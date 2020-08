Valgyk ir padėk: Jungtinė Karalystė imasi priemonių maitinimo verslui gelbėti

(„Zuma Press“ / „Scanpix“) nuotr.

Jungtinės Karalystės (JK) vyriausybė nusprendė ištiesti pagalbos ranką koronaviruso pandemijos nualintam maitinimo verslui. Visą rugpjūtį bus vykdoma vyriausybės programa, kurioje užsiregistravę šalies barai ir restoranai savo klientams galės pasiūlyti perpus pigesnio maisto. Restoranų patiriamas išlaidas padengs vyriausybė.

JK vyriausybės programa, pavadinta „Eat out to help out“, pradėta įgyvendinti šią savaitę ir yra taikoma maistui ir nealkoholiniams gėrimams. Pigiau pavalgyti klientai galės daugiau kaip 72.000 įvairių barų ir restoranų visoje JK. Vyriausybės finansu ...