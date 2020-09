Per savaitgalį registruota beveik tiek pat COVID-19 atvejų kiek per visą liepą

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Per tris savaitgalio dienas Lietuvoje užregistruota beveik tiek pat COVID-19 atvejų kiek per visą liepą, pirmadienį pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

„Penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį iš viso buvo užregistruoti 249 šios ligos atvejai, kai, iliustracijai, pavyzdžiui, per visą liepos mėnesį buvo registruoti tik 275 šios ligos atvejai. Tai akivaizdžiai parodo epidemiologinės situacijos rimtumą“, – spaudos konferencijoje sakė NVSC Vilniaus departamento vadovė Rolanda Lingienė.

Jos duomenimis, per tris rugsėjo savaites, neskaitant pirmadienio, jau registruoti 886 atvejai, kai per balandį jų buvo 880, o kovą – per 550.

„Kitaip tariant, nors situacija yra valdoma, turime aiškius signalus, kad reikia prisiminti per pavasarį ir žiemą išmoktas pamokas“, – įspėjo ji.

R. Lingienės teigimu, epidemiologams didžiausią nerimą šiuo metu kelia neformalusis vaikų ugdymas, tokios suaugusiųjų laisvalaikio veiklos kaip šokiai ir sportas, kur asmenys kontaktuoja, bei šeimos šventės.

„Židiniai kyla būtent dėl šių veiklų arba po vykusių šeimos švenčių“, – pastebėjo ji.

Šeštadienį Lietuvoje buvo pranešta apie rekordinį naujų koronaviruso atvejų per parą skaičių – 99. Daugiausiai naujų atvejų per parą iki šiol buvo fiksuota 90 epidemijos piko metu balandį.

Lietuvoje iš viso patvirtinta 3.814 COVID-19 ligos atvejų, tebeserga 1.511 asmenų, 2.199 – pasveiko.

Nuo koronaviruso iš viso mirė 87 žmonės, dėl kitų priežasčių mirė 17 užsikrėtusiųjų.

