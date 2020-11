Koalicijos sutartis pasirašyta – partnerės imasi portfelių dalybų

Trys centro dešinės partijos pasirašė naujos koalicijos sutartį. Joje kalbama apie tai, ką koalicija apsiima įgyvendinti per ateinančią kadenciją. Be to, į sutartį įrašyti kiekvienam iš partnerių svarbūs klausimai, dėl kurių nerasta bendro sutarimo, todėl tuos klausimus keliančios partijos turės pačios ieškoti Seime pritarimo jiems. Dabar koalicijos atstovai derėsis dėl atsakomybės pasiskirstymo būsimojoje Vyriausybėje.