Ar mūsų šalyje terorizmo grėsmės realios?

Įmonės nuotr.

Remiantis Valstybės saugumo departamento Grėsmių nacionaliniam saugumui ataskaita, tiesioginio teroristinio išpuolio tikimybė mūsų šalyje yra nedidelė, tačiau teroristų finansavimo rizika egzistuoja ir tam būtini efektyvūs prevenciniai veiksmai

Vienu atveju, tai kova su teroristais, jų organizacijomis ir galimais teroristiniais išpuoliais, o kitu atveju – bandymas atskirti teroristus nuo jų finansavimo šaltinio. Terorizmo prevencija – tai daugiausia teisėsaugos ir žvalgybos institucijų prerogatyva, o teroristų finansavimo prevencija – aiški finansų įstaigų bei kitų įpareigotųjų subjektų pareiga.

Pagrindinė teroristų finansavimo problematika

Atrodytų, po laimėtų mūšių Sirijoje ir Irake prieš ISIS/Daesh, įtemptas dėmesys teroristų finansavimo grėsmei galėtų kiek atslūgti. Tačiau kompetentingos tarptautinės institucijos, tokios kaip Finansinių veiksmų darbo grupė kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu (FATF) ir Egmonto grupė (tarptautinė finansinės žvalgybos padalinius koordinuojanti institucija) pažymi, kad teroristinių organizacijų keliamas pavojus nėra išnykęs, ypač kalbant apie taip vadinamus „vienišus vilkus“ (angl. lone wolfs) ar „užsieniečius teroristus kovotojus“ (angl. foreign terrorist fighters).

Manoma, jog 2016 m. ISIS gretose kovojo apie 4.000 asmenų iš užsienio. Šiai dienai apie trečdalis tokių kovotojų jau galėtų būti sugrįžę į savo valstybes. Nors ir nėra žinoma apie kovotojus ISIS gretose iš Lietuvos ar kitų Baltijos šalių (pavyzdžiui, tokių kovotojų iš Danijos galėjo būti apie 140, Belgijos – 410, o Prancūzijos – net 1.910), visgi grėsmė, kad teroristų užverbuotų asmenų galėjo būti, egzistuoja.

Egmonto grupė 2019 m. liepos mėnesio ataskaitoje apie teroristų veiklos aktualijas akcentuoja, kad net jeigu teroristinių išpuolių grėsmė vienoje ar kitoje šalyje yra maža, tai dar nereiškia, kad galimybė panaudoti tokią valstybę teroristinių išpuolių finansavimo tikslais neegzistuoja.

Kas kelia didžiausią grėsmę teroristų finansavimo prevencijai?

Remiantis kompetentingų tarptautinių organizacijomis ir teisėsaugos institucijomis, su didesne teroristų finansavimo grėsme labiau galėtų būti siejamos nepelno siekiančios arba labdaros organizacijos, ypač kai galutinis naudos ar labdaros gavėjas yra teroristiniais išpuoliais garsėjančioje šalyse. Taip pat „pogrindinės“ bankinės sistemos, vadinamos HAWALA, kurios sudaro galimybes asmenims nelegaliai pervesti pinigus iš vienos valstybės į kitą. Stiprų susirūpinimą kelia ir virtualios valiutos, ypač tos, kurios užtikrina didesnį arba visišką anonimiškumą.

Be to, egzistuoja jau minėti „vieniši vilkai“, kurie gali vieni surengti teroristinį išpuolį be jokio išorinio finansavimo – tik panaudodami turimas santaupas ar kasdienes buities priemones.

Tai tik keli teroristų galimo finansavimo pavyzdžiai, tad bankams ