J. Bidenas ir D. Trumpas surengė netiesioginę dvikovą svyruojančiose valstijose

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį per mitingą Pensilvanijoje pareiškė savo šalininkams kovojąs su „marksistais“ ir „pamišėliais“. Tuo metu jo varžovas demokratas Joe Bidenas per rinkimų kampanijos renginį Floridoje, kitoje rinkimams itin svarbioje valstijoje, apkaltino D. Trumpą, kad jis per koronaviruso pandemiją amerikiečius senjorus laiko „nereikalingais“.