Prancūzijos centrinis bankas: 2020 m. šalies BVP smuks 9–10%

Prancūzijos centrinis bankas skaičiuoja, jog šalies BVP 2020 metais trauksis 9-10% ir bus didesnis už prognozuotąjį anksčiau, nes šalyje vėl paskelbtas karantinas.

Nors recesija dėl naujojo karantino dar padidės, Prancūzijos bankas mano, kad naujų apribojimų neigiamas poveikis bus kur kas mažesnis, palyginti su pirmuoju karantinu, kuris buvo įvestas anksčiau šiais metais.

„Prieš antrąją (pandemijos — VŽ) bangą mes manėme, jog nuosmukis bus kiek mažesnis nei 9%, tačiau šiandien manome, jog per visus 2020 m. jis sudarys 9–10%“, – interviu televizijai RTL pirmadienį pareiškė banko vadovas Francois Villeroy de Galhau.

Rugsėjį Prancūzijos bankas prognozavo, jog ekonominis aktyvumas, arba bendrasis vidaus produktas (BVP), šiemet sumažės 8,7%.

Tačiau spalį šalyje ėmė sparčiai daugėti koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejų ir vyriausybė buvo priversta vėl skelbti karantiną.

Centrinis bankas skaičiuoja, jog, palyginti su įprastomis lapkričio sąlygomis, naujasis karantinas šalies ekonomikai atsieis 12% BVP.

Pasak Prancūzijos banko, prieš naujojo karantino įvedimą spalio pabaigoje ekonominio aktyvumo lygis buvo 4% žemesnis už buvusįjį prieš pandemiją.

Labiausiai dėl naujų apribojimų, centrinio banko vertinimais, nukentės restoranų, mažmeninės prekybos ne maisto produktais ir poilsio organizavimo veikla, kuri buvo sustabdyta arba griežtai apribota.

Tačiau naujasis karantinas yra kiek švelnesnis už pirmąjį, nes tęsti veiklą leista daugiau bendrovių, ir lapkritį numatomas aktyvumo 12% nuosmukis yra kur kas mažesnis už 31% kritimą šių metų balandį.

„Visi kartu išmokome, kaip dirbti ir kartu apsaugoti darbuotojus“, – pareiškė F. Villeroy de Galhau.

Jis pažymėjo, jog per naująjį karantiną tęsiama veikla statybos sektoriuje, taip pat toliau teikiamos viešosios paslaugos. Be to, padaugėjo bendrovių, kurios sugebėjo išmokti, kaip tęsti veiklą nuotolinio darbo sąlygomis.