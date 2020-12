V. Orbanas: ES lyderiai yra per žingsnį nuo Bendrijos finansinio paketo patvirtinimo

Johno Thyso (AP/„Scanpix“) nuotr.

Viktoras Orbanas, Vengrijos premjeras, atvykęs į Europos Vadovų Tarybą (EVT) ketvirtadienį sakė, kad po ilgų diskusijų Bendrija yra „per žingsnį“ nuo kompromiso dėl 1,8 trln. Eur vertės finansinio paketo patvirtinimo. Vengrija kartu su Lenkija kol kas blokavo susitarimą.

Anot V. Orbano, lyderiai „tik per žingsnį nuo puikaus susitarimo“ ir kad „šiandien Bendrijos lyderiai kovoja dėl vieningos Europos“. Tokia Vengrijos lyderio retorika yra gerokai švelnesnė, nei ankstesni jo pasisakymai.

Mateuszas Morawieckis, Lenkijos premjeras, nebuvo toks optimistiškas. Anot jo, nepaisant, kad ES būtina priimti tiek biudžetą, tiek ekonomikos gaivinimo fondą, svarbu užtikrinti ir sprendimų teisėtumą.

„Turime vengti politiškai angažuotų sprendimų“, – prieš ES lyderiams sėdant prie stalo ketvirtadienį teigė M. Morawieckis.

Anot jo, vakar paskelbtas kompromisas ir yra ta „demarkacinė linija“ tarp biudžeto kontrolės, korupcijos prevencijos ir teisės viršenybės principo užtikrinimo.

Tarpininkės vaidmenį ieškant kompromiso dėl biudžeto atliko šiuo metu ES pirmininkaujanti Vokietija. Šalies kanclerė Angela Merkel sakė, kad „ji ir jos komanda paskutines dienas prieš EVT dirbo labai sunkiai, „tam, kad surastų kompromisą, kuris atlieptų tiek Vengrijos ir Lenkijos nuogąstavimus, tiek ir būtų suderinamas su Europos Parlamento reikalavimu užtikrinti teisės viršenybės principo susiejimą su ES lėšomis“.

„Šiandien pamatysime, ar galime susitarti vienbalsiai. Tai būtų labai stiprus signalas visiems, kad ES gali veikti ir pasiekti svarbių rezultatų“, – sakė A. Merkel.

Emmanuelis Macronas, Prancūzijos prezidentas, taip pat patvirtino, kad kompromisas dėl teisės viršenybės principo susiejimo su ES lėšomis yra pasiektas ir per artimiausias valandas, tikimasi, bus patvirtintas visų ES lyderių.

Pasiektas kompromisas

VŽ primena, kad prie susitarimo teksto dėl biudžeto galėtų būti pridėta papildoma deklaracija, kurioje teigiama, kad lėšų įšaldymas negalėtų būti taikomas iškart, kai tik šalyje narėje yra nustatomas teisės viršenybės pažeidimas. Europos Komisija susilaikytų nuo tokių sankcijų taikymo tol, kol ES narė ginčytų sprendimą Europos Sąjungos teisingumo teisme.

Ant ES lyderių stalo pateiktame kompromise taip pat nurodoma, kad šis mechanizmas taikomas tik 2021-2027 m. biudžetui ir atsigavimo fondui.

Iš pirmo žvilgsnio toks kompromisas yra laimėjimas Vengrija ir Lenkijai, kurios abi kaltinamos varžant demokratines laisves, ypač teismų nepriklausomumą Lenkijoje ir žiniasklaidos laisvę Vengrijoje. Vis tik, anot „Politico“, mechanizmo veikimas abiem šalims gali turėti ne momentines, tačiau ilgo laikotarpio pasekmes.

Be to, Budapeštui ir Varšuvai nepavyko pasiekti kai kurių esminių tikslų. Pats mechanizmas dėl teisės viršenybės nesilaikymo nebuvo perrašytas, nepaisant to, kad Lenkija ir Vengrija siekė bet kokia kaina išvengti teisės viršenybės susiejimo su ES pinigais. Budapeštas ir Varšuva vis tiek gali pajusti šio mechanizmo pasekmes, tačiau vėliau negu buvo numatyta iš pradžių.

Panašu, kad Varšuvą ir Budapeštą sutikti su tokiomis sąlygomis pastūmėjo Europos Komisijos spaudimas. EK teigė, kad atsigavimo fondas galėtų būti formuojamas be Lenkijos ir Vengrijos, jeigu ši nesutiks neblokuoti finansinio paketo patvirtinimo. Be to, nesusitarus iki šių metų, ES būtų įsigaliojusi „laikinoji dvyliktosios dalies“ sistema, kuria nebūtų užtikrinamas finansavimas visoms dabar biudžete numatytoms programoms. Tai skaudžiai atsilieptų pačiai Lenkijai ir Vengrijai.

Plačiau apie tai skaitykite čia.

[infogram id=„5a93cc0d-2aa5-4f38-8b67-400a239ab25b“ prefix=„OSB“ format=„interactive“ title=„EK ekonomikos gaivinimo priemonės“]