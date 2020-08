Ministras įžvelgia teigiamų tendencijų darbo rinkoje

Linas Kukuraitis, socialinės apsaugos ir darbo ministras. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Užimtumo tarnybai skelbiant rekordinį nedarbą šiemet, socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis teigia, kad dirbančių žmonių skaičius po karantino vėl auga, o šalies darbo rinkos padėtis yra kur kas geresnė nei daugelyje Europos šalių.

Papildyta: Ministras sako, kad „Sodros“ rezervas nebus išsemtas.

„Pagal „Sodrą“ priimama daugiau žmonių nei atleidžiama, tai teigiamos tendencijos. Be to, darbo užmokestis ir toliau augo, net jei ir buvo karantinas. (...) Darbo rinka egzistuoja pakankamai gerai ir daug geriau nei didžioji dalis Europos ir daug geriau nei per krizę, kurią turėjome prieš dešimtmetį“, – LRT radijui kalbėjo L. Kukuraitis.

Rugpjūčio 17 d. oficialus nedarbas Lietuvoje pasiekė 13,3%, ir tai buvo didžiausias rodiklis šiais metais.

„Paradoksalu yra tai, kad užimtumas, kiek yra dirbančiųjų, šitas skaičius jeigu ir buvo nukritęs karantino metu ir po karantino, tai dabar gana sparčiai grįžta į savo pozicijas ir turime beveik tą patį lygį, kuris buvo prieš karantiną“, – sakė ministras.

Pasak jo, nedarbo rodikliai auga ne dirbančiųjų sąskaita, bet tų, kurie dirbo savarankiškai ir dabar registruojasi kaip bedarbiai arba bedarbių, iki tol nesiregistravusių Užimtumo tarnyboje. Ministro teigimu, prie augančio nedarbo prisidėjo ir 200 Eur darbo paieškos išmoka.

„Prisidėjo ir siūlomos per Užimtumo tarnybą išmokos ir žmonės registruojasi tam, kad gautų tuos 200 Eur, kuriuos galima gauti, jei nepriklauso nedarbo išmoka“, – sakė L. Kukuraitis.

Jis neatmetė, kad gali būti šia išmoka piktnaudžiaujama, tačiau tikino, kad Užimtumo tarnyba atidžiai stebi, kam pinigai išmokami.

„Sodros“ rezervas nebus išsemtas

Ministro L. Kukuraičio teigimu, „Sodros“ rezervas koronavirusą „atlaikė daug geriau, nei planuota.“

„Karantino laikotarpiu įsivaizdavome, skaičiai rodė, kad „Sodros“ rezervą galime išsemti spalio mėnesį, dabar turime visai kitus duomenis, kad „Sodros“ rezervas egzistuos ir pasibaigus metams, tik jis bus sumažėjęs“, – tikino ministras.

Šių metų pavasarį dėl koronaviruso paskelbto karantino metu „Sodrai“ pradėjus naudoti sukauptą maždaug 600 mln. Eur rezervą, socialinės apsaugos ir darbo ministras sako, kad šiuo metu panaudota beveik pusė rezervo, o metų pabaigoje, jei nebus paskelbtas naujas karantinas, jame turėtų būti dar apie 280 mln. Eur.

„Nuo 600 mln. Eur jis apie apie 300 mln. Eur yra sumažėjęs ir dar planuojame, kad apie 280 mln. Eur turėtų likti „Sodros“ rezerve“, — sakė ministras, pridūręs, kad labai tiksliai prognozuoti ateitį yra labai sudėtinga, nes daug priklauso nuo sveikatos rodiklių, kaip pavyks suvaldyti koronaviruso plitimą Lietuvoje.

„Sodros“ vadovė Julita Varanauskienė birželio pabaigoje sakė, kad panaudojus „Sodros“ rezervą, dar liks 100 mln. Eur. Ministerijos teigimu, situacija pasikeitė, nes dalis karantino meto išlaidų, susijusių su koronavirusu, buvo kompensuota iš valstybės biudžeto.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.