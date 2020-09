A. Lukašenka griebiasi šiaudo – vyksta į Maskvą prašyti pagalbos rankos

Vladimiras Putinas, Rusijos prezidentas, ir Aliaksandras Lukašenka. („TASS“/„Scanpix“) nuotr.

Aliaksandras Lukašenka, nelegetimus Baltarusijos prezidentas, pirmadienį išskrido į Rusiją, kur turi susitikti su prezidentu Vladimiru Putinu. Analitikų nuomonės dėl to, kiek sutikti su Rusijos reikalavimais yra pasiryžęs A. Lukašenka, kol kas išsiskiria, tačiau pagrindinė darbotvarkės tema lieka reikšminga – sąjunginės valstybės stiprinimas.

Atnaujinta S. Cichanouskajos citata: tai teisiškai negalios.

„Prezidentas jau išskrido į derybas“, – platformos „Telegram“ kanalui „Pul pervogo“ sakė A. Lukašenkos spaudos tarnybai artimas šaltinis.

A. Lukašenka ir V. Putinas susitiks Sočio kurorte prie Juodosios jūros. Anot oficialių pareiškimų, susitikimo metu neplanuojama pasirašyti jokių dokumentų, taip pat nebus rengiama bendra spaudos konferencija. Tokią informaciją išplatino Kremliaus spaudos tarnyba.

Kaip pranešė Rusijos prezidento spaudos tarnyba, per viršūnių susitikimą Sočyje „planuojama aptarti svarbiausius tolesnio Rusijos ir Baltarusijos strateginės partnerystės ir aljanso plėtros klausimus“.

Ypatingas dėmesys, pasak Kremliaus, turi būti skirtas „didelių bendrų projektų įgyvendinimui prekybos ir ekonomikos, energetikos, kultūros ir humanitarinėse srityse, taip pat integracijos procesų pagal sąjunginės valstybės struktūrą vykdymo perspektyvoms“.

Praėjusią savaitę A. Lukašenka sakė, kad derybose su V. Putinu jis planuoja „sudėti visus taškus ant „i“ jautriausiais ir delikačiausiais abiems šalims“ klausimais.

A. Lukašenka taip pat sakė, jog tikisi per susitikimą su V. Putinu padėti „riebų tašką“ dėl abiejų šalių premjerų susitarimų įgyvendinimo, kad būtų galima „judėti toliau“.

Buvusi kandidatė į Baltarusijos prezidentus Sviatlana Cichanouskaja išreiškė apgailestavimą dėl šalies autoritariško lyderio Aliaksandro Lukašenkos ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino pirmadienio susitikimo Sočyje.

„Noriu priminti Vladimirui Putinui: kad ir ką priimtumėte, kad ir dėl ko sutartumėte per susitikimą Sočyje, tai teisiškai negalios. Visi susitarimai, pasirašyti su neteisėtu Lukašenka, naujosios valdžios bus peržiūrėti. Todėl, kad baltarusių tauta per rinkimus nepasitikėjo Lukašenka ir jo nepalaikė. Labai apgailestauju, kad nusprendėte palaikyti dialogą su diktatoriumi, o ne su baltarusių tauta“, – sakoma S. Cichanouskajos pareiškime, paskelbtame platformos „Telegram“ kanalu.

Spaudimas A. Lukašenkai – didelis

Tai bus pirmas A. Lukašenkos vizitas į Rusiją nuo tada, kai Baltarusijoje kilo protestų banga dėl suklastotų prezidento rinkimų rezultatų.

A. Lukašenkos santykiai su Rusija iki šiol buvo gana permainingi ir jis nekart bandė kiršinti Maskvą su Europos Sąjunga, kai jam tai būdavo naudinga. Tačiau šalyje po rugpjūčio 9-osios rinkimų prasidėjus masiniams protestams ir jausdamas didėjantį savo tautos spaudimą jis atsigręžė į V. Putiną, su kuriuo reguliariai kalbasi telefonu.

