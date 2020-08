J. Bidenas oficialiai sutiko tapti Demokratų partijos kandidatu į prezidentus

Joe Bidenas, JAV demokratų kandidatas į prezidentus, ir Kamala Harris, kandidatė į viceprizentus. Kevino Lamarque'o („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

JAV demokratas Joe Bidenas ketvirtadienį oficialiai sutiko tapti savo partijos kandidatu į prezidentus, pažadėjęs „įveikti šį tamsos sezoną“, jei įveiks konkurentą Donaldą Trumpą.

„Aš su didele garbe ir nuolankumu priimu šią nominaciją [būti kandidatu] į Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentus“, – sakė buvęs viceprezidentas Demokratų nacionalinio suvažiavimo uždarymo vakarą.

„Ir nesuklyskite, būdami vieningi mes galime įveikti ir įveiksime šį tamsos sezoną Amerikoje“, – pridūrė jis.

Jo žodžiais, dabartinis prezidentas per ilgai laikė apgaubęs Ameriką tamsoje. Joje per daug pykčio, per daug baimės, per daug susiskaldymo.

„Jei patikėsite man prezidentavimą, pasitelksiu geriausia iš mūsų, o ne blogiausia. Aš būsiu šviesos, o ne tamsos sąjungininkas“, – sakė jis.

„Mums, žmonėms, atėjo laikas susiburti“, – pridūrė kandidatas.

