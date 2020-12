JAV fiksuojami liūdni užsikrėtimų ir mirčių rekordai

Scott Olson („Getty Images“/AFP/„Scanpix“) nuotr.

Jungtinės Valstijos trečiadienį užfiksavo dvigubą niūrų rekordą, per pastarąją parą šalyje nustačius daugiau kaip 250.000 naujų koronaviruso atvejų ir patvirtinus 3.784 anksčiau užsikrėtusių ligonių mirčių, rodo Johnso Hopkinso universiteto paskelbta statistika.

Šalyje jau ilgiau kaip mėnesį stebimas staigus sergamumo COVID-19 didėjimas. Šiuo metu JAV hospitalizuota apie 113.000 koronavirusu užsikrėtusių žmonių – daugiausiai vienu metu nuo pandemijos pradžios, nurodė Sveikatos apsaugos ir žmogiškųjų paslaugų departamentas.

Per pastarąją savaitę koronavirusu užsikrėtusių žmonių mirčių paros prieaugis per parą jau trečią kartą viršijo 3.000 ribą. Ankstesnis mirštamumo rekordas buvo užfiksuotas balandžio pabaigoje, per COVID-19 pandemijos pirmąją bangą.

Per pastarąsias dvi savaites per parą registruojamų naujų COVID-19 atvejų skaičius 11 dienų buvo didesnis kaip 200.000.

Iki trečiadienio 20 val. 30 min. Vašingtono (ketvirtadienio 3 val. 30 min. Lietuvos) laiku Jungtinėse Valstijose per parą mirė 3.784 koronavirusu užsikrėtę žmonės.

Sveikatos apsaugos pareigūnai baiminosi, kad Padėkos šventė lapkričio pabaigoje lems didelį sergamumo koronavirusine infekcija padidėjimą, milijonams amerikiečių išvykus lankyti savo draugų ir šeimų.

Dabar ekspertai nuogąstauja, kad padėtis gali dar labiau pablogėti dėl metų pabaigos švenčių, įskaitant Kalėdų atostogas.

Šią savaitę Jungtinėse Valstijose pradėta masinė skiepijimo nuo COVID-19 programa, viliantis sustabdyti pandemiją.

Bendrovių „BioNTech“ ir „Pfizer“ sukurtos vakcinos pirmosios dozės šalyje buvo suleistos pirmadienį, bet tarnybos perspėja, kad turės praeiti keli mėnesiai, kol bus pakankama populiacijos dalis įgis imunitetą.

Skubant skiepyti gyventojus ir baiminantis vakcinų stygiaus, JAV Maisto ir vaistų administracija (FDA) trečiadienį pranešė, kad iš vieno vakcinos buteliuko galima paimti šešias arba septynias dozes, nors iš pradžių buvo skaičiuota, kad vienas buteliukas skirtas penkioms dozėms. FDA pridūrė, kad „Pfizer“ pritaria šiai rekomendacijai.

