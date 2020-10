Tvarus verslas įsibėgėjus pandemijai ir pamokos Lietuvai

Manto Kubilinsko nuotr.

Per pastaruosius metus prisijaukinome sąvoką tvarumas bei tvaraus vystymosi tikslus ir nors Lietuvos rinkoje jau turime sėkmingai veikiančių tvarių verslų, šiandien vis dar egzistuoja atotrūkis tarp tvarumo gairių ir veiksmų.

Jungtinių Tautų „Global Compact“ atlikta analizė rodo, kad 92% vadovų mano, jog tvarumo integracija bus svarbi verslo sėkmei ateityje, o 48% iš jų teigia, kad įgyvendina tvarumą savo kasdieninėje veikloje. Imant į kontekstą pasaulinę pandemiją išryškėja nauja svarbi tendencija, kad būtent verslai, kurių strategijoje tvarumas jau buvo integruotas, pademonstravo greitesnius atsigavimo rodiklius arba nuo pandemijos nenukentėjo. Taip pat ir įmonės, kurių aplinkosaugos, socialiniai bei valdymo (angl. Environmental, Social and Governance -ESG) įgyvendinimo rodikliai yra aukštesni, išgyveno finansiškai geriau per pirmąją pandemijos bangą. Taigi verslo tvarumas akivaizdžiai tampa neatsiejamas nuo ilgalaikės verslo sėkmės, net ir kritiniais laikais.

Kita tendencija – tvarus investavimas net ir pandemijos įkarščio metu – šių metų vasario ir kovo mėnesiais. Nors investuotojai šiuo laikotarpiu atsiėmė 30 mlrd. EUR iš Europos biržoje prekiaujamų investicinių fondų, užregistruota per 2 mlrd. naujų tvaraus investavimo įplaukų. Tai svarbūs pokyčiai, kurie galėtų atspindėti ilgalaikį investuotojų požiūrį – tvarius investicijų šaltinius.

Kas toliau?

Šiuo metu daugelis verslų vis dar kovoja su išlikimu, verslai ir vyriausybės verčiamos orientuotis tik į trumpąjį laikotarpį. Natūralu, kad didėja grėsmė nukreipti dėmesį į vidų ir kovoti su pandemijos pasekmėmis dabar, o dėmesį, skirtą tvariam vystymuisi, atidėti ateičiai. Tačiau sparčiai besikeičiančios ekonomikos ir aplinkos sąlygos diktuoja visiškai kitą kryptį – būtent ilgalaikį strateginį tvarumo vystymą, startuojant ne ateityje, bet dabar.

Tai patvirtina ir „GlobeScan and BSR“ tyrimo rezultatai: keturi iš dešimties tvarumo ekspertų (40%) teigia, kad krizė padidins tvaraus verslo aktualumą ir lūkesčius. Be to, daugiau nei trečdalis (36%) teigia, kad tvarumo svarba tik stiprės besikeičiant aplinkai ir prioritetams, kaip pandemijos rezultatų pasekmė.

Kaip turėtų elgtis įmonės recesijos aplinkybėmis

Apskritai pandemija parodė, kaip svarbu geri verslo valdymo aspektai, tokie kaip pasirengimas krizinėms situacijoms ir tęstinumo planavimas, arba socialiniai veiksniai, tokie kaip nuotolinio darbo galimybės, saugumo užtikrinimas darbuotojams ir vartotojams, yra nebe privilegija, o natūrali nauja praktika.

Tvarumas nebegali būti impulsyvios iniciatyvos ar reklaminiai projektai, kaip buvo įprasta. Visų pirma jis turi tapti ilgalaikės strategijos dalimi. Ir nors vyrauja nuomonė, kad tai reikalauja ypač daug organizacijos resursų – įskaitant ir finansinių – tai ne visada atspindi tikrovę.

Siekdamos iš tiesų sėkmingai įgyvendinti tvarumo rezultatus, organizacijos turi liautis pritempinėti savo veiksmus prie tvarumo. Sėkmė lydi tuomet, kai tvarumas yra organiška verslo dalis, kai pačią organizaciją jungia asmenys, dirbantys kartu siekdami bendro tikslo; kai tvarumas yra jų bendrų įsitikinimų, idėjų ir veiksmų visuma.

O kai tvarumas yra integruotas į ilgalaikę verslo strategiją, o strategija tiki organizacijos lyderiai ir darbuotojai bei yra motyvuoti skatinti tvarumą iš esmės, tuomet tai tampa natūraliu keliu į ilgalaikę sėkmę.

Kaip niekad svarbu dėmesys interesų grupėmis

Pandemija parodė, kaip svarbu organizacijoms greitai ir atvirai pasiekti savo interesų grupes bei suteikti savalaikę informaciją. Kalbant apie išorines interesų grupes, dabar labiau nei bet kada anksčiau būtina atvira komunikacija, neslepiant verslo strategijos pokyčių ar net nuostolių. Susiklosčiusi situacija taip pat suteikia puikią progą rasti nišinę organizacijos kryptį bei novatoriškas naujoves nukreipti galbūt į siauresnę interesų grupę trumpuoju laikotarpiu, tačiau lojalesnę ilguoju laikotarpiu. Taigi svarbi aiški organizacijos kryptis ir savalaikė komunikacija pagrindinėms interesų grupėms.

Aiškiai išgrynintos interesų grupės ir ryšių su jomis sukūrimas tampa fundamentalia verslo tvarumo dalimi. Tai patvirtina ir anksčiau paminėtas „GlobeScan and BSR“ tyrimas, kuris analizuodamas platų spektrą tvarumo iniciatyvų pandemijos laikotarpiu, atskleidė, kad efektyviausios buvo būtent ryšių kūrimas ir palaikymas su interesų grupėmis, tarp kurių: bendruomenių įtraukimas (19%), patarimų ir palaikymo verslui teikimas (14% ), suinteresuotųjų šalių įsitraukimas (13%), sveikatos ir saugos veikla (10%), filantropija (10%). O organizacijos, dirbančios su tvarumo ekspertais, pademonstravo svaresnę lyderystę pandemijos laikotarpiu.

Apskritai pandemija sukūrė skubią ir precedento neturinčią galimybę įmonių vadovams įgyvendinti į tikslą orientuotą lyderystę ir suinteresuotų šalių įtraukimą. Komunikacijos skaidrumas ir autentiškumas tapo svarbesni nei bet kada.

Natūralu, kad besikeičiančiomis aplinkybėmis visuomenė ieško prasmingos lyderystės, atspindinčios organizacijos vertybes ir ambicijas. Tvarumas neišvengiamai tampa svariu pamatu organizacijos ilgalaikei sėkmei.

Komentaro autorė - Jovita Tamošaitytė, UAB Impactful vadovė

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.