VRK pašalino N. Venckienę iš Seimo rinkimų

Neringa Venckienė. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Prieš penkerius metus per apkaltą Seimo narės mandato netekusi Neringa Venckienė išbraukta iš partijos „Drąsos kelias“ kandidatų į Seimą sąrašo pirmosios vietos. Tokį sprendimą priėmė Vyriausioji rinkimų komisija (VRK). Be to, kandidate į Seimą neregistruota ir Krikščionių sąjungos atstovė, nenurodžiusi, kad bendradarbiavo su sovietų specialiosiomis struktūromis.

Laura Matjošaitytė, VRK pirmininkė, antradienio posėdyje priminė komisijos nariams, kad 2015 m. Seimas balsų dauguma pripažino, kad tuo metu parlamentare buvusi N. Venckienė „sulaužė duotą priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją“, todėl apkaltos proceso tvarka panaikino jos Seimo narės mandatą.

N. Venckienei apkalta paskelbta dėl teisėsaugos jai pareikštų įtarimų 2010–2012 m. aktyviai dalyvavus vadinamajame „Garliavos pedofilijos skandale“, nevykdžius teismų sprendimų dėl globotos mergaitės sugrąžinimo motinai ir kt.

Konstitucinis Teismas (KT) dar 2004 m. savo nutarimu nustatė, kad „Konstitucijoje yra įtvirtintas toks teisinis reguliavimas, kai asmuo, kurio Seimo nario mandatas už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą, priesaikos sulaužymą buvo panaikintas apkaltos proceso tvarka, pagal Konstituciją niekada negali būti renkamas Seimo nariu, taip pat negali užimti tokių pareigų, kurių ėjimo pradžia yra susieta su Konstitucijoje numatytos priesaikos davimu“.

Apeliavo į Strasbūro teismo sprendimą

Antradienio VRK posėdyje dalyvavo ir pati N. Venckienė. Ji iš pradžių bandė pareikšti nušalinimą L. Matjošaitytei bei keliems kitiems komisijos nariams, tačiau šis jos reikalavimas buvo vienbalsiai atmestas kaip nepagrįstas.

Tuomet N. Venckienė bandė įtikinti VRK narius, kad jos apkalta buvo neteisėta. Be to, ji teigė, kad VRK neva neturi teisės priimti sprendimo dėl jos neregistravimo kandidate į Seimo narius, nes Europos žmogaus teisių teismas, spręsdamas bylą dėl per apkaltą iš Lietuvos prezidento pareigų pašalinto Rolando Pakso, pasisakė, kad Lietuvoje nustatytasis apribojimas per apkaltą pašalintiems asmenims iki gyvenimo pabaigos nebesiekti prezidento ar Seimo nario pareigų „yra neproporcingas“.

„VRK neturi teisės nevykdyti Strasbūro teismo priimtojo sprendimo, ignoruoti jį. Beje, ir neatitinka tikrovės VRK pirmininkės ir kai kurių narių pareiškimai, kad reikia keisti Lietuvos įstatymus, norint leisti mane registruoti kandidate į Seimo narius – po Europos žmogaus teisių teismo sprendimo jokių įstatymų nėra būtinybės koreguoti. VRK neturėtų vadovautis Konstitucijai ir Europos teismo sprendimams prieštaraujančiais KT nutarimais“, – reikalaudama, kad būtų įregistruota kandidate, VRK posėdyje kalbėjo N. Venckienė.

Bet po daugiau kaip valandą trukusių diskusijų VRK atmetė šį jos reikalavimą, argumentuodama, kad tik vykdo įstatymus ir jų nekeičia bei teisiškai nevertina, o Seimo rinkimų įstatyme yra nuostata dėl per apkaltą pašalinto asmens neregistravimo kandidatu į parlamentarus. Net ir KT ne kartą konstatavęs, kad, norint per apkaltą pašalintus asmenis po kurio laiko leisti vėl dalyvauti Seimo, prezidento rinkimuose ar siekti kitų su konstitucine priesaika siejamų pareigų, reikia pirmiausia pakeisti Konstituciją. To iki šiol nebuvo padaryta.

Už VRK sprendimą neregistruoti N. Venckienės kandidate į Seimą vieningai balsavo visi 10 posėdyje dalyvavusių komisijos narių.

„Drąsos kelio“ atstovai tikina, kad pasinaudos galimybe apskųsti tokį VRK sprendimą teismui.

„Drąsos kelio“ rinkimų sąraše dabar nebeliko pirmojo numerio, antruoju jame įrašytas partijos pirmininkas Jonas Varkala. Dėl VRK priimtojo sprendimo kandidatų eiliškumas nepasikeičia.

Pati partija „Drąsos kelias“ bus įrašyta pirmąja balsavimo daugiamandatėje apygardoje lapelyje.

Nenurodė bendradarbiavimo su sovietų struktūromis

VRK antradienį taip pat neregistravo Krikščionių sąjungos kandidatės Dalios Marijos Stančienės, nenurodžiusios rinkimų anketoje, jog bendradarbiavo su sovietinėmis specialiosiomis tarnybomis.

Posėdyje dalyvavusi kandidatė patvirtino, jog iš tiesų buvo sutikusi „iš tos įstaigos asmenims“ parašyti ataskaitą apie komandiruotę Lenkijoje, nes buvo šantažuojama dėl artimųjų užsienyje. Tačiau ji pabrėžė to niekada neslėpusi, vėliau dalyvavusi Sąjūdžio veikloje ir apie tai pasisakiusi, viską paaiškinusi tuometinei Liustracijos komisijai. Ji tikino, kad paskubomis perskaitė anketos formuluotę ir ne taip ją suprato, todėl įvėlė klaidą ir prašė leisti jai pataisyti informaciją ir dalyvauti rinkimuose.

Vis dėlto VRK nariai vienbalsiai priėmė sprendimą neregistruoti kandidatės, nes ji nepateikė anketoje reikiamos informacijos. Šį VRK sprendimą D. M. Stančienė irgi turi teisę skųsti administraciniam teismui.

Seimo rinkimai vyks spalio 11 d.

