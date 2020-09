Lietuvoje nustatyti 29 nauji koronaviruso atvejai

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvoje antradienį patvirtinti 29 nauji koronaviruso atvejai, iš viso šalyje nuo pandemijos pradžios COVID-19 užsikrėtė 2.958 žmonės.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, šiuo metu serga 985 žmonės, izoliacijoje yra 5.571 asmuo, pasveiko – 1.874 užsikrėtusieji.

Nuo koronaviruso Lietuvoje mirė 86, dėl kitų priežasčių mirė dar 13 koronavirusu užsikrėtusių žmonių.

Antradienį dėl įtariamo koronaviruso ištirti 5.159 ėminiai, o iš viso iki šiol – 648.863 ėminiai.

Dar 9 kariškiai

NVSC informuoja, kad 9 atvejai registruoti Tauragės, 8 Vilniaus, 4 Kauno, 3 Šiaulių, 2 Klaipėdos ir po 1 Panevėžio, Telšių ir Utenos apskrityse.

Po kontakto su sergančiais užsikrėtė 21 žmogus, 4 asmenų užsikrėtimo aplinkybės šiuo dar nežinomos. Be to, per praėjusią parą registruoti 4 įvežtiniai atvejai: du iš Nyderlandų ir du iš Ukrainos.

9 atvejai, vakar registruoti Tauragės apskrityje, siejami su protrūkiu viename iš kariuomenės dalinių. Šiuo metu turimais NVSC duomenimis, iš viso su šiuo židiniu siejami 26 COVID-19 atvejai.

Iš viso 12 naujų atvejų siejami su židiniais. Dar du nustatyti atvejai siejami su židiniu įmonėje „Intersurgical“. Asmenys buvo izoliacijoje, Šiuo metu registruoti 43 su šiuo protrūkiu susiję atvejai.