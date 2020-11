Priverstinio izoliavimo tvarka pavasarį galėjo pažeisti žmonių teises

Karantinuojami žmonės Vilniuje, „Urbihop hotel“. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Nurodymai dėl priverstinio žmonių izoliavimo buvo griežtesni nei numato įstatymas, konstatavo Seimo kontrolierius Augustinas Normantas, atlikęs tyrimą dėl teisės aktų ir priemonių, taikytų ekstremaliajai situacijai suvaldyti pirmojo karantino metu.

Anot kontrolieriaus išvadų, asmenų izoliavimas tam nepritaikytose patalpose, nevertinant kiekvieno atvejo individualiai, nesuteikiant galimybės izoliuotis asmens gyvenamoje vietoje „buvo neproporcinga ribojimo priemonė jos taikymu siektam teisėtam tikslui ir galėtų prilygti pagal tarptautinę teisę draudžiamam žeminančiam elgesiui“.

Jis taip pat atkreipė dėmesį, jog galimybė vienasmeniniu gydytojo sprendimu taikyti priverstinę hospitalizaciją kelia klaidos ar piktnaudžiavimo pavojų, o sustabdžius planines paslaugas nebuvo užtikrinta žmonių teisė į aukščiausią sveikatos priežiūros lygį.

Sprendimu susiaurintos įstatymo nuostatos

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga kovo 23 d. priėmė kitą dieną įsigaliojusį sprendimą, jog visi iš užsienio parvykstantys asmenys turi būti 14 dienų izoliuojami savivaldybių patalpose. Šis sprendimas pakeistas vėlų kitos dienos vakarą, kai parvykstantiems leista izoliuotis ir namuose.

Vėliau A. Veryga sakė, jog tvarka pakeista dėl kilusio pasipiktinimo, taip pat buvo pranešimų apie muštynes, kilusias tarp izoliuotų žmonių, vienas žmogus buvo sužalotas peiliu.

Seimo kontrolierius atkreipė dėmesį, kad Užkrečiamųjų ligų kontrolės įstatyme sąlyga, jog sąlytį turėjusiu asmeniu laikomas iš paveiktos užsienio valstybės grįžęs asmuo, įsigaliojo tik balandžio 8 d., todėl kovo 24 d. tokia tvarka dar negalėjo būti taikoma.

Be to, pasak kontrolieriaus, įstatyme numatytos net keturios alternatyvos izoliacijai: savivaldybių įrengtos patalpos, gydymo įstaigos, asmenų namai arba kita jų gyvenamoji vieta.

„Tačiau Operacijų vadovo kovo 23 d. sprendimu (...) buvo numatyta vienintelė sąlytį turėjusių asmenų izoliacijos vieta – savivaldybių administracijų numatytos patalpos“, – rašoma ataskaitoje.

Kaip kontrolieriui nurodė Sveikatos apsaugos ministerija, tokią tvarką taikyti nuspręsta dėl didelio atvykstančiųjų srauto ir pranešimų apie atvykusiųjų izoliacijos pažeidimus.

Vis dėlto kontrolieriaus vertinimu, „šiuo Operacijų vadovo sprendimu buvo siaurinamos Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo nuostatos, (...) bei, kaip tai pažymi ir šalyje veikiančios nevyriausybinės organizacijos, neproporcingai ribojamos žmogaus teisės“.

Buvo klaidų rizika

Ataskaitoje pažymima, kad skirtose patalpose nepažįstami vyrai ir moterys į vieną patalpą buvo uždaromi priverstinai, asmenys buvo laikomi bendro naudojimo izoliacijos patalpose, koridoriuose. Be to, nors tai turėjo padaryti skubiai, epidemiologai iki žmonių izoliavimo neatliko patalpų vertinimo ir oficiali Nacionalinio visuomenės sveikatos centro išvada dėl jų tinkamumo pateikta tik balandžio 2 dieną.

Ministerija nurodė, jog savivaldybės nesugebėjo tinkamai organizuoti parvykusių asmenų izoliacijos, todėl kovo 25 dieną nuspręsta leisti grįžusiems izoliuotis namuose ar kitose vietose.

Kontrolierius taip pat pastebėjo, jog sudaryta galimybė pandemijos metu iki mėnesio priverstinai gydyti ar izoliuoti žmogų vieno gydytojo sprendimu kelia piktnaudžiavimo ir klaidų riziką, be to, gali būti pažeistos žmonių teisės ir laisvės.

Seimo kontrolierius taip pat tyrė situaciją dėl planinių medicinos paslaugų stabdymo karantino metu. Jis pastebi, kad medicinos paslaugų teikimas sustabdytas tuomet, kai būdavo nustatoma po 60 atvejų per dieną, o rudenį, kai atvejų nustatoma gerokai per šimtą, sveikatos priežiūros paslaugos stabdomos nebuvo. Dėl to jis abejoja, ar taikytos priemonės „atitiko pagrįstumo, būtinumo bei proporcingumo kriterijus“.

Priemonės turi būti proporcingos

Lapkričio 12 d. paskelbtoje išvadoje kontrolierius konstatuoja, jog tam tikras žmogaus teisių ribojimas pandemijos metu yra neišvengiamas, tačiau visos priemonės, kurių imamasi, turi turėti aiškų pagrindą nacionalinėje teisėje, būti proporcingos.

Vyriausybei rekomenduoja užtikrinti, kad įvedant ribojimus būtų vadovaujamasi aukščiausiais žmogaus teisių standartais, priemonės būtų pagrįstos ir nevaržytų labiau nei reikalinga. Taip pat prireikus imtis žmogaus teises ribojančių priemonių rekomenduojama užtikrinti sklandų bendradarbiavimą su visuomene ir žmogaus teisių ekspertais.

Jis taip pat siūlo tobulinti Užkrečiamųjų ligų įstatymą, apsaugant asmenis nuo neproporcingo jų teisių ribojimo skiriant priverstinio gydymo priemones.

Kompetentingos institucijos turi per 30 d. išnagrinėti šiuos siūlymus.

