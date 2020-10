Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Pasibaigus karantinui, Seimo nariai ėmė leisti parlamentinei veiklai skirtas lėšas, ypač padaugėjo išlaidų suvenyrams, rodo Seimo Etikos ir procedūrų komisijos ataskaita.

Anot jos, trečią ketvirtį – liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais – parlamentarai išleido beveik 364.000 Eur eurų, tai yra 76.000 daugiau nei antrąjį ketvirtį.

Iš viso šiemet parlamentinei veiklai panaudota per 944.000 Eur.

Nepaisant to, kad nuo kovo iki birželio vidurio šalyje buvo paskelbtas karantinas, drausti renginiai, maksimalią galimą išleisti per tris ketvirčius sumą – 9.802 Eur – panaudojo šeštadalis Seimo narių.

Tradiciškai didžiausios sumos iš parlamentinei veiklai skirtų lėšų naudotos automobilių draudimui, eksploatavimui, techninei priežiūrai, remontui.

Tačiau ataskaita rodo, kad pasibaigus karantinui ir prasidėjus aktyvesnei Seimo rinkimų kampanijai, parlamentarai ėmė pirkti suvenyrus. Jiems kai kurie politikai panaudojo trečdalį ir daugiau visų parlamentinei veiklai išleistų lėšų.

Pavyzdžiui, valstietė Asta Kubilienė nuo sausio iki rugsėjo parlamentinei veiklai išleido 9.335 Eur, iš jų – už 3.954 Eur pirko suvenyrų, socialdemokratė Dovilė Šakalienė – iš 8.432 Eur suvenyrams skyrė 3.282 Eur, jos kolega Liudas Jonaitis – iš 8.561 Eur suvenyrams panaudojo 3.158 Eur.

Be to, suvenyrais ypač susidomėta trečiąjį ketvirtį. Su Darbo partija į Seimą kandidatavęs Artūras Skardžius išlaidas suvenyrams padidino nuo 277 Eur per šešis mėnesius iki 2.145 eurų per tris pastaruosius mėnesius. Su „valstiečiais“ Seimo nario mandato siekiančio Valerijaus Simuliko išlaidos suvenyrams išaugo nuo 882 Eur per šešis mėnesius iki 1.333 Eur per tris mėnesius, „valstiečio“ Valiaus Ąžuolo – nuo 599 Eur per pusmetį iki 1.459 Eur per trečią ketvirtį.

V. Ąžuolo teigimu, suvenyrai iš Seimo kanceliarijos perkami ketvirčiais.

„Paimu didesnį kiekį, nuvežu į apygardą, padaliju po skirtingus rajonus ir padėjėjai panaudoja. Dar turiu likusių“, – BNS sakė Seimo narys.

Jo teigimu, labai skiriasi suvenyrų kainos, todėl galėjo išaugti jiems išlaidos. Populiariausi yra šratinukai su Seimo simbolika, tačiau labai vertinami ženkliukai su Vyčiu, kainuojantys po 20–40 Eur.

„Norėjau seniūnams padėkoti už jų darbą, aštuoni seniūnai, aštuoni ženkliukai ir jau keli šimtai eurų, – sakė V. Ąžuolas. – Žmonės tikrai vertina suvenyrus su Seimo simbolika. Norisi ir tą Seimo prestižą truputį pakelti.“

Trys Seimo nariai – konservatoriai Gabrielius Landsbergis ir Ingrida Šimonytė bei „socialdarbietis“ Gediminas Kirkilas – iš viso šiemet nenaudojo parlamentinei veiklai skirtų lėšų.

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius per devynis mėnesius išleido 80 Eur, premjeras Saulius Skvernelis – 1.765 Eur, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis – 5.060 Eur. Daugiausia – 3.335 Eur – jam kainavo Seimo nario ataskaitos spausdinimas.

Valdančiųjų „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis panaudojo 2.080 Eur parlamentinei veiklai skirtų lėšų. Pusę šios sumos jis skyrė viešosios informacijos rengėjų teikiamoms paslaugoms.

Seimo nariams kas mėnesį skiriama 0,8 vidutinio mėnesio darbo užmokesčio dydžio suma išlaidoms, susijusioms su jų parlamentine veikla: biuro, kompiuterinės technikos nuomai, ryšio paslaugoms, transporto išlaidoms, automobilio eksploatacijai, suvenyrams, viešosios informacijos rengėjų paslaugoms ir pan.

