Penktadienį šalyje patvirtinti 37 COVID-19 atvejai

VU Gyvybės mokslų centro laboratorija, kurioje tiriami COVID-19 mėginiai. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

egle.markeviciene@verslozinios.lt

Per praėjusią parą Lietuvoje patvirtinti 37 koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejai, Informuoja Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC). Iš viso Lietuvoje yra patvirtintas 2.231 COVID-19 ligos atvejis.

29 iš jų registruoti Kauno apskrityje, 4 – Vilniaus, 3 – Klaipėdos, taip pat vienas atvejis registruotas Panevėžio apskrities gyventojui.

Po kontakto su sergančiuoju, pirminiais duomenimis, užsikrėtė 10 žmonių, 6 asmenų užsikrėtimo aplinkybės šiuo metu dar nežinomos. Dar 17 atvejų siejama su protrūkiu Kauno transporto įmonėje, iš kurių pirmasis – įvežtinis iš Ukrainos. Be to, per praėjusią parą registruoti dar keturi įvežtiniai atvejai iš Lenkijos, Maltos, Meksikos ir Vokietijos.

Įvežtiniai atvejai – Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio apskrityse

Du įvežtiniai atvejai per vakar parą registruoti Klaipėdos apskrityje – COVID-19 liga patvirtinta asmenims, grįžusiems iš Lenkijos ir Meksikos. Abu asmenys jaučia koronavirusinei infekcijai būdingus simptomus. Vienas įvežtinis atvejis registruotas Kauno apskrityje žmogui, į Lietuvą parvykusiam iš Maltos. Asmuo koronavirusui būdingų simptomų nejaučia, tirtas profilaktiškai.

Dar vienas įvežtinis atvejis registruotas Panevėžio apskrityje gyvenančiam žmogui. Asmuo grįžo iš Vokietijos. Tyrimas koronavisurinei infekcijai nustatyti atliktas dėl jaučiamų COVID-19 ligai būdingų simptomų.

Kauno transporto įmonėje registruotas pirmasis atvejis (iš viso – 17) taip pat vertinamas kaip įvežtinis. Manoma, kad susirgimai išplito nuo liepos 27 d. iš Ukrainos per Baltarusiją į Lietuvą dirbti atvykusio asmens.

Iš viso Lietuvoje yra patvirtinta 2.231 COVID-19 ligos atvejų, tebeserga 469 asmenų, 1.668 žmonių pasveiko. Nuo COVID-19 mirė 81 žmogus, dėl kitų priežasčių mirė 13 užsikrėtusiųjų.

Po kontakto su sergančiaisiais – 10 užsikrėsusiųjų

Devyni iš 10-ies atvejų nustatyti Kauno apskrityje, vienas – Vilniuje. Septyni atvejai simptominiai, trims žmonėms infekcijai būdingi simptomai nėra pasireiškę. Keturi iš šių atvejų yra vienos šeimos nariai. Kaip užsikrėtė pirmasis šios šeimos narys, nėra aišku, t. y. atvejis šiandienos statistikoje priskirtas prie tų atvejų, kurių užsikrėtimo grandinės nenustatytos.

Be to, vienas iš šių dešimties atvejų yra siejamas su protrūkiu, kilusiu dėl ekskursijos „Išlaužas – Tauragė“. Tai jau dvyliktasis atvejis, susijęs su šiuo židiniu.

Šešių asmenų užsikrėtimo aplinkybės dar nenustatytos

Du iš šių atvejų registruoti Kauno apskrityje. Kaip užsikrėtė šie žmonės, nėra aišku. Abu jie jaučia simptomus.

Vienas iš šių asmenų yra šeimos, kurioje iš viso serga penki asmenys, narys. Manoma, kad šis šeiminis protrūkis galėjo kilti po apsilankymo Kaune liepos 26 d. vykusiame cirko pasirodyme.

Dar trys atvejai, kai užsikrėtimo grandinė nenustatyta, registruoti Vilniuje. Du asmenys jaučia koronavirusui būdingus simptomus, vienam jie nėra pasireiškę. Šis asmuo testuotas profilaktiškai –prieš vykstant į komandiruotę.

Nustatyta, kad vienas iš šių asmenų dirba Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre. Teatro veikla sustabdyta iki atskiro NVSC nurodymo. Šiuo metu organizuojamas visų darbuotojų ištyrimas.

Taip pat neaiškios ir vieno žmogaus užsikrėtimo aplinkybės Klaipėdos apskrityje. Asmuo tirtas dėl COVID-19 ligai būdingų simptomų. Epidemiologinis tyrimas tęsiamas.

UAB „Hegelmann transporte“ iš viso – 17 atvejų

COVID-19 liga per vakarykštę parą patvirtina 17-ai užsieniečių, kurie nuo liepos 27 d. buvo apgyvendinti UAB „Hegelmann transporte“ patalpose, esančiose Pramonės prospekte. Asmenys, kaip nustatyta epidemiologinio tyrimo metu, atvykę izoliavosi. Visi jie nurodė neturintys infekcijai būdingų simptomų.

NVSC informuoja, kad UAB „Hegelmann transporte“ įmonei pateikti nurodymai atlikti apgyvendinimo patalpų valymą ir dezinfekciją. Taip pat įmonės administracijai suteikta informacija dėl tolimesnių veiksmų, kaip turėtų būti atskiriami naujai atvykusių arba po reiso Europoje grįžusių asmenų srautai, kaip turėtų būti organizuojamas jų izoliavimas, numatant atskiras patalpas, ir ištyrimas.