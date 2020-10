Lietuvoje – šimtas naujų koronaviruso atvejų

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Sekmadienį Lietuvoje nustatyta 100 naujų koronaviruso atvejų, bendras susirgimų skaičius šalyje siekia 5.285 pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Papildyta: Beveik pusė naujų atvejų siejami su židiniais.

Šiuo metu koronaviruso infekcija tebeserga 2.675 asmenys, 2.497 – pasveiko, izoliacijoje yra 28.162.

Nuo COVID-19 iš viso mirė 94 žmonės, dėl kitų priežasčių mirė 19 užsikrėtusiųjų.

Nuo birželio 1 dienos Lietuvoje nustatyti 278 įvežtiniai atvejai.

Sekmadienį ištirta 1.916 ėminių dėl įtariamo koronaviruso. Iš viso iki šiol ištirti 801.362 ėminiai.

Pusė siejami su židiniais

44 iš 100 naujų koronaviruso atvejų susiję su protrūkiais, viename židinių Raseinių globos namuose užsikrėtė dar 10 darbuotojų, informavo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

40 naujų atvejų registruota Kauno, 27 Vilniaus, 21 Šiaulių apskrityse.

Po kontakto su asmenimis, kuriems patvirtintas koronavirusas, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė 72 asmenys, 26 asmenų užsikrėtimo aplinkybių epidemiologams nustatyti nepavyko – jie nebuvo išvykę į užsienį ir su nustatytais užsikrėtusiais nebendravo.

Be to, per sekmadienį registruoti du įvežtiniai atvejai iš Ukrainos ir Baltarusijos.

Raseinių rajone, įsikūrusiuose Blinstrubiškių socialinės globos namuose vakar patvirtinta 10 koronavirusinės infekcijos atvejų. Visi asmenys yra darbuotojai. Iš viso čia jau registruotas 71 atvejis: užsikrėtė 27 darbuotojai, 40 gyventojų, nustatyti keturi antriniai atvejai.

Šiaulių apskrityje vakar koronavirusas patvirtintas dar vienam Radviliškio ligoninės pacientui. Iš viso su židiniu siejami 168 atvejai – 66 pacientai, 67 darbuotojai ir 35 antriniai atvejai.

Vienas antrinis vakar registruotas atvejis yra susijęs su protrūkiu Respublikinėje Šiaulių ligoninėje. Iš viso registruoti 64 susiję atvejai: 22 pacientai, 21 darbuotojas ir 21 antrinis atvejis.

Penki atvejai, vakar patvirtinti Šiaulių apskrityje, siejami su protrūkiu „Telia Lietuva“. Iš viso registruota 12 susijusių infekcijos atvejų, iš kurių 2 yra vertinami kaip antriniai atvejai.

Penki nauji atvejai Vilniaus apskrityje yra susiję su statybų bendrove „Mitnija“. Visi asmenys yra darbuotojai. Iš viso čia registruota 10 susijusių atvejų.