Baltarusijos rinkėjai Vilniuje palaikė S. Tichanovskają, rodo protokolas

Dariaus Mataičio („Scanpix“) nuotr.

Baltarusijos rinkėjai Vilniuje šalies prezidento rinkimuose opozicijos kandidatei Svetlanai Tichanovskajai išreiškė dukart didesnę paramą nei dabartiniam šalies vadovui Aleksandrui Lukašenkai, rodo rinkimų apylinkės Baltarusijos ambasadoje protokolas.

Nepriklausomų stebėtojų persiųstame nufotografuotame rinkimų apylinkės Vilniuje protokole skelbiama, kad už S. Tichanovskaja balsavo 318 rinkėjų, už A. Lukašenką – 157.

Nurodoma, kad iš viso Vilniuje balsavo 501 rinkėjas: iš anksto – 197, rinkimų dieną – 304.

Baltarusijos ambasada Lietuvoje rinkimų duomenų nekomentuoja, tačiau BNS patvirtino, kad stebėtojams buvo sudaryta galimybė susipažinti su galutiniu protokolu.

Baltarusijos valdžia paskelbė, kad prezidentas Aleksandras Lukašenka rinkimuose surinko 80% balsų ir buvo perrinktas dar vienai kadencijai. Opozicijos kandidatė S. Tichanovskaja atsisakė pripažinti šiuos rezultatus, paskelbė laikanti save rinkimų nugalėtoja ir paragino A. Lukašenką perduoti valdžią.

Po prezidento rinkimų Baltarusijos miestuose kilo protestuotojų susirėmimai su milicija.

Prašo įvesti sankcijas A. Lukašenkos režimui

Baltarusijos opozicijos atstovai Vilniuje prašo tarptautinės bendruomenės reaguoti į pralietą protestuotojų kraują ir įvesti sankcijas pergalę prezidento rinkimuose paskelbusio Aleksandro Lukašenkos režimui.

„Šiandien mes atsikėlėme naujoje šalyje. A. Lukašenka vis dar išlaikė valdžią, bet tuo pačiu šalis jau pasikeitusi. Baltarusija atsibudo ir daugiau nebenori miegoti“, – spaudos konferencijoje Lietuvos Seime pirmadienį sakė Baltarusijos pozicinio pilietinio sambūrio „Mūsų namai“ vadovė Olga Karač.

Opozicijos atstovai pareiškimu kreipėsi į Europos ir Jungtinių Valstijų politikus, diplomatus, prašydami „jokia kaina neatleisti pralieto taikių Baltarusijos piliečių kraujo ir reaguoti į šį brutalų susidorojimą“.

Pareiškime prašoma tarptautinės bendruomenės nustoti teikti bet kokią paramą Baltarusijos režimui, jo atstovams įvesti personalines sankcijas, taikyti ekonomines sankcijas šalies valstybinėms įmonėms.

Spaudos konferencijoje Seime dalyvavęs Jungtinės Karalystės ambasadorius Lietuvoje Brianas Olley pabrėžė savo paramą Lietuvai ir jos reakcijai į situaciją Baltarusijoje.

„Aš noriu pabrėžti gilų susirūpinimą dėl pranešimų apie šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Baltarusijoje ir raginu Baltarusijos valdžią nesigriebti smurto ir leisti išgirsti Baltarusijos žmonių tikrąjį balsą“, – sakė ambasadorius.

Jis patvirtino, kad „Jungtinė Karalystė drauge su Lietuva, Europos Sąjunga ir JAV glaudžiai bendradarbiauja aptardamos būsimus žingsnius“. „Mūsų mintys ir maldos yra su Baltarusijos žmonėmis šį kritinį istorijos momentą“, – pažymėjo ambasadorius B. Olley.

Baltarusijos valdžia paskelbė, kad sekmadienį vykusiuose rinkimuose prezidentas A. Lukašenka surinko 80% balsų ir buvo perrinktas dar vienai kadencijai, tačiau opozicija teigia, kad rezultatai buvo suklastoti.

