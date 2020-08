Lietuvoje vakar nustatyti 38 nauji koronaviruso atvejai

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvoje sekmadienį patvirtinti 38 nauji koronaviruso atvejai, iš viso šalyje nuo pandemijos pradžios COVID-19 užsikrėtė 2.673 žmonės.

Papildyta: Konstatuota 85-oji mirtis; daugiausia naujų susirgimų nustatyta Vilniaus apskrityje.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, šiuo metu serga 807 žmonės, izoliacijoje yra 3.460 asmenų, pasveiko – 1.766 užsikrėtusieji.

Nuo koronaviruso Lietuvoje mirė 85, dėl kitų priežasčių mirė dar 15 koronavirusu užsikrėtusių žmonių.

Sekmadienį dėl įtariamo koronaviruso ištirti 1.635 ėminiai, o iš viso iki šiol – 608.767 ėminiai.

85-toji mirtis

Kauno klinikinėje ligoninėje mirė koronavirusu užsikrėtęs žmogus. Tai 85-oji mirtis šalyje. Mirusysis priklausė 80-89 metų amžiaus grupei, turėjo gretutinių susirgimų.

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) praneša, kad šią savaitę bus intensyviau atliekami tyrimai dėl koronaviruso infekcijos Kauno, Prienų, Trakų, Molėtų, Tauragės, Kupiškio, Kaišiadorių rajonų, taip pat Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus miestų gyventojams (COVID-19 ligos). Šiose 10 savivaldybių fiksuojamas didesnis sergamumas negu kitose Lietuvos savivaldybėse.

Rugpjūčio 21 d. duomenimis, Lietuvos sergamumo koronaviruso infekcija rodiklis 100.000 gyventojų siekė 12,8. Intensyvesnis testavimas reikalingas tose savivaldybėse, kuriose epidemiologinis rodiklis viršija Lietuvos vidurkį bei yra didesnis už 5, ir per paskutines 14 d. buvo nustatytas daugiau nei vienas užsikrėtimo koronavirusine infekcija atvejis.

Kauno rajone sergamumo rodiklis siekia 45,6, Kauno mieste – 37,7, Prienų rajone – 31,0, Trakų rajone – 27,7, Molėtų rajone – 23,3, Klaipėdos mieste – 19,4, Tauragės rajone – 18,5, Kupiškio rajone – 18,3, Kaišiadorių rajone – 16,9, Vilniaus mieste — 16,7.

28 susirgimai Vilniaus apskrityje

(NVSC) informuoja, kad per praėjusią parą 28 COVID-19 atvejai registruoti Vilniaus, 4 – Klaipėdos, 3 – Kauno, 2 – Utenos ir 1 Marijampolės apskrityse.

Po kontakto su sergančiaisiais užsikrėtė 27 žmonės, 8 asmenų užsikrėtimo aplinkybės šiuo dar nežinomos. Be to, per praėjusią parą registruoti 3 įvežtiniai atvejai – du iš Ukrainos ir vienas iš Švedijos.

9 nauji atvejai, per vakar parą registruoti Vilniuje, yra susiję choru, apie su kuriuo susijusius atvejus NVSC pranešė anksčiau. Iš viso su šiuo židiniu siejama jau 19 susirgimų.

3 per vakar nustatyti atvejai Vilniaus apskrityje yra siejami su židiniu įmonėje „Intersurgical“. Visi asmenys jaučia koronavirusui būdingus simptomus. Šiuo metu registruoti 6 su šiuo protrūkiu susiję atvejai. Vertinama, kad židinys įmonėje turi sąsajų su šeiminiu protrūkiu Molėtų rajone.

Dar 2 atvejai Vilniuje yra siejami su židiniu vienos dovanų čekius parduodančios įmonės administracijoje. Iš viso su protrūkiu šiuo metu siejami 6 užsikrėtimo COVID-19 liga atvejai.