„Situacija suteikia V. Putinui galimybę spausti A. Lukašenką, nes namuose jis nusilpo, prarado ir Vakarų palaikymą, taigi nebegali manevruoti tarp dviejų polių, kaip tai darė iki šiol“ ,– „Euronews“ situaciją komentavo Katia Glod, Baltarusijos analitikė ir „Center fo European Policy Analysis (CEPA)“ bendradarbė.

Analitikų nuomonės dėl to, ar A. Lukašenka pasirašys kokius nors reikšmingus susitarimus su Rusija, kol kas išsiskiria.

„Vis tik nemanau, kad A. Lukašenka šiuo metu pasirašytų kokius nors reikšmingus susitarimus. Spaudimas iš Kremliaus būtų pernelyg akivaizdus, o Kremlius mėgsta savo darbus dirbti tyliai“ ,– pažymėjo K. Glod.

Anot analitikės, tokia susitikimo baigtis taip pat išprovokuotų dar didesnius protestus Baltarusijoje, o Kremliaus tikslas visai kitas – jis norėtų juos pažaboti. A. Lukašenka namuose išvis nebelaikomas legitimiu šalies prezidentu, tad jo parašas ant bet kurio susitarimu su Kremliumi būtų kvestionuojamas.

Vis tik Konstantinas Eggertas, Rusijos reikalų analitikas ir Vokietijos tarptautinio transliuotojo DW programų vedėjas, savo komentare Rytų Europos studijų centrui (RESC) teigia, kad Kremlius A. Lukašenkai darys didžiulį spaudimą skubiai pasirašyti dokumentus, kurie reikštų tai, kad Rusija faktiškai įsigijo Baltarusiją.

„Tai gali būti visiškas mokesčių ir fiskalinės sistemos suvienodinimas ar net Rusijos rublio, kaip bendros valiutos, priėmimas. Kol kas neaišku, ar V. Putinas sieks privatizuoti Baltarusijos pramonės gigantus – tarp jų automobilių, traktorių ir trąšų gamyklas. Tačiau jis gali įsakyti juos įsigyti savo paklusniems oligarchams, kad Baltarusija būtų tvirtai laikoma Kremliaus gniaužtuose“, – teigia ekspertas.

Anot Rusijos reikalų analitiko, kitas V. Putino reikalavimas, galėtų būti teisė dislokuoti karines bazes Baltarusijoje.

„Tai potencialiai sukurtų spaudimą Ukrainai iš šiaurinės pusės. Kai kurie analitikai netgi numato sutartį, kuri visiškai įtrauks Baltarusiją į Rusiją. Tai taip pat įmanoma, bet galbūt šiek tiek mažiau tikėtina. Tokio svarbaus įvykio, Kremliaus požiūriu, negali sugadinti didelio masto protestai, kurie tikrai įvyks. Kita vertus, jei tai reiškia, kad A. Lukašenka paliks prezidento postą ir atiduos savo galias V. Putinui, tai gali suteikti Kremliui pagrindą teigti, kad Europa buvo išvaduota nuo jos „paskutinio diktatoriaus“ – V. Putinas mėgaujasi tokia savotiška propagandine provokacija“, – savo komentare RESC teigia analitikas.

VŽ kalbinti politologai jau anksčiau sakė, kad Rusijos karinės intervencijos scenarijus į Baltarusiją kol kas mažai tikėtinas, nes šalis turi kitų veikimo svertų, o karinės intervencijos kaina būtų per didelė.

Rusijai tai nėra naudinga, to plano turbūt ir nebuvo. Visų pirma tai sukeltų susipriešinimą su Baltarusijos žmonėmis. Ir čia mes kalbame apie dešimt milijonų žmonių, be to, toks Rusijos manevras tik dar labiau pagilintų krizę su transatlantine bendruomene“, – teigia politologas V. Jurkonis.

VŽ primena, kad sekmadienį Baltarusijoje nuvilnijo dar viena protestų banga. Liudininkų teigimu, sekmadienį į gatves Minske išėjo daugiau nei 150 tūkstančių žmonių. Protestų buvo ir kituose miestuose, jie malšinti jėga ir specialia technika – vandens patrankomis. Minske A. Lukašenkos saugumo pajėgos sekmadienį paleido ir įspėjamuosius šūvius į orą.