S. Cichanouskaja: Baltarusijos žmonės reikalauja A. Lukašenkos pasitraukimo ir rinkimų

Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Baltarusijos žmonės reikalauja, kad autoritarinis lyderis Aliaksandras Lukašenka pasitrauktų iš posto ir kad būtų surengti nauji laisvi ir sąžiningi rinkimai, antradienį paskelbė opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja.

Jau 26 metus Baltarusijai vadovaujantis A. Lukašenka rugpjūčio 9-ąją per ginčijamus rinkimus buvo perrinktas naujai kadencijai, esą surinkęs daugiau kaip 80% balsų. Opozicija ir Vakarų valstybės šiuos rinkimus laiko suklastotais.

Nuo pat rinkimų dienos Baltarusiją krečia precedento neturintys protestai, per kuriuos mažiausiai keturi žmonės žuvo ir šimtai buvo sužeisti, apie 7.000 protestuotojų buvo sulaikyti.

„Pagrindinis žmonių reikalavimas – Lukašenka privalo palikti savo postą, – sakoma S. Cichanouskajos štabo išplatintame pareiškime. – Be to, protestuotojai reikalauja paleisti visus politinius kalinius, nutraukti represijas ir patraukti atsakomybėn jų organizatorius ir vykdytojus, surengti naujus sąžiningus rinkimus“.

A. Cichanouskaja, kuri šiuo metu yra pasitraukusi į Lietuvą, pažymėjo, kad jos iniciatyva įkurta opozicijos Koordinacinė taryba turi padėti užtikrinti taikų valdžios perdavimą ir surengti derybas dėl politinės krizės užbaigimo organizuojant naujus rinkimus. Opozicionierė pridūrė, kad tarybą sudaro autoritetingi įvairių visuomenės sluoksnių atstovai, pasižymintys įvairiomis politinėmis pažiūromis. Jos nuomone, šiame organe neturi dominuoti kuri nors politinė partija; Koordinacinės tarybos pagrindinis tikslas – būtinybė grąžinti valdžią žmonėms.

A. Cichanouskaja taip pat pakomentavo buvusio pretendento į Baltarusijos prezidento postą Viktoro Babarykos štabo pranešimą apie sprendimą įkurti naują partiją „Kartu“.

„Naujų politinių partijų kūrimas – teigiamas procesas ir demokratijos siekio požymis. Todėl teigiamai vertinu Viktaro Babarykos iniciatyvą įkurti savo partiją. Laisvoje demokratinėje šalyje kiekvienas turi tokią teisę“, – sakoma A. Cichanouskajos pranešime.

Vis dėlto ji pareiškė nesutinkanti su V. Babarykos tvirtinimu, kad opozicija neįstengė laimėti rugpjūčio 9-ąją įvykusių rinkimų.

„Visi žino, kad yra ne taip. Mes laimėjome, bet mūsų pergalę mėgina pavogti, – pabrėžė A. Cichanouskaja. – Būtent dėl to žmonės išėjo į masinė protestą; būtent dėl to prasidėjo streikai; būtent dėl to protestuoja visa mūsų visuomenė, pradedant studentais, baigiant pensininkais, pradedant sportininkais, baigiant verslininkais.“

A. Cichanouskaja pridūrė nesutinkanti su V. Babarykos nuomone, kad Baltarusijai pirmiausiai reikia įvykdyti konstitucijos reformą.

„Toks tikslas neatitinka Baltarusijos tautos reikalavimų ir atrodo dviprasmiškas, nes šiandien Lukašenka mėgina atidėti savo pasitraukimą, kalbėdamas apie nesuprantamą konstitucijos reformą neapibrėžtu laikotarpiu. Be to, ketinimas artimiausiu metu pateikti dokumentus partijos registracijai reiškia valdžios keitimo temą pakeisti pasiruošimu prašyti valdžios leidimo įkurti partiją. Suprantu, kad Viktaras Babaryka savo kreipimąsi įraše dar iki savo arešto [birželį], bet šio pareiškimo autoriai turi atsakingai vertinti priimamus politinius sprendimus“, – atkreipė dėmesį opozicijos lyderė.

Ji paragino įsiklausyti į piliečių reikalavimus ir pabrėžė, kad konstitucija gali būti keičiama tik po sąžiningų rinkimų.

„Manau, po naujų prezidento rinkimų mums vertėtų išsaugoti vienybę ir įkurti platų visuomeninį judėjimą, dalyvaujant visoms suinteresuotoms partijoms ir piliečiams. Toks judėjimas padėtų mūsų šalies vystymuisi“, – pasiūlė A. Cichanouskaja.

