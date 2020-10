R. Karbauskis: pabranginę vaistų kainą farmacininkai siekia nuversti A. Verygą

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Valdančiųjų „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis sako, kad prieš Seimo rinkimus padidinę kai kurių vaistų kainą farmacininkai siekia nuversti sveikatos apsaugos ministrą Aurelijų Verygą.

„Daromas veiksmas, kad vaistai, kuriuos vartoja Lietuvos žmonės, nebūtų kompensuojamųjų vaistų sąraše, kad jie nebūtų kompensuojami ir dėl to kiltų nepasitenkinimas valdžia ir konkrečiai sveikatos apsaugos ministru Aurelijumi Veryga“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė R. Karbauskis.

Jo teigimu, nuo spalio 1-osios dešimt žinomų farmacijos bendrovių padidino dalies savo tiekiamų vaistų kainas tiek, kad jie pagal esamą metodiką nebepatenka į kompensuojamųjų vaistų sąrašą.

„Kitose šalyse tų pačių vaistų kainos liko iki aštuonių kartų mažesnės. Lietuvai sąmoningai, kryptingai pritaikyta rinkiminė kainodara“, – tvirtino R. Karbauskis.

Anot jo, farmacininkai tikisi, kad atėję pirkti vaistų žmonės sužinos, jog jie nebekompensuojami ir nebebalsuos už dabartinę valdžią.

„Rinkiminė kainodara padaryta specialiai tam, kad žmonės supyktų ant šitos valdžios“, – įsitikinęs „valstiečių“ lyderis.

Anot jo, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) priėmė sprendimą, kad tie pabranginti vaistai bus kompensuojami vieną mėnesį, kol baigsis rinkimai.

„Po mėnesio, kai farmacijos kompanijoms nebeliks intereso nuversti šitą valdžią, jie tikriausiai grįš į normalią kainodarą“, – svarstė R. Karbauskis.

Jis ketvirtadienį neįvardijo taip pasielgusių farmacijos bendrovių, tačiau patvirtino, kad jos paminėtos sveikatos apsaugos ministro kreipimesi į Valstybinę ligonių kasą (VLK).

Trečiadienį SAM pranešė, kad A. Veryga pavedė VLK skubos tvarka organizuoti derybas su kompanijomis „Teva“, „Mylan Healthcare“, „GlaxoSmithkline“, „Sanofi“, „Pfizer“, „Novartis“, „Astra Zeneca“, „Novonordisk“, „Sandoz“, „Berlin Chemie“ dėl 47 vaistinių preparatų kainų mažinimo.

„Dėl to, kad šios kompanijos nesumažino vaistų kainų mūsų šaliai (nors Europos šalims analogiškiems vaistams siūlo kur kas mažesnes), gydytojai netenka galimybių nemažai vaistų skirti pacientams“, – teigta SAM pranešime.

Ji pranešė, kad nuo spalio gydytojai tų vaistų negalės skirti naujiems pacientams, o tęsti galės tik tiems žmonėms, kuriems receptai buvo išrašyti ankščiau.

Be to, SAM teigimu, iš Kompensuojamųjų vaistų kainyno, kurį keturis kartus per metus atnaujina VLK, veikliosios medžiagos nėra išbrauktos. Tai reiškia, kad jos bet kada vėl gali būti pradėtos išrašyti naujiems pacientams, jei tik gamintojai susimažins kainas.

SAM pranešime minėta, kad pavyzdžiui, vieno kardiologinio vaisto kainos kitose šalyse vidurkis siekia apie 0,8 euro už pakuotę, o Lietuvai pateikta kaina yra daugiau kaip tris kartus didesnė. Cukriniam diabetui skirtų vaistų referencinių šalių kainos vidurkis nesiekia nei pusės euro, arba siekia nepilnai vieną eurą, tačiau Lietuvai šių vaistų kainą yra dvigubai ir net šešis kartus didesnė.

R. Karbauskio teigimu, drastiškai padidindami kainas farmacininkai kerštauja A. Verygai dėl jo įvestos kompensuojamų vaistų metodikos.

„Tas kainų reguliavimas leido sutaupyti Privalomajame sveikatos draudimo fonde 12 mln. Eur“, – sakė R. Karbauskis.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.