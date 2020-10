Kinijos ekonomika per 3 ketvirtį ūgtelėjo beveik 5%

Mažmeninė prekyba Kinijoje šiemet rugsėjį ūgtelėjo sparčiausiai nuo 2019 m. STR/AFP/„Scanpix“ nuotr.

Kinija atsigauna po dėl pandemijos patirto nuosmukio ir 2020 m. trečiąjį ketvirtį šalies BVP ūgtelėjo 4,9%, palyginti su tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu.

Atsigavimas šiek tiek lėtesnis nei tikėtasi – ekonomistai vylėsi, kad trečiąjį ketvirtį Kinijos ekonomika ūgtelės 5,2%.

Be to, rodiklis atsilieka nuo didžiausio nuosmukio rodiklio, patirto pirmąjį ketvirtį: per sausį-kovą Kinijos ekonomika sumenko 6,8%, kai šalyje dėl koronaviruso buvo stabdomi fabrikai ir kita gamybinė veikla. Tai buvo pirmas kartas nuo 1992 m., kai Kinijos ekonomika per ketvirtį susitraukė.

Antrąjį šių metų ketvirtį Kinijos ekonomikos augimas sudarė 3,2%.

Pagrindiniai rodikliai rodo atsigavimą

„Nemanau, kad tai prastas rezultatas. Naujų darbo vietų kūrimas Kinijoje vyksta gana stabiliai, o tai didina vartojimą“, — BBC cituoja Iris Pang, ING banko vyriausiąją ekonomistę Kinijoje.

Pagrindiniai pirmadienį paskelbti ekonomikos augimo duomenys rodo, kad Kinijos atsigavimas įsibėgėja.

Mažmeninės prekybos apimtys antroje pagal dydį pasaulio ekonomikoje rugsėjį išaugo 3,3%, palyginti su pernai rugsėju, ir tai buvo palyginti geras rezultatas – sparčiausias ūgtelėjimas nuo 2019 m. Rugpjūčio mėn. metinis mažmeninės prekybos augimas Kinijoje tesiekė 0,5%.

Investicijos į ilgalaikį turtą per 9 mėn., palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2019 m., padidėjo 0,8%, nors per 8 mėn. šiemet traukėsi 0,3%.

„Trečiojo ketvirčio BVP atsigavo mažiau nei tikėtasi, tačiau vis viena tai tvirtas 4,9% metinis augimo rezultatas“, — sakė Francesas Cheungas, Australijos banko „Westpac“ makroekonomikos strategijos vadovas Singapūre, cituoja „Reuters“.

„Rugsėjo duomenys pranoko lūkesčius, o tai rodo pagreitį“,- pridūrė jis, kalbėdamas apie gerą paskutiniojo metų ketvirčio perspektyvą.

Nors kai kurie ekonomikos ekspertai abejoja skelbiamų duomenų tikslumu, užsienio prekybos rodikliai taip pat rodė, kad šalies ekonomika sparčiai atsigauna: rugsėjį eksportas augo 9,9%, o importas – 13,2%, palyginti su pernai rugsėju.

„Kinijos ekonomika atsigauna ir ją skatina augantis eksportas“, — cituoja BBC Yoshikiyo Shimamine, Japonijos gyvybės draudimo kompanijos „Dai-Ichi“ ekonomistą.

Nors, anot jo, dar anksti kalbėti, kad Kinija visiškai atsikratė pandemijos ekonomikai sukeltų pasekmių.

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) prognozuoja, kad Kinijos ekonomika šiemet augs 1,9% — ir tai vienintelė iš didžiųjų pasaulio ekonomikų, kuriai 2020 m. prognozuojamas augimas.