Nepavydėtinas palikimas

Šiandien darbą pradeda naujasis, tryliktasis, Seimas. Trijų centro dešinės partijų suformuota valdančioji koalicija į parlamento pirmininkus kelia Liberalų sąjūdžio vadovę Viktoriją Čmilytę-Nielsen. Jos kandidatūrą žada paremti ir dalis naujosios opozicijos. Pirmąją naujojo Seimo darbo dieną turi atsistatydinti Vyriausybė – Sauliaus Skvernelio vadovaujamas ministrų kabinetas savo įgaliojimus prezidentui Gitanui Nausėdai grąžins penktadienio pavakarę. Vyriausybei bus pavesta laikinai eiti savo pareigas, iki bus suformuotas naujas kabinetas.

Valdančiąją trijų partijų centro dešinės koaliciją yra suformavusios Tėvynės sąjunga–Lietuvos krikščionys demokratai, Liberalų sąjūdis ir Laisvės partija. Kartu jos turi 74 mandatus Seime.

Šią savaitę šios partijos pasirašė koalicinę sutartį, kurią politologai pavadino „gana konkrečiu koalicijos gyvavimo planu“. Į sutartį įrašytos nuostatos, įtrauktinos į Vyriausybės programą, tačiau pirmoje vietoje rikiuojami artimiausio laikotarpio darbai, tarp kurių: koronaviruso suvaldymas, taip pat suplanuotų 2021 m. ir tolesnio laikotarpio investicijų peržiūra. Koalicija įsipareigoja siekti, kad Lietuvai skiriamos investicijos duotų didžiausią grąžą ir kurtų aukštą pridėtinę vertę šalies ateičiai.

Tarp artimiausio laikotarpio darbų minima absoliuti nesaugios Astravo atominės elektrinės blokada ir sklandžios sinchronizacijos su žemynine Europa užtikrinimas, pasirengimas referendumui dėl Konstitucijos pakeitimo siekiant įteisinti daugybinę pilietybę, kuris galėtų įvykti kartu su 2024 m. prezidento rinkimais.

Tikimasi, kad jau kitą savaitę Seimui bus oficialiai pateikta konservatorės Ingridos Šimonytės kandidatūra į naująsias premjeres. Jos suformuota ir prezidento patvirtinta Vyriausybė darbą turėtų pradėti paskutinėmis lapkričio arba pirmosiomis gruodžio dienomis.

Koaliciją sudarančios partijos tęsia konsultacijas dėl naujos Vyriausybės. Kol kas jokie kandidatai į ministrus nėra viešinami, nors viešumoje iškyla tai vienos, tai kitos pavardės.

Naujosios valdžios pirmiausia laukia du didžiuliai iššūkiai: prastėjančios epidemiologinės situacijos dėl plintančio COVID-19 suvaldymas ir 2021 m. biudžetas.

Kol kas situacija dėl koronaviruso vis blogėja, be to, šiomis dienomis įvairių atgarsių sulaukė viešumoje pasirodžiusi informacija, kad dėl mėgintuvėlių trūkumo laboratorijose sustos testavimas dėl koronaviruso. Kaltę dėl to dar valdžioje esantys politikai meta Viešųjų pirkimų įstatymui. Neramina ir informacija, kad testų yra likę mažiau kaip dviem mėnesiams.

„Dabar visi tie, kurie nesugeba nupirkti mėgintuvėlių, šaukia, kad kaltas Viešųjų pirkimų įstatymas (...) Šalyje ekstremali situacija!!! Jeigu kaltas Viešųjų pirkimų įstatymas, tai pakeiskite įstatymą“, – „Facebook“ paskyroje piktinasi Vytautas Kasiulevičius, Vilniaus universiteto medicinos profesorius.

„Ar Seimo nariai reikalingi tik tam, kad fotografuotųsi gyvenimo būdo žurnaluose, o likusias paskutines savo kadencijos dienas užsiimtų vienu neįtikusiu žurnalistu?“ – stebisi jis.