Po prezidento rinkimų Baltarusijos miestuose kilo protestuotojų susirėmimai su milicija.

Konservatorius Žygimantas Pavilionis šioje situacijoje pabrėžė diplomatinio korpuso vaidmenį ir ragino Minske reziduojančius pasiuntinybių atstovus išeiti į gatves kartu su protestuojančiais žmonėmis.

Buvęs Lietuvos ambasadorius JAV teigė, kad Baltarusijos pajėgos nedrįs panaudoti smurto, jei žinos, kad minioje yra užsienio valstybių diplomatiniai atstovai.

„Aš noriu paprašyti, kad jūs perduotumėt savo kolegoms Minske: tegu diplomatai išeina iš ambasadų ir stoja su žmonėmis. Aš kalbėjau su mūsų diplomatais, liūdna, bet jei tu sėdi ambasadoje su blokuotu internetu, tu matai tiek, kiek ir mes čia. Jūs esate mūsų akys, mes nežinome, kas Baltarusijoje iš tiesų vyksta, jūs turite tai pranešti“, – kalbėjo Ž. Pavilionis.

„Jei ir pastumtų diplomatą, tai yra diplomatinis skandalas, ir aš nemanau, kad Baltarusijos pajėgos atakuotų minią, jei žinotų, kad joje yra lietuvių, britų, vokiečių ir amerikiečių diplomatas. Mes turime stoti su žmonėmis, tai yra kritiška situacija“, – kalbėjo Ž. Pavilionis.

Transatlantinių santykių ir demokratinės plėtros pakomitečio vadovas Emanuelis Zingeris sakė, kad po susidorojimo su protestuotojais „visa pono Lukašenkos vaidyba, kad jis nori į Vakarus, žlugo“.

„Šitas žmogus imitavo draugystę Vakarams ir aš turiu pasakyt diplomatiniams atstovams mūsų sąjungininkų, kad aš apgailestauju, kad kai kurios valstybės pasidavė šitai imitacijai, patikėjo Lukašenkos provakarietiška kryptimi, mes matome, kaip jis dabar tyliai juokiasi iš tų šalių, kurios pasidavė jo vaidybai“, – kalbėjo E. Zingeris.

Reaguodamas į įvykius Baltarusijoje E. Zingeris teigė, kad pasaulis „su trisdešimt metų pavėlavimu stebi dar vienos Europos tautos gimimą, baltarusių tautos“.

„Mes priimame tuos įvykius kaip viltingus, kad baltarusiai pakėlė galvas ir mano, kad gali būti tokie patys laisvi kaip lietuviai, latviai, lenkai, čekai“, – teigė jis.

Pilietinio sambūrio „Mūsų namai“ vadovė O. Karač aptardama galimus ateities scenarijus teigė, kad pilietiniai protestai Baltarusijoje nenuslūgs, ir prognozavo, kad A. Lukašenka poste ilgiau metų neišsilaikys.

„Pirmą kartą gyvenime aš esu labai optimistiška ir manau, kad Lukašenka ilgiau metų neišsilaikys. (...) Mes nepralaimėjome, žmonės pasiruošę tęsti (protestus) ir pamatyti Lukašenkos galios žlugimą. Aš manau, per rugpjūtį–rugsėjį mes turėsime daugybę protesto akcijų, netgi streikų, nes girdėjome kalbų, kad streikai gali vykti kalėjimuose, kaip reakcija į kankinimus“, – kalbėjo O. Karač.

Baltarusijos nevyriausybinės organizacijos „Zubr“ atstovas Pavelas Maryničius teigė, kad šie rinkimai parodė, jog „97 proc. baltarusių nori permainų“.

„Jiems jau per akis per 26 metus sąjunginės valstybės ir to, ką pasaulyje daro Lukašeka su (Rusijos prezidentu) Putinu“.

