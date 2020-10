Į avansceną žengia dešinieji

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Seimo rinkimus laimėjo dešiniosios jėgos. Paaiškėjus galutiniams rezultatams šią naktį buvo paskelbta bendra Tėvynės sąjungos — Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD), Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio ir Laisvės partijos deklaracija — sutariama formuoti bendrą Vyriausybę, kuriai vadovaus Ingrida Šimonytė.

„Lietuva į ketvirtą Nepriklausomos atkurtos Valstybės dešimtmetį įžengė su žemais pasitikėjimo demokratija, jos pagrindinių institucijų bei tarpusavio vieni kitais rodikliais. Šalyje vyraujančios nepasitikėjimo tendencijos grėsmingos tiek valstybingumui, tiek Lietuvos demokratinei raidai. Mūsų piliečių balsavimas 2020 m. Seimo rinkimuose išreiškė naujos politinės kultūros ir kokybės lūkestį. Visuomenė išreiškė pasitikėjimą demokratinėmis, teisės viršenybės principą, žmogaus teises gerbiančiomis politinėmis partijomis, o šalį valdžiusių atžvilgiu sumenkęs pasitikėjimas liudija politinių permainų būtinybę. Esame pasiryžę telktis siekdami atkurti pasitikėjimo ryšius Valstybėje bei tarp jos žmonių ir formuoti koaliciją bei Vyriausybę, vadovaujamą Ingridos Šimonytės“, — skelbiama deklaracijoje.

Konservatoriai valdžios regalijas perima po 8 metų pertraukos. Pergalę jiems antrajame ture užtikrino didžiųjų miestų — Vilniaus ir Kauno rezultatai. Čia TS-LKD laimėjo beveik visose apygardose: didmiesčių gyventojai daugiau nenori matyti valdžioje valstiečių politikų ir jų susikompromitavusių partnerių.

Į pergalę konservatorius atvedusi I. Šimonytė naktį aktyviai žurnalistų kamantinėjama dėl būsimos Vyriausybės sudėties, konkrečių pavardžių neminėjo, tik pabrėžė, kad tai nebus „rekrūtai“, kaip iš pradžių buvo Sauliaus Skvernelio Vyriausybėje.

Pasak būsimosios premjerės, Ministrų kabinete turėtų dirbti politikai profesionalai – kad turėtų juos delegavusių partijų palaikymą. Ir tai nebūtinai turėtų būti konservatorių atstovai – ministrų postuose ji norėtų matyti visuomenėje gerbiamus, gerai savo sritį išmanančius žmones. Vienas iš svarbiausių šiuo metu turėtų būti sveikatos apsaugos ministro darbas – epidemiologinė situacija kasdien sparčiai blogėja, per porą savaičių, kol dar dirbs dabartinis Seimas, „gali būti visko“, todėl I. Šimonytė norėtų, kad naujos Vyriausybės formavimas neužsitęstų pernelyg ilgai.

Pasak jos, svarbiausia yra susitarti dėl bendros politinės krypties. „Svarbiausia ne susitarti, koks bus PVM tarifas, o ką apskritai nori per keturis metus padaryti. Kur turi būti tas pokytis, kurį visuomenė pajustų ir apskritai įvertintų, kuria linkme judame. Turbūt pagrindinis darbas, kad ir kaip jis neskambėtų labai apčiuopiamai, tai atkurti pasitikėjimą pačia politika, kad politikai gali kalbėtis, kad Seimo darbe ne kas turi daugumą važinėja volu per tuos kas neturi daugumos, o diskusija. Mažiau tempo, mažiau įstatymų nukaltų per vieną sesiją, bet kažkas, kas turi poveikį žmonių gyvenimui. Ir čia grįžtama prie pamatinių pozicijų, kaip švietimas. Susitarimas per visą politinį spektrą turi būti pasiektas, nes tada po kitų ar dar kitų rinkimų kyla grėsmė, kad prasidėtų vėl kokia eilinė švietimo reforma. Matyt, kad čia būtų tiesiog kitoks darbo būdas. Dėl to mums sutarti pavyktų. Mano kolegės Seime yra tie žmonės, kurie gali įsiklausyti, diskutuoti, girdėti kitą nuomonę ir prisidėti prie to politinės kultūros pokyčio“, – teigė ji.

