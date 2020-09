Lietuvoje nustatyti 23 nauji koronaviruso atvejai

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvoje pirmadienį patvirtinti 23 nauji koronaviruso atvejai, iš viso šalyje nuo pandemijos pradžios COVID-19 užsikrėtė 2.929 žmonės.

Papildyta: Nustatyta 11 naujų koronaviruso atvejų šauktiniams

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, šiuo metu serga 973 žmonės, izoliacijoje yra 5.115 asmenų, pasveiko – 1.857 užsikrėtusieji.

Nuo koronaviruso Lietuvoje mirė 86, dėl kitų priežasčių mirė dar 13 koronavirusu užsikrėtusių žmonių.

Pirmadienį dėl įtariamo koronaviruso ištirti 4.660 ėminių, o iš viso iki šiol – 643.704 ėminiai.

Užsikrėtė 11 kareivių

Lietuvos kariuomenės didžiojo kunigaikščio Kęstučio batalione Tauragės rajone nustatyta 11 naujų koronaviruso atvejų šauktiniams.

Kaip BNS patvirtino kariuomenės vado atstovas spaudai Tomas Balkus, koronavirusas išplito kai po priesaikų paleisti į namus ir vėliau grįžę į dalinį trys šauktiniai rugpjūčio 27 d. pajuto koronaviruso simptomus.

„Tai yra vienas dalinys, Kęstučio batalionas, kuriame ir vyksta visas epidemiologinis tyrimas. Visi atvejai yra patvirtinti jau po to, pradėjome nuo trijų atvejų, kai kariai pasiskundė simptomais – dingusiu skoniu“, – teigė T. Balkus.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, pirmadienį batalione iš viso jau buvo nustatyta 17 atvejų. Iš viso dalinyje – apie 450 šauktinių.

T. Balkus tvirtino, kad užsikrėtę kariai izoliuoti nuo sveikųjų atskirose patalpose, dezinfekuotos patalpos, jiems tiekiamas maistas vienkartiniuose induose. Iš viso atlikta iki 200 tyrimų, apie šimtas karių, galbūt turėję kontaktų su užsikrėtusiais, taip pat yra izoliuoti kitose patalpose. Šauktiniai, neturėję kontaktų su užsikrėtusiais, anot T. Balkaus, pervežti į kitą „artimą dalinį“.

T. Balkus taip pat sakė, kad karių tėvai yra informuoti, visi užsikrėtusieji arba jaučia lengvus simptomus, arba jų visai nejaučia.

Kęstučio batalionas yra miškingoje teritorijoje Sakalinės kaime. Į batalioną kontroliuojamas patekimas, visiems privalomas kaukių dėvėjimas.

17 atvejų siejami su židiniais

Apie vakar nustatytų 11 atvejų Tauragės apskrityje praneša ir NVSC. Dar 9 užsikrėtusieji nustatyti Vilniaus, 2 Kauno ir 1 Klaipėdos apskrityse.

Po kontakto su sergančiaisiais, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė 18 žmonių, 2 asmenų užsikrėtimo aplinkybės šiuo dar nežinomos. Be to, per praėjusią parą registruoti 3 įvežtiniai atvejai – dviem iš Graikijos ir vienam Didžiosios Britanijos.

Anot NVSC, iš vakar nustatytų atvejų – 17 siejami su židiniais.