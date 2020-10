Dar vienas postas prancūzei: Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko vadove taps O. Renaud-Basso

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Prancūzija dar kartą įrodė, kad turi geriausius kandidatus užimti aukščiausius postus svarbiose tarptautinėse finansų institucijose. Šią savaitę Odile Renaud-Basso, Prancūzijos finansų ministerijos iždo generalinė direktorė, taps Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) vadove.

Oficialiai naujoms pareigoms O. Renaud-Basso turėtų būti išrinkta šį ketvirtadienį. Ji jau užsitikrino JAV, Vokietijos, Japonijos, Jungtinės Karalystės ir Kanados atstovų balsus. Artimiausias O. Renaud-Basso varžovas – italas, buvęs finansų ministras Pieras Carlo Padoanas pirmadienio vakarą pranešė, kad pasitraukia iš kovos dėl posto, nes jo priešininkė nepralenkiama.

Trys iš paskutinių šešių nuo 1991 m. įkurto ERPB vadovų buvo prancūzai. O. Renaud-Basso bus ketvirtoji. Keturi iš septynių paskutinių Tarptautinio valiutos fondo vadovų (TVF) taip pat buvo prancūzai. Pusė Europos centrinio banko (ECB) vadovų irgi buvo prancūzai.

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (angl. The European Bank for Reconstruction and Development) – tarptautinė finansų institucija, įsteigta 1991 m. Banko narėmis yra 69 valstybės ir dvi tarptautinės institucijos – Europos Komisija (EK) ir Europos investicijų bankas, savo veiklą vykdantis 37 Vidurio ir Rytų Europos bei Pietų ir Rytų Viduržemio regiono valstybėse.

ERPB veiklos tikslas – skatinti ekonomines reformas, kurios paspartina valstybių perėjimą prie atviros ir demokratiškos rinkos ekonomikos. Bankas finansuoja projektus žemės ūkio, energijos vartojimo efektyvumo, finansų įstaigų, gamybos, vietinės aplinkosaugos infrastruktūros, gamtos išteklių, energetikos, nuosavybės, turizmo, mažų ir vidutinių įmonių, telekomunikacijų, informacinių technologijų, žiniasklaidos ir transporto srityse.