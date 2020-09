Situacija baruose ir klubuose dėl koronaviruso bus dvi savaites stebima

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Situacija baruose, kavinėse ir klubuose bus stebima dvi savaites, jeigu ji blogės, svarstoma įvesti privalomą lankytojų registraciją, sako sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.

„Mūsų ekspertai, specialistai buvo susitikę su atstovais ir buvo sutarta, kad kol kas, kol mes turime situaciją be kažkokių reikšmingų pokyčių, be eksponentinio augimo, dvi savaites be pasikeitimų, be kažkokių papildomų sprendimų, ji bus tiesiog stebima“, – spaudos konferencijoje penktadienį sakė A. Veryga.

„Jeigu paaiškėtų, kad vis tiktai situacija blogėja, jeigu matytume, kad būtent tose vietose užsiplieskia nauji židiniai, vienas iš pirmųjų veiksmų būtų privaloma jų lankytojų registracija, nepriklausomai nuo to, kokiu laiku įstaiga dirbtų“, – pridūrė ministras.

Anksčiau svarstyta augant koronaviruso atvejų skaičiui įvesti darbo laiko ribojimus šiose įstaigose, leidžiant dirbti tik iki vidurnakčio, tačiau tam nepritarė Vyriausybė.

Tuomet premjeras Saulius Skvernelis pranešė, kad bus einama kitu keliu – numatoma nustatyti griežtesnius saugumo reikalavimus, įskaitant žmonių skaičiaus ribojimą.

