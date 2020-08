Lenkijoje – naujas per parą nustatytų COVID-19 atvejų rekordas

Zhou Nan („Xinhua“ / „ZUMA Wire“ / „Scanpix“) nuotr.

Lenkijoje per pastarąją parą nustatyti 726 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, ir šis skaičius yra didžiausias šalyje nuo epidemijos pradžios kovą, sveikatos apsaugos tarnybų informaciją ketvirtadienį citavo Lenkijos visuomeninis radijas.

Dar 18 žmonių mirė, nurodė pareigūnai.

Bendras šalyje patvirtintų COVID-19 atvejų skaičius išaugo iki 49.515, mirčių – iki 1.774.

Ministerija nurodė, kad iš naujai nustatytų užsikrėtimo atvejų 137 buvo užregistruoti pietiniame Silezijos anglių kasybos regione, kur liga išplito tarp vietos kasyklų darbininkų.

Išvakarėse šalyje buvo patvirtinta 640 naujų COVID-19 atvejų.

Ketvirtadienį ryte Lenkijos ligoninėse tebebuvo gydoma 1.913 koronavirusu užsikrėtusių pacientų; 72 iš jų reikalingas dirbtinis plaučių ventiliavimas.

Bendras pasveikusiųjų skaičius padidėjo iki 35.642, pridūrė Sveikatos apsaugos ministerija.

Sveikatos ministras ketvirtadienį pareiškė, kad devyniuose rajonuose nuo šeštadienio apsauginės kaukės vėl bus privalomos visose viešose vietose.

Šie apribojimai, įvedami daugiausia Lenkijos pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, paveiks ir sporto bei kultūrinius renginius.

Šiuo metu apsaugines kaukes Lenkijoje dėvėti būtina uždarose erdvėse, tokiose kaip parduotuvės ir viešasis transportas, bet lauke, jei įmanoma tarp žmonių išlaikyti bent 1,5 metro atstumą, jos nėra privalomos.

„Mums reikia truputį pabusti“, – žurnalistams pareiškė lenkų sveikatos apsaugos ministras Lukaszas Szumowskis. Jis pridūrė, kad visa šalis turėtų būti budri, nes auga naujų užsikrėtimo atvejų skaičius.

Be to, koronavirusu pastarosiomis dienomis užsikrėtė keli parlamentarai, dėl to teko atidėti sesijas.

Lietuvos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė trečiadienį teigė neabejojanti, kad nuo kitos savaitės bus privaloma izoliuotis grįžus iš Lenkijos.

„Jeigu galim, atidėkim tas keliones, nes nežinau, koks stebuklas turi įvykti, kad į Lenkiją išvykus pirmadienį nebereikėtų grįžus izoliuotis“, – sakė visuomenės sveikatos specialistė.