Apie nuo politinės scenos nueinančios valdžios „suvokimą“ byloja ir prioritetų supratimas: paskutiniame savo posėdyje Vyriausybė taip padalijo lėšas: keliams perskirstė 2,7 mln. Eur, Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ir kitoms įstaigoms COVID-19 protrūkiui valdyti teko mažesnė suma – 1,9 mln. Eur.

Tarsi minų laukas naujajai Vyriausybei paliekamas 2021 m. biudžetas – nepaisydamas jame numatyto deficito, pasitraukiantis Seimas paprašė papildomai dar maždaug 0,6 mlrd. Eur įvairioms sritims finansuoti.

Dalis Seimo narių stengiasi pasirūpinti tėvonijomis, todėl iš valstybės pinigų katilo norėtų pasemti lėšų sporto kompleksams su baseinais, paminklams, dvarų sodyboms ir kt. Štai buvusiam Kultūros komiteto pirmininkui Ramūnui Karbauskiui atrodo, kad „Tautiška giesmė“ be papildomų finansų neskambės: „giedojimo iniciatyvai“ parlamentaras norėtų iš biudžeto irgi šiek tiek pasisemti – bent 150.000 Eur.

Biudžeto deficitas 2021 m. gali pasiekti 4,11 mlrd. Eur ir būti lygus 5% BVP. 2021 m. Vyriausybė planuoja skolintis apie 5,14 mlrd. Eur. Valstybės skola 2021 m. turėtų pasiekti 50,2% BVP. Jei Vyriausybė visiems Seimo pasiūlymams pritartų, biudžeto asignavimai padidėtų 4,08%, o jei neatsirastų papildomų pajamų, galimas deficitas padidėtų iki 4,74 mlrd. Eur.

Lietuvos bankas (LB) yra perspėjęs: Sauliaus Skvernelio Vyriausybės parengtame 2021 m. biudžeto projekte planuojami kitų metų valdžios rodikliai gali būti prastesni, nes kyla rizikų tiek dėl planuojamų pajamų, tiek dėl išlaidų.

Banko parengtame 2021 m. biudžeto vertinime pabrėžiama, kad kitąmet valdžios sektoriaus deficitas gali būti didesnis, jeigu nebus gauta visa numatyta dotacijų iš ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės suma, bet bus išleista visa Ateities ekonomikos DNR plane numatyta suma. Taip pat yra rizikų, kad nebus gauta pajamų iš šiemet atidėtų mokesčių grąžinimo, o valdžios išlaidos bus didesnės, nei planuojama, taip pat jei pandemijai ir jos padariniams suvaldyti reikės daugiau lėšų. Rizikų kyla ir dėl efektyvaus skolintų lėšų panaudojimo, ypač susijusių su DNR plano įgyvendinimu, teigia LB.

Centrinio šalies banko išvada dėl numatomų 2021 m. biudžeto rodiklių galimo poveikio pasitikėjimui finansų sistemos stabilumu ir kainų stabilumui pateikta Seimui, tačiau besitraukiantis parlamentas, regis, buvo linkęs šią išvadą ignoruoti. Svarstydami šaltinius, iš kurių Vyriausybė galėtų paimti papildomų dešimčių ir šimtų milijonų eurų, parlamentarai nurodo DNR planą.

VŽ stebisi, kad tokiame „pageidavimų koncerte“, kuriam norima pasisemti pinigų iš DNR plano, kalbama ne apie inovatyvias, pridėtinę vertę kuriančias sritis, o apie statybas, remontus, paminklus etc., t. y. tęsiama ES finansinės paramos „įsisavinimo“ tradicija. Naujajai Vyriausybei beliks pasitelkti šviesų protą ir nugesinti nepagrįstus parlamentarų norus taškyti valstybės pinigus.