Pasak būsimosios premjerės, ji yra numačiusi kandidatus į visus ministrų postus, tačiau kiek konservatorių pateks į kabinetą ir kokias pozicijas jie užims esą paaiškės tik po derybų su būsimais koalicijos partneriais. „Kol nesusitarta dėl visko, tol nesusitarta dėl nieko“, – pastebėjo ji.

I. Šimonytė tikisi, kad visos kandidatūros, kurias ji teiks prezidentui, klausimų pastarajam nesukels: „Esu linkusi klausytis įvairių nuomonių, įskaitant ir prezidento. Bet, man atrodo, kad Vyriausybės formavimo procedūros yra tokios, kad pirminė atsakomybė tenka tam, kas siūlo kandidatūras. Mandagu ir etiška aptarti ir pasiderinti, bet tikiuosi, kad pavyks pasiūlyti tokias kandidatūras, kurios didelių klausimų prezidentui nekels.“

Aušrinė Armonaitė, Laisvės partijos pirmininkė, teigia, kad prie valdančiosios koalicijos prisijungusi partija pirmiausia imtųsi verslo priežiūros pertvarkos, nulinių mokesčių reinvestuojamam pelnui, naujų bendrojo švietimo programų, taip pat pilietybės, tos pačios lyties asmenų partnerystės bei lengvųjų narkotikų dekriminalizavimo klausimų. Liberalų sąjūdis norėtų dviejų ministerijų, taip pat pretenduotų į Seimo pirmininko postą, kuriame norėtų matyti savo lyderę Viktoriją Čmilytę-Nielsen.

Minėtoms trims partijoms užteks konstitucinės daugumos (74 mandatai), tačiau pasak politologų, labai lengva dirbti nebus, ypač, kai reikės priimti sprendimus, reikalaujančius dviejų trečdalių balsų. Tačiau paryčiais paskelbtoje deklaracijoje kalbama, kad svarbiausiems darbams bus siekiama sutelkti potencialiai platesnį būrį Seimo narių balsų, o būsimoji būsimoji Vyriausybė turėtų atstovauti gerokai platesniam ratui rinkėjų, nei tai buvo daroma iki šiol.

VŽ nuomone, Lietuvos rinkėjai labai aiškiai parodė, kad nori permainų ir nebepasitiki dabartine valdžia. Bene skaudžiausią antausį gavo valstiečių-žaliųjų sąrašo lyderis premjeras Saulius Skvernelis, pralaimėjęs kovą sostinės Pilaitės-Karoliniškių vienmandatėje apygardoje Vilniuje. Jo varžovė Seimo narė konservatorė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė gavo 64% balsų – beveik du kartus daugiau už paskutines dienas premjero poste skaičiuojantį S. Skvernelį. Į Seimą jis pateko tik daugiamandatėje apygardoje, valstiečių sąraše. Nepasitikėjimą vienmandatėje apygardoje rinkėjai išreiškė ir sveikatos apsaugos ministrui Aurelijui Verygai.

Lietuvos piliečiai nusivylė ketverius metus šalį valdžiusiais valstiečiais, kurie, deklaruodami demokratiškas ir moralines vertybes patys jų nesilaikė, kai Seime vietoj konstruktyvaus darbo matėme priešų paieškas, nesibaigiantį kapstymąsi po oponentų dešimtmečio senumo „nuodėmes“, sąskaitų suvedinėjimą, kai gelbstint byrančią koaliciją iš pakampių buvo traukiamos susikompromitavusios politinės jėgos, moralės nebuvimu šiurpinusios šalį iki pat rinkimų. Jei, kaip skelbiama deklaracijoje, į valdžią ateinančios politinės jėgos sugebės rasti ilgalaikius susitarimus dėl svarbiausiu? valstybės ir visuomenės raidos klausimu? Lietuva išties galės būti stipresnė.

