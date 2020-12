Europarlamentarai patvirtino teisės viršenybės sąlygą ES lėšoms gauti

„Scanpix“ nuotr.

Trečiadienį Europos Parlamentas (EP) patvirtino su ES Taryba suderintą sprendimą, pagal kurį teisės viršenybės principo nesilaikysiančios valstybės rizikuos netekti ES lėšų. Teisės viršenybės klausimas ilgą laiką stabdė ES 1,8 trln. Eur vertės finansinio paketo patvirtinimą.

Teisės viršenybės pažeidimais bus laikomi ne tik tiesioginiai ES lėšų naudojimo pažeidimai, tokie kaip korupcija ar sukčiavimas, bet ir ES lėšų valdymui riziką keliantys atvejai, kai sistemiškai nepaisoma pamatinių ES vertybių – demokratijos, teismų nepriklausomumo ar teisės į teisingą teismą, taip pat neištaisomi neteisėti sprendimai.

Europarlamentarams pavyko iki 7–9 mėnesių sutrumpinti laiką, per kurį ES institucijos turės imtis priemonių. Europos Komisija, nustačiusi pažeidimą ES valstybėje, pasiūlys, kad jai būtų pritaikytas sąlygiškumo mechanizmas, o vėliau sumažinti arba įšaldyti mokėjimai iš ES biudžeto. Tada ES Taryba per mėnesį (arba per tris mėnesius išimtiniais atvejais) turės kvalifikuota balsų dauguma balsuoti dėl siūlomų priemonių.

„Kad dėl valstybės veiksmų nenukentėtų galutiniai ES paramos gavėjai – studentai, ūkininkai ar nevyriausybinės organizacijos, numatyta, kad jie turės galimybę užpildyti paraišką internetu ir taip gauti numatytas lėšas. Komisija taip pat turės galimybę atlikti finansinę korekciją ir sumažinti kitą paramos dalį teisės viršenybės neužtikrinančiai valstybei“, – rašoma VŽ atsiųstame Europos Parlamento pranešime spaudai.

Naujasis reglamentas bus taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d. visiems ES fondams, kuriuos kartu valdo Europos Komisija ir ES šalių vyriausybės.

VŽ primena, kad dėl Bendrijos 1,8 trln. Eur finansinio paketo susitarta dar liepos mėnesį, tačiau teisės viršenybės klausimas stabdė tolimesnį biudžeto patvirtinimo kelią. Europos Parlamentas reikalavo išaiškinimo dėl mechanizmo taikymo ir galimų sankcijų pritaikymo. Vengrija ir Lenkija galiausiai vetavo biudžetą ir atsigavimo fondą. Po ilgų diskusijų praėjusią savaitę pavyko rasti kompromisą, kad, nustačius pažeidimą ES valstybėje, lėšos nebūtų įšaldomos iškart, sprendimas turės būti patvirtintas Taryboje, be to ES valstybės narės galės ginčyti sprendimą Europos Sąjungos Teisingumo Teisme.