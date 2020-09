Mes irgi norėtume jų mažiau

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Naujasis Seimas neturėtų siekti kaitalioti verslo sąlygų, o priimdamas jam svarbius sprendimus turėtų išklausyti ir verslo nuomonę – toks yra vienas pagrindinių verslo organizacijų priesakų būsimiesiems parlamentarams. Be visa kita ko, primenama, kad seniai subrendo poreikis optimizuoti viešąjį sektorių. Kol kas viską sprendžia valdžia kartu su biurokratiniu aparatu, kurio potencialas taip ir nerodo susitraukimo požymių.

Vienas pastarųjų mėnesių pavyzdžių, kai buvo skubama priimti sprendimus, o partneriai buvo išklausyti tik formaliai, dėl akių – Lietuvos ateities ekonomikos DNR planas. Verslo organizacijos, iš esmės aktyviai palaikiusios pačią idėją, kritikos strėles laido tiek dėl skuboto plano priėmimo, tiek dėl pernelyg spartaus investicijų tvirtinimo.

Andrius Romanovskis, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas, tikina, kad biurokratinis sluoksnis nėra pasirengęs transformacijai nei techniškai, nei morališkai. Pasak jo, karantino laikotarpis patvirtino biurokratinio aparato negebėjimą veikti ekstremaliomis sąlygomis – tik dėl eksportuojančio verslo ekonomika nekrito dviženkliu skaičiumi.

Biurokratų užsidarymą savame rate atskleidžia ne tik Ekonomikos DNR plano kūrimas. Šis aparatas pastebimai didina savo įtaką politikams, vis toliau į pakraštį nustumdamas verslui atstovaujančias organizacijas, kurias kažkodėl vis dar vadina socialiniais partneriais. „Verslo organizacijų įtaka pastebimai mažėja, nes biurokratija turi nepalyginamai daugiau žmogiškųjų ir finansinių resursų savo sprendimams ginti. Esame stumiami iš socialinės partnerystės lauko į lobistinį“, – aiškina Danas Arlauskas, Lietuvos darbdavių konfederacijos (LDK) prezidentas.

Pasak jo, tai, kad verslo organizacijos gali dalyvauti darbo grupėse ar komisijose, jau mažai ką reiškia, nes vis dažniau sakoma – tai politinis sprendimas. Ir be paaiškinimo, kodėl jis toks priimtas. „Pareiškimas apie pasitraukimą iš pasirašyto susitarimo su premjeru, beje, pirmąkart per visą istoriją, tapo gana iškalbingu faktu. Politikai siekia sumažinti verslui atstovaujančių organizacijų įtaką. Intencija labai aiški – taip jiems būtų daug paprasčiau verslą laikyti už trumpo pavadžio. Taigi per ateinančius ketverius metus būtina iš esmės sukalibruoti draskomą socialinės partnerystės modelį“, – svarsto LDK vadovas.

Biurokratų įtaka politikams kaip ir nestebina, matant, kad biurokratijos sparnai vis dar neapkarpyti, o jų gretos – tvirtos ir gausios. Daugkartiniai valdžios pažadai praravėti šį „darželį“ taip ir liko pažadai. Tiesiog sumaniai žongliruojama „kitokiomis“ pareigybėmis, mistiniais „neužimtais laisvais etatais“ ir pan. Šiame skaičių ekvilibristikos brūzgyne išgryninti tikrąją padėtį – neįmanoma misija.

Štai Estijoje rengiami planai, kaip sumažinti biurokratų skaičių, pavyzdžiui, vien sujungiant departamentus. Skaičiuojama, kad taip sumažės 300 etatų. Skaičius lyg ir nedidelis – bent jau Lietuvai. Tačiau ir toks žingsnis būtų pradžia.

O kas daroma Lietuvoje? Daroma atvirkščiai. Valdančiųjų lyderis Ramūnas Karbauskis aiškino, kad, siekiant paskatinti vidaus vartojimą, reikia didinti valstybės tarnautojų etatus ir atlyginimus. Kaip? Valstybės skolos sąskaita.

Kone rojaus sąlygas valdininkams patvirtino Seimas, prieš porą metų priėmęs naują Valstybės tarnybos įstatymą, įteisinusį lygesnių už lygius statusą. Kai Vyriausybė pritarė siūlymui reformuoti valstybės tarnybą, premjeras Saulius Skvernelis tikino, kad po reformos valstybės tarnyba taps mažesnė (?), bet kur kas efektyvesnė. Joje esą dirbs kompetentingi specialistai, kurie gaus geresnį darbo užmokestį. Projekte buvo numatyta, kad bus atsisakoma visų priemokų bei priedų ir liks tik priemoka už pavadavimą ir už tarnybos stažą, taip pat žadėta atsisakyti valstybės tarnautojų privalomo mokymo valstybės lėšomis ir kt.

Tačiau tai, kam galiausiai pritarė Seimo nariai, jokia esmingesne valstybės tarnybos reforma vadinti negalima. Jei būtų atlikti tik kosmetiniai pakeitimai, dar galima būtų sakyti, kad įvykdyta tik reformos imitacija. Tačiau pasistūmėta platesniu valdininkijai suteikiamų privilegijų keliu. Pvz., vadinamojo valstybės tarnautojų rezervo Seimas neleido atsisakyti. Valstybės tarnautojams suteikiamos ilgesnės nei „paprastiems mirtingiesiems“ atostogos – mat jie labiau pavargsta. O kad nesijaustų dar „per mažai“ motyvuojami, Seimas įtvirtino galimybę įstaigų vadovams skatinti savo darbuotojus ir skirti jiems premijas – iki 5 vidutinių jų darbo užmokesčio dydžių. Ir tai vietoj valdančiųjų pažado atsisakyti visokių priemokų ir priedų?

VŽ nuomone, todėl ir nekeista, kad valdininkų stovykla vieninga ir tvirta it mūras, atmušantis visas kritikos ietis. Todėl ir kaitalioti verslo sąlygas biurokratams labai naudinga – kuo daugiau įvairesnių, o dar geriau – nesuprantamų, reikalavimų verslui: kuo didesnė našta slegia verslo pečius, tuo reikšmingesni jaučiasi biurokratai. Nuolatinis prievolių, ataskaitų formų ir kitokių reikalavimų kurpimas – puiki priemonė biurokratams pateisinti savo „reikalingumui“.

Estai su latviais apsisprendė – mažėja gyventojų, mažės ir valstybės tarnautojų. Vizija tokia: maža, profesionali ir gerai mokama valstybės tarnyba. Mes irgi to norėtume.

