Kur nuvestų Lietuvą Z. Jedinskis?

Siekdamos savo skaitytojus supažindinti su visų partijų lyderiais, „Verslo žinios“ juos ir pakalbino – kad žmonės žinotų, ko tikėtis iš jų vedamų partijų ir skelbiamų programų. Juk lyderis – veidas, pagal kurį galima susidaryti įspūdį, kur jis kreipia savo partiją, kokių tikslų siekia ir pan. Pakalbinus visus, išryškėjo daug dalykų, kurie anksčiau buvo skrupulingai nutylimi ar maskuojami.

Kažkas vyksta aplink Lietuvą ir pačioje šalyje, kad kai kurie politikoje karjerą darantys veikėjai taip atvirai ėmė kalbėti dalykus, kurie jau nebėra atskiro piliečio nuomonė, nes gali tapti valstybine problema, jei jėgų balansas susiklostytų jų naudai.

Primename, kad VŽ atsisakė politinės reklamos, tad prie šių interviu neprisilietė politikams padedantys viešųjų ryšių specialistai, interviu nebuvo derinti su pašnekovais.

Todėl VŽ jaučia pareigą atkreipti dėmesį į Zbignevą Jedinskį, Lietuvos lenkų rinkimų akciją–Krikščioniškų šeimų sąjungą į rinkimus vedantį lyderį. Šis jau odiozine figūra tapęs politikas savo akibrokštais pasižymėjo ne kartą – štai viso demokratinio pasaulio smerkiamas diktatorius Aliaksandras Lukašenka Lietuvos politikui, Seimo nariui yra vadovas, „ginantis konstituciją“. Kurio užsiundyta milicija Baltarusijoje muša, žaloja ir žudo taikius demonstrantus.

Nenuostabu, kad ir jis, ir jo partijos kolegos „nusiplovė“ nuo balsavimo Seime, kai reikėjo priimti diktatorių smerkiančią rezoliuciją, nenuostabu, kad bičiulio nuo kritikos ginti puolė netoli nuo jo pažiūrų nutipenęs „koloradinės juostelės riteris“ Valdemaras Tomaševskis.

Galbūt geriau būtų, jeigu V. Tomaševskis išvis nekalbėtų, tačiau prieš rinkimus labai sveika išgirsti, apie ką kalba ir galvoja menami lyderiai bei jų vadeles perėmę sekėjai.

O Z. Jedinskis tuo metu jau traukia naują dainušką. Keista, kad šįkart be mėgstamo muzikinio akompanimento – be jo išsiilgto Sovietų Sąjungos himno, kurį Lietuvos (ES ir NATO šalies) pilietis išdidžiai brązgino gitara ant scenos lenkų (!) kultūros festivalyje. Šįkart „proto galiūnas“ savo pažiūras išdėstė VŽ interviu. Pacituoti verta.

„O kad jau užsiminėte apie Ukrainą, tai pradėkime nuo Maidano. Išėjo žmonės į gatves nepatenkinti buvusio prezidento sprendimais. Prasidėjo neramumai ir valdžią per revoliuciją užgrobė „banderos-gelbėtojai“. Viena įdomi detalė – buvo samdomi snaiperiai, kurie šaudė ir į Berkutą (Ukrainos specialiąsias policijos pajėgas), ir į savus protestuotojus. Ir čia yra ne mano žodžiai – reportažus apie tai rodė Italijos ir Izraelio televizijos. Be to, ir pati Nadia Savčenko, buvusi Ukrainos didvyrė, išvardijo tuos, kurie samdė snaiperius. Kodėl aš turėčiau tikėti Linu Linkevičiumi, o ne ja“, – dėstė vėl į Seimą pretenduojantis patekti politikas, paskui save vedantis rozovas, narkevičius ir kitus bendraminčius.

Sunku abejingai net to klausyti, pasitikslinus, argi tai nebuvo Rusijos intervencija į Ukrainą, Z. Jedinskis drėbtelėjo: „Rusai, be abejo, padėjo ten gyvenantiems rusakalbiams, kaip mūsų Vyriausybė dabar nori padėti Baltarusijos protestuotojams.“

Palygino.

O jei būtų surengtos cinizmo varžybos, minėtas politikas nuskintų visus laurus. Kodėl reikėjo „padėti“ rusakalbiams, Z. Jedinskis nutyli. O kaip rusai padėjo separatistams, tarp kurių susirinko įvairiausios atmatos, matė visas prorusiškos propagandos neapakintas pasaulis: „padėjo“ tankais, gradais, snaiperiais. „Padėjo“ užminuodami laukus, sugriaudami ištisus miestų kvartalus, nužudydami keliolika tūkstančių Ukrainos gyventojų, užgrobdami Krymą.

„Pagalbą“ Z. Jedinskis apskritai supranta gana iškreiptai – dar 2014 m. jis pasiūlė NATO bombarduoti Kijevą, kad „būtų priverstinai įtvirtinta taika“.

Šioje kliedesių retorikoje baisu dar kai kas. Nes tai ne šiaip sau žodžiai, kurie krenta iš burnos, neperėję smegenų filtro. Tai – pozicija, persmelkta Lietuvai nedraugiškos šalies propagandos perliukų. „Padėjo rusakalbiams“... Neduok Dieve, jei pas mus kokiai atplaišai ateitų į galvą mintis paprašyti tokios „pagalbos“. Ko gero, tuoj galvas pakeltų „zadanijas“ vykdantys penktosios Kremliaus kolonos eiliniai ar visokie jedinskiai, šaukdami Kremliaus vaduką.

VŽ nuomone, panašūs vieši politikų teiginiai – jau net ir ne rinkėjų pasirinkimo reikalas, viskas kur kas rimčiau ir pavojingiau. Tokiais lozungais, ginančiais ir pateisinančiais Rusijos okupacinius ir karinius veiksmus, turėtų susidomėti atitinkamos saugumo struktūros. Nes tokie politikai realiai gali tapti valstybės problema.