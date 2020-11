2021-ųjų biudžetą Seimas grąžino naujai Vyriausybei peržiūrėti

Seimo posėdis. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Naujai formuojama trijų centro dešinės partijų koalicinė Vyriausybė planuoja atidžiai peržiūrėti buvusios valdžios suformuotą kitų metų valstybės biudžeto projektą, ypač dalį investicinių išlaidų. Neatmetama, kad nepavyks išvengti planuojamo biudžeto deficito padidėjimo, tačiau neketinama nei didinti mokestinės naštos, nei kirpti socialinių išlaidų.

Seime antradienį surengtas pirmasis 2021 m. valstybės biudžeto svarstymas. Kaip ir numato procedūros, projektas grąžintas Vyriausybei tobulinti. Laikinasis premjeras Saulius Skvernelis pareiškė, kad jo vadovaujamas kabinetas jokių sprendimų dėl biudžeto jau nebepriims, palikdamas tai padaryti naujai formuojamai Ingridos Šimonytės Vyriausybei.

Parengė vieni, svarsto ir priims kiti

Kitų metų biudžeto projektą spalio viduryje parengė ir dar buvusios kadencijos Seimui pateikė septynioliktoji Vyriausybė. Tačiau pirmasis oficialus jo svarstymas surengtas jau naujos kadencijos parlamente, pradėjusiame dirbti lapkričio 13-ąją.

Buvusiojo Seimo komitetai suspėjo pasiūlyti naujai valdžiai apsvarstyti galimybę dar apie 600 mln. Eur padidinti kai kurių sričių bei projektų finansavimą.

Pirminiame projekte numatyta, kad valstybės biudžeto deficitas 2021 m. gali pasiekti 4,11 mlrd. Eur, o „skylė“ visuose viešuosiuose finansuose, apimančiuose ne tik valstybės, bet ir kitus biudžetus bei biudžetinius fondus – daugiau kaip 2,5 mlrd. Eur, kas prilygsta 5% bendrojo vidaus produkto (BVP). 2021 m. planuojama skolintis apie 5,14 mlrd. Eur. Valstybės skola 2021 m. turėtų pasiekti 50,2% BVP.

Konstatuoja, kad pagalba verslui – nepakankama

Naujos kadencijos Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas konservatorius Mykolas Majauskas antradienį diskusijos metu sakė, kad „kitų metų biudžetas sunkiai dera su realijomis, nes projekte reikės numatyti reikšmingas sumas kompensacijoms nuo koronaviruso nukentėjusiam verslui ir darbuotojams – mažiausiai 250 mln. Eur, todėl deficitas bus ne 5%, o 6% ar net 6,5% BVP“.

M. Majausko teigimu, reikia ne karpyti buvusios Vyriausybės suplanuotas išlaidas, bet peržiūrėti taip, kad jos „duotų kuo didesnę naudą“. Politikas įsitikinęs, kad projektus, kurie kelią abejonių, reikia pertvarkyti, kad jie duotų maksimalią grąžą, net jeigu jų įgyvendinimas užtruktų, pvz., nusikeltų vieneriems ar keliems metams.

Kartu M. Majauskas siūlė nesiveržti diržų ir nepakenkti ekonomikai: „Nereikia skubėti užtraukti stabdžio.“

Buvusios kadencijos Seimo BFK vadovavęs valstietis-žaliasis Valius Ąžuolas teigė, kad projekte numatytos lėšos visiems valstybės įsipareigojimams. Pasak jo, lieka neišspręsti savivaldybių skolinimosi ir didesnio ugniagesių finansavimo klausimai.

Pasigedo realistiškumo

Seimo antradienį premjere patvirtinta I. Šimonytė tikino, kad kitų metų biudžetas turi būti realistiškas, į jį įtraukiant išlaidas pensijų indeksavimui bei koronaviruso situacijos suvaldymui. Be to, pasak jos, dabartinis pridėtinės vertės mokesčio surinkimo planas yra pernelyg ambicingas.

„Yra buvę atvejų, kaip per mėnesį buvo keičiamas biudžetas labai stipriai – 2008 m., buvo labai sunkūs metai, buvo labai mažai laiko ir buvo visai kita situacija. Yra įmanoma daug ką padaryti, klausimas, ką reikia daryti“, – žurnalistams Seime sakė I. Šimonytė.

„Šiuo atveju situacija yra truputį kita. Bet pajamų planas turi būti realistiškas, neturi būti jokios miglos dėl Europos ekonomikos gaivinimo plano sąlyginių lėšų, turi būti įtrauktos tos išlaidos, kurios privalomos pagal įstatymus, kurios dabar nėra įtrauktos, kad ir dėl pensijų indeksavimo, taip pat COVID-19 situacijai turi būti palikta tam tikra saugumo pagalvė, kuri gali būti Vyriausybei reikalinga“, – pridūrė ji.

I. Šimonytė kartojo, kad turėtų būti peržiūrimas Ateities ekonomikos DNR planas.

S. Skvernelis pažadėjo biudžeto nebekoreguoti

Kandidatė į finansų ministrus, konservatorė Gintarė Skaistė iš Seimo tribūnos citavo Valstybės kontrolės išvadą, kurioje teigiama, kad jeigu kitąmet pagalbai nuo koronaviruso krizės reikės skirti maždaug 300 mln. Eur, viešųjų finansų deficitas padidės iki 5,7% BVP.

Bet G. Skaistė patikino, kad nebus priimti sprendimai nei dėl mokestinės naštos didinimo, nei dėl prisiimtų socialinių įsipareigojimų įgyvendinimo.

Per pirmąjį biudžeto svarstymą Seime visi komitetai ir frakcijos išsako savo pozicijas dėl biudžeto. Po to, kaip ir numato procedūros, Seimas be balsavimo grąžiną biudžeto projektą Vyriausybei tobulinti.

S. Skvernelis antradienį žurnalistams teigė, kad jo vadovaujamas laikinoji Vyriausybė „jau nebesiims sprendimų dėl biudžeto, palikdama naujai valdžiai apsispręsti, kaip ir buvo pasielgta prieš ketverius metus, kai iškart po rinkimų iškart teko imtis biudžeto“.

Antrasis svarstymas numatytas gruodžio 17-ąją – tuomet jau turėtų dirbti naujoji Vyriausybė. Dar po kelių dienų, prieš pat Kalėdas, planuojama, Seime vyks galutinis balsavimas dėl biudžeto priėmimo.