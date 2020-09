Prieš protestuotojus Minske panaudotos vandens patrankos

„Tut.by“ / „Reuters“ / „Scanpix“ nuotr.

Baltarusijos teisėsaugos pareigūnai trečiadienį panaudojo vandens patrankas vaikydami žmones, Minsko centre protestuojančius prieš prezidento Aliaksandro Lukašenkos inauguraciją.

Naujienų agentūros „Interfax“ korespondentas pranešė, kad jėgos struktūrų pareigūnai pradėjo stumti protestuotojus nuo Antrojo pasaulinio karo muziejaus, kai kuriuos jų sulaikė, žmonėms vaikyti panaudotos vandens patrankos.

Pranešama, kad nukentėjo mažiausiai du žmonės, viena iš jų – pagyvenusi moteris. Protestuotojai nunešė ją į pakelę ir iškvietė greitąją pagalbą.

Protestų vietoje taip pat matyti dar viena moteris sužeista galva.

Protestuotojai blokuoja gatves Baltarusijos sostinės centre. Jie išeina ant kelio ir stabdo eismą. Vairuotojai juos palaiko spausdami garso signalus ir plodami.

Kiek anksčiau Minsko milicija patvirtino, kad buvo panaudotos vandens patrankos.

Įvairiose Minsko centro dalyse milicija toliau sulaiko žmones. Sostinės milicijos atstovė Natalija Hanusevič sakė, kad sulaikyti daugiau nei 10 protestuotojų.

Milicijos atstovė nurodė, kad kol kas neturi informacijos apie nukentėjusiuosius.

Tuo metu liudininkai praneša, kad sulaikyta apie 50 žmonių.

Pasak liudininkų, jėgos struktūrų pareigūnai vykdo šiurkščius sulaikymus, naudoja lazdas.

Anksčiau buvo pranešta, kad Minsko centre į protestus prieš A. Lukašenką, trečiadienį surengusį inauguraciją, apie kurią iš anksto nebuvo skelbiama, susirinko keli tūkstančiai žmonių.

„Naša Niva“ vyr. redaktorius sulaikytas 3 paroms

Trečiadienį teisių gynėjai informavo, kad Baltarusijos opozicijos leidinio „Naša Niva“ vyriausiasis redaktorius Jahoras Marcinovičius sulaikytas trims paroms, jis laikomas įtariamuoju.

„Naša Niva“ vyriausiasis redaktorius Marcinovičius – įtariamasis pagal baudžiamojo kodekso straipsnį dėl šmeižto (už Wladyslavo Sokolowskio pasisakymus apie Aliaksandrą Barsukovą). Jis sulaikytas trims paroms“, – sakoma Baltarusijoje neregistruoto teisių gynimo centro „Viasna“ pranešime.

Baltarusijos vidaus reikalų ministerija ir Tyrimų komitetas pažadėjo vėliau pateikti oficialų komentarą dėl J. Marcinovičiaus sulaikymo.

Garso režisierius W. Sokolowskis ir jo kolega Kirillas Galanovas išgarsėjo, kai rugpjūčio 6 dieną Aliaksandro Lukašenkos režimui lojaliai valdžiai surengus šventę Minske esančiame Kijevo sode, jie ten užgrojo legendinę Viktoro Cojaus dainą „Peremen!“ (Aš noriu permainų). Jau kitą dieną teismas jiems skyrė dešimt parų administracinio arešto už chuliganizmą ir priešinimąsi pareigūnams. Rugpjūčio 16 dieną garso režisieriai išėjo į laisvę ir netrukus išvyko į Lietuvą.

Garso režisierius W. Sokolovskis praėjusį mėnesį BNS sakė, kad iš Baltarusijos išvyko bijodamas ilgos kalėjimo bausmės, kai sulaukė grasinimų arešto metu ir per apklausą Vidaus reikalų ministerijoje.

Jis pasakojo, kad atlikdamas arešto bausmę penkias dienas praleido karceryje.

Pasak W. Sokolowskio, tik porą naktų jam teko miegoti ant prie sienos pritaisytos atlenkiamos lovos. Tris naktis ji tiesiog nebuvo atlenkta, vyras snūduriavo sėdėdamas ant taburetės.

Jis pasakojo rugpjūčio 9-osios vakarą sulaukęs nepažįstamojo, kurį atlydėjo keli pareigūnai, vizito.

„Veidu į sieną! Norėjai permainų? Paleidai dainą? Daug žmonių išėjo į gatvę, daug sulaikytų, o kiek ligoninėje... Ruoškis, čia tau tik pradžia, sėsi dešimčiai metų. Dar ir draugą pakišai“, – nepažįstamojo žodžius prisiminė W. Sokolowskis.

„Kalbėdamas jis dukart man sudavė per nugarą. Išeidamas dar pavaldiniams mestelėjo: „Padarykite jam, kaip reikia, o tai sėdi čia kaip sanatorijoje“. Po to man nebeatlenkdavo lovos ir per ventiliaciją pradėjo pūsti šaltą orą. Naktimis būdavo labai šalta“, – BNS pasakojo baltarusis.

Išėjęs į laisvę W. Sokolwskis apie šį incidentą papasakojo žurnalistams, sakydamas, kad jį karceryje aplankė ir jam sudavė greičiausiai vidaus reikalų viceministras Aliaksandras Barsukovas. Dėl to vyras rugpjūčio 21 dieną buvo pakviestas pakalbėti į Vidaus reikalų ministeriją, kur reikalauta, kad jis paneigtų, jog A. Barsukovas lankėsi jo kameroje, grasinant iškelti baudžiamąją bylą dėl šmeižto.

„Negaliu 100 procentų tvirtinti, kad tai buvo A. Barsukovas. Oficialiai pasirašiau, kad tai buvo ne jis“, – BNS sakė W. Sokolowskis.

Baltarusijoje jau daugiau kaip mėnesį vyksta beprecedenčiai protestai dėl rugpjūčio 9-ąją įvykusių prezidento rinkimų, kurių laimėtoju buvo paskelbtas A. Lukašenka, vadovaujantis šaliai nuo 1994 metų. Opozicija ir Vakarų šalys šiuos rinkimus laiko suklastotais.

