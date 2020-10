Baltarusija perkėlė Astravo AE statybos pabaigos terminą į 2022 m.

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Baltarusijos vyriausybė oficialiai perkėlė Astravo atominės elektrinės statybos pabaigos ir naudojimo pradžios projektiniais pajėgumais terminą iš 2020-ųjų į 2022 metus.

Be to, vieneriais metais iki 2022 m. pailgintas laikotarpis, per kurį šalyje veikiančiose jėgainėse turi būti sukurti 800 megavatų galios rezerviniai gamybos pajėgumai, kurie būtų pradėti naudoti sutrikus branduolinės jėgainės veiklai.

Pagal pradinius Astravo AE projekto planus, pirmasis iš dviejų reaktorių turėjo pradėti veikti 2018 m. lapkritį, o antrasis branduolinės jėgainės reaktorius – maždaug po metų.

Minskas skelbė, jog branduolinis kuras į pirmąjį reaktorių baigtas krauti rugpjūčio 20-ąją, jį įjungus bus pasiektas minimalus kontroliuojamas lygis – 1% galios, o elektrą jis pradės gaminti lapkričio mėnesį. Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka yra pareiškęs, kad tai turėtų įvykti lapkričio 7 d.

Numatyta pirmojo reaktoriaus pramoninio naudojimo pradžia – 2021 metų pirmas ketvirtis.

