atsakymai: skiepijamasis nuo COVID-19“.

Jo skirsnyje dėl tokio sertifikavimo teigiama: „EK ir ES valstybės narės bendradarbiauja su Pasaulio sveikatos organizacija dėl skiepų sertifikatų. Šis darbas apima minimalų duomenų rinkinį, įskaitant unikalų kiekvieno vakcinavimo identifikavimą, siekiant palengvinti sertifikatų išdavimą bei stebėti skiepijimo procesą visoje Europoje“.

ES pirmadienį, remdamasi Europos vaistų agentūra (EVA) rekomendacija, suteikė oficialų leidimą platinti Bendrijos teritorijoje bendrovių „BioNTech“ ir „Pfizer“ sukurtą vakciną nuo pandeminio koronaviruso, sudarydama sąlygas skiepijimą 27 ES valstybėse narėse pradėti iškart po Kalėdų.

EVA planuoja sausio 12-ąją surengti kitą posėdį, per kurį būtų sprendžiama dėl patvirtinimo JAV bendrovės „Moderna“ paraiškos pripažinti jos sukurtą COVID-19 vakciną saugia ir veiksminga. Be to, atliekami vertinimai skiepų, sukurtų Oksfordo universiteto ir bendrovės „AstraZeneca“, taip pat kai kurių kitų kūrėjų vakcinų, nors nė vienas jų kol kas nepateikė EVA oficialaus prašymo tvirtinti jų preparatus.

