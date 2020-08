Lietuvos eksportas pirmąjį pusmetį sumenko 8,4% importas – 14,2%

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Lietuvos eksportas šių metų sausio–birželio mėnesiais buvo 13,187 mlrd. Eur, importas – 13,511 mlrd. Eur, arba atitinkamai 8,4% ir 14,2% mažesnis nei per šešis 2019-ųjų mėnesius. Vien lietuviškos kilmės prekių eksportas smuko 12,3%, iki 7,711 mlrd. Eur.

Lietuvos užsienio prekybos deficitas šių metų sausio–birželio mėnesiais sudarė 323,4 mln. Eur ir buvo 4,2 karto mažesnis nei prieš metus (1,35 mlrd. Eur), negalutinius duomenis pranešė Statistikos departamentas.

Be mineralinių produktų, eksportas per metus sumažėjo 2,4%, importas – 7,5%. Vien lietuviškos kilmės prekių eksportas be mineralinių produktų sumenko 3,4%.

Svarbiausios Lietuvos eksporto partnerės šiemet buvo Rusija (13,4%), Latvija (9,3%), Vokietija (8,3%) ir Lenkija (6,8%), importo – Lenkija (12,6%), Vokietija (12,1%), Rusija (10,4%) ir Latvija (7,6%).

Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (10,6%), Švediją (7,4%), Lenkiją (7,4%), Latviją (6,8%) ir Nyderlandus (5,9%).

Per mėnesį (birželį, palyginti su geguže) eksportas išaugo 11,7%, iki 2,198 mlrd. Eur, importas – 14,5%, iki 2,247 mlrd. Eur. Lietuviškos kilmės prekių eksportas per mėnesį padidėjo 15,1%, iki 1,27 mlrd. Eur.

Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas ir importas per mėnesį išaugo 12,9%. Lietuviškos kilmės prekių eksportas be mineralinių produktų padidėjo 16,5%.

Lietuva per šešis mėnesius daugiausia eksportavo mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (15,6%), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (12,9%) bei paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (9%).

Daugiausia importuota mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (18,8%), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (14,2%), mineralinių produktų (13,3%).

Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota įvairių pramonės dirbinių (12,5%), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (11,5%), naftos produktų (10,1%), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (10,4%).

[infogram id="6989c47e-8a10-48f2-bd59-3e97abcd80b6" prefix="YRx" format="interactive" title="Lietuvos eksportas 2004-2020 06"]