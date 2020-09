Per parą nustatyti 88 nauji koronaviruso atvejai

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Per praėjusią parą Lietuvoje nustatyti 88 nauji koronaviruso atvejai, bendras susirgimų skaičius šalyje siekia 4.578, antradienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Šiuo metu koronaviruso infekcija tebeserga 2.118 asmenų, 2.349 – pasveiko.

Nuo COVID-19 iš viso mirė 92 žmonės, dėl kitų priežasčių mirė 19 užsikrėtusiųjų.

Izoliacijoje yra 22.976 asmenys.

Nuo birželio 1 dienos Lietuvoje nustatyti 269 įvežtiniai atvejai.

Per praėjusią parą ištirti 6.378 ėminiai dėl įtariamo koronaviruso. Iš viso iki šiol ištirti 767.994 ėminiai.

Pusė naujų koronaviruso atvejų registruota Šiaulių apskrityje

Iš 88 koronaviruso atvejų praėjusią parą beveik pusė, t.y. 43 registruota Šiaulių apskrityje, daugiausia jų siejami su židiniu Radviliškio ligoninėje, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

Taip pat 29 atvejai registruoti Kauno, 15 – Vilniaus bei vienas – Telšių apskrityse, 49 atvejai siejami su židiniais. Registruoti ir trys nauji židiniai Kėdainių bei Raseinių rajono mokyklose, fechtavimosi būrelyje Vilniuje.

Po kontakto su sergančiaisiais, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė 64 asmenys. Be to, per praėjusią parą registruoti trys įvežtiniai atvejai – du iš Ukrainos ir vienas iš Danijos. Dar 21 asmens užsikrėtimo aplinkybių specialistams nustatyti nepavyko.

18 vakarykštę parą patvirtintų atvejų yra siejami su Radviliškio ligonine, iš kurių – vienas pacientas, septyni darbuotojai ir 10 antrinių kontaktų, t. y. asmenys nedirba šioje įstaigoje ir joje nėra gydomi. Iš viso antradienio ryto duomenimis, su židiniu siejami 133 atvejai: 62 pacientai, 49 darbuotojai ir 22 antriniai atvejai.

Vienas antrinis atvejis, registruotas pirmadienį, siejamas su Respublikine Šiaulių ligonine – čia susirgo vieno ligoninėje gydymo paciento šeimos narys. Šiuo metu iš viso registruota 40 atvejų, siejamų su šiuo židiniu: 12 pacientų, 20 darbuotojų ir 8 antriniai atvejai.

Taip pat dar vienas atvejis patvirtintas Kuršėnų ligoninės pacientui. Iš viso šiame židinyje registruoti penki COVID-19 atvejai. Visi asmenys yra Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus pacientai.

Keturi atvejai vakar registruoti ir Kelmėje veikiančios „Kelmės pieninės“ darbuotojams, su židiniu iš viso jau siejama 15 koronavirusinės infekcijos atvejų.

Dar du atvejai siejami su židiniu Šiauliuose tarp policijos pareigūnų ir instruktorių. Abu asmenys yra darbuotojai. Iš viso su protrūkiu siejami septyni koronaviruso atvejai. Pirmojo asmens užsikrėtimo aplinkybės, pirminiu vertinimu, siejamos su židiniu Raseinių policijoje.

Kauno apskrityje vakar registruoti šeši koronaviruso atvejai siejami su židiniu Kauno valstybiniame muzikiniame teatre. Visi asmenys yra darbuotojai. Šiuo metu čia registruota 10 susijusių atvejų.

Penki atvejai Kauno apskrityje siejami su židiniais ugdymo įstaigose: trys – su Kauno Erudito licėjumi, iš kurių du yra mokiniai ir mokytojas (iš viso 12 susijusių COVID-19 atvejų), vienas atvejis – su židiniu Kauno K. Griniaus progimnazijoje. Čia užsikrėtęs asmuo yra susirgusio vaiko šeimos narys, kuris mokosi Kauno „Saulės“ gimnazijoje. Iš viso su židiniu K. Griniaus progimnazijoje siejama 10 koronavirusinės infekcijos atvejų.

Dar vienas atvejis yra susijęs su Raseinių Viktoro Petkaus pagrindine mokykla, užsikrėtė moksleivis. Iš viso registruoti 4 susiję atvejai.

Kauno apskrityje registruoti ir du nauji židiniai. Koronavirusas diagnozuotas Kėdainių rajono Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos mokytojui – tai jau 2-asis susirgimas šioje įstaigoje. Pirmojo asmens užsikrėtimo aplinkybės siejamos su Raseinių „Šatrijos“ choru.

Taip pat naujas židinys Raseinių rajone siejamas su Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos Gylių skyriumi. Tai taip pat antrasis susijęs COVID-19 atvejis.

Vilniaus apskrityje vakar patvirtinti du atvejai, siejami su židiniu ansamblyje „Lietuva“. Vienas iš asmenų yra choristas, kitas – antrinis atvejis. Iš viso su židiniu siejami 33 koronavirusinės infekcijos atvejai.

Dar vienas atvejis Vilniuje siejamas su protrūkiu šokių studijoje. Tai 39-asis susijęs COVID-19 atvejis.

Dar vieno asmens užsikrėtimo aplinkybės siejamos su židiniu Vilniaus S. Stanevičiaus progimnazijoje. Vertinama, kad iš viso su židiniu yra susiję 6 koronaviruso atvejai.

Vilniuje registruotas naujas židinys, siejamas su fechtavimosi treniruotėmis, kur iš viso registruoti trys užsikrėtimo atvejai. Pirmasis atvejis patvirtintas rugsėjo 25 dieną, asmens užsikrėtimo aplinkybės nežinomos, tačiau manoma, kad užsikrėsti galėjo dalyvaudamas Šiauliuose vykusiame fechtavimosi čempionate.

Be to, dar 15 asmenų, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė po kontakto su asmenimis, kuriems patvirtintas koronavirusas, tačiau atvejai, šiuo metu turimais duomenimis, nepriskiriami infekcijos židiniams.

Šiuo metu epidemiologams dar nepavyko nustatyti, kaip užsikrėtė 21 asmuo. Epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, kad asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo.

R. Lingienė: kol kas nėra reikalo uždaryti Raseinių

Dėl COVID-19 plitimo laikinai uždaryti Raseinių rajono savivaldybę kol kas nėra prasmės, tačiau gyventojai turėtų aktyviau testuotis, sako Nacionalinės visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento vadovė Rolanda Lingienė.

„Kol kas nėra reikalo uždaryti Raseinių. Mes prašome žmonių apmažinti judėjimą, apmažinti socialinius kontaktus ir duoti epidemiologams laiko apibrėžti židinio ribas ir jį lokalizuoti“, – antradienį Seime žurnalistams sakė ji.

Pasak R. Lingienės, pavasarį koronaviruso židiniu tapusią Nemenčinę reikėjo uždaryti, nes vietos gyventojai nesilaikė saviizoliacijos reikalavimų, Raseiniuose to nefiksuojama.

Tačiau, visuomenės sveikatos specialistės teigimu, raseiniškiai per mažai atlieka koronaviruso testų.

„Antras prašymas, kad žmonės kuo greičiau testuotųsi. Testavimo apimtys ten yra, kiek mačiau nepakankamos, o galimybės yra. Kai išsitestuos didžioji visuomenės dalis, bus daug lengviau valdyti tą židinį“, – sakė R. Lingienė.

Penktadienio duomenimis, Raseinių rajone registruota 425,9 susirgimo 100.000 gyventojų.

COVID-19 susirgo ir savivaldybės meras, ir administracijos direktorius.

Raseiniuose įsteigtas mobilusis patikros punktas, ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu, įvestas privalomas veido kaukių dėvėjimas ir atvirose, ir uždarose erdvėse, uždrausti visi renginiai, kultūros įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas.

