Rekordinio ūkio nuosmukio antrąjį ketvirtį neišvengė ir Šveicarija

Fabrice Cofrini („AFP“ / „Scanpix“) nuotr.

Šveicarijos ekonomika antrąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, smuko 8,2% ir nuosmukis buvo didžiausias nuo 1980 m., nu kurių pradėtas skaičiuoti šis rodiklis.

Palyginti su 2019 m. antruoju ketvirčiu, bendrasis vidaus produktas (BVP) sumažėjo 9,3% pranešė Valstybinis ekonomikos sekretoriatas (SECO).

Ūkio nuosmukį lėmė koronaviruso pandemija, kuriai pažaboti buvo nustatyti apribojimai, padarę neigiamą poveikį ekonominiam aktyvumui.

Portalo „Trading Economics“ duomenimis, analitikai prognozavo, jog per ketvirtį Šveicarijos BVP smuks vidutiniškai 8,6%, o per metus – vidutiniškai 9,6%.

Pirmąjį šių metų ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, turtingos Alpių šalies ekonomika smuko 2,5%, taigi Šveicariją yra ištikusi techninė recesija.

SECO pabrėžė, jog Šveicarijos padėtis nėra išskirtinė, nes gilią recesiją patiria viso pasaulio ekonomika.

Be to, sekretoriatas pažymėjo, jog Šveicarijoje, kurioje buvo užregistruota per 40.000 koronaviruso atvejų, o mirė daugiau nei 1.700 užsikrėtusiųjų, „BVP smukimo tempas, palyginti su kitomis šalimis, tebebuvo ribotas“.

Antrąjį ketvirtį šalies pramonės gamyba sumažėjo 9%, o prekių eksportas, neįskaitant brangiųjų metalų ir kitų didelės vertės prekių, – 9,4%.

Labiausiai dėl karantino apribojimų nukentėjo paslaugų sektorius. Vien apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų segmentas patyrė didesnį nei 54% nuosmukį.

Privatus vartojimas smuko 8,6%.

Pasak SECO, vidaus paklausa apskritai patyrė „rekordinį nuosmukį“: prekių importas sumažėjo 14,3%, o paslaugų importas – daugiau kaip 22%.

Tuo tarpu valstybės išlaidos, pirmąjį ketvirtį padidėjusios 0,8%, antrąjį ketvirtį išaugo dar 0,2%.

