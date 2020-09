D. Trumpas ir J. Bidenas surems ietis pirmuosiuose rinkimų debatuose

Jonathano Ernsto („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Nebus rankų paspaudimo, bet turbūt netrūks pagiežos, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir jo varžovas rinkimuose Joe Bidenas antradienį susitiks Klivlande pirmuosiuose iš trijų kampanijos debatų, galinčiuose supurtyti ir taip neramias lenktynes dėl Baltųjų rūmų.

Dėl COVID-19 įvesti suvaržymai suteiks debatams, kuriuos moderuos televizijos „Fox News“ žvaigždė Chrisas Wallace'as, paprastesnę formą, juose dalyvaus mažesnė auditorija. Žinoma, nebus ir kažkada standartu laikyto – nors kartais ir priverstinio – varžovų geros valios pademonstravimo paspaudžiant vienas kitam ranką.

Tačiau pusantros valandos truksiantys televiziniai debatai suteiks progą amerikiečiams pagaliau pamatyti tiesioginį 74 metų D. Trumpo ir 77 metų J. Bideno susidūrimą.

D. Trumpas tvirtina, kad J. Bideno smegenys praktiškai yra mirusios ir net yra pareiškęs, jog „Bidenas nežino, kad yra gyvas“, o J. Bidenas vadina prezidentą „toksišku“, tad debatai bus ne silpnų nervų žiūrovams.

Pagal populiarumą nuo varžovo atsiliekantis D. Trumpas nusiteikęs karingai ir per savaitę sudalyvauja keliuose mitinguose rinkimams svarbiose valstijose.

Tuo metu J. Bidenas tikisi akcentuoti savo pranašumą. Be to, jam gali padėti neseniai pasirodęs laikraščio „The New York Times“ straipsnis, kuriame teigiama, jog D. Trumpo neviešinamos mokesčių deklaracijos rodo milijardieriumi ir darbininkų klasės gynėju prisistatantį prezidentą vengiant mokėti federalinius pajamų mokesčius.

Smūgiuos skaudžiai

D. Trumpas, kuris laiko save žodinių dvikovų ekspertu, tikriausiai smūgiuos skaudžiai ir žemai.

Ištisus mėnesius jis vadina J. Bideną nukaršusiu. Artėjant debatams prezidentas vis dažniau kartodavo, kad, jo nuomone, J. Bidenas norėdamas geriau pasirodyti vartoja narkotikus.

J. Bidenas iš tokių užuominų pasijuokė, bet D. Trumpas, kuriam anksčiau ne kartą yra puikiai pavykę apjuodinti savo oponentus, tik stiprina puolimą.

„Joe Bidenas ką tik paskelbė, kad nesutiks su narkotikų testu. Oho, man įdomu, kodėl?“,– pirmadienį „Twitter“ parašė D. Trumpas.

J. Bideno kampanijos vadovo pavaduotoja Kate Bedingfield atsimokėjo tuo pačiu ir sakė, kad jei D. Trumpas nori debatų „šlapimo“ mėginiais, „gali“ tai daryti.

D. Trumpas tikriausiai neturi ką prarasti. Ištikimiausi jo šalininkai jau mobilizuoti, o bendrai amerikiečius vargu bau ar dar gali nustebinti jo netradicinis stilius.

Į Klivlandą D. Trumpas vyksta vildamasis, kad jau turi savo „sidabrinę kulką“: konservatyvios teisėjos Amy Coney Barrett paskyrimą į neseniai mirusios Aukščiausiojo Teismo liberalų vėliavnešės Ruth Bader Ginsburg vietą.

Jei A. C. Barrett paskyrimas bus greitai patvirtintas, kaip tikisi respublikonų dominuojamas Senatas, D. Trumpui bus pavykę daugeliui ateinančių metų tvirtai pakreipti Aukščiausiąjį Teismą dešinėn.

Demokratai piktinasi skubėjimu paskirti naują Aukščiausiojo Teismo teisėją prieš lapkričio 3-iosios rinkimus, bet D. Trumpas viliasi, kad šis ėjimas išjudins daugelį konservatorių.

VŽ jau rašė, kad nuo 2016 m., kai D. Trumpas užėmė JAV prezidento kėdę, jis paskyrė du Aukščiausiojo teismo teisėjus Neilą Gorsuch ir Brettą Kavanaugh. Paskirti naują teisėją prezidento rinkimų metais įprastai yra vengiama. 2016 m., kuomet JAV prezidento pareigas vis dar ėjo Demokratų partijos kandidatas Barackas Obama, Respublikonų partija pati blokavo B. Obamos bandymą paskirti teisėją į Aukščiausiąjį teismą. O šiuo metu jau demokratai bando sustabdyti D. Trumpą nuo teisėjo paskyrimo.

Teisėjų skyrimas iki gyvos galvos reiškia, kad, jeigu D. Trumpui pavyks paskirti konservatyvų teisėją į Aukščiausiąjį teismą, tai pokyčiai JAV turės ilgalaikių pasekmių.

Analitikai pastebi, kad įtampa dėl teisėjo kėdės gali nulemti ir kandidato JAV prezidento rinkimuose pasirinkimą. Tai, anot sociologinių apklausų, yra vienas iš lemiančių veiksnių renkant JAV prezidentą. Kartais balsuojama nebūtinai už konkretų kandidatą, tačiau už tai, kad liberalių ar konservatyvių pažiūrų kandidatas ateis į Aukščiausiąjį teismą, pasirinkus demokratų, ar respublikonų prezidentą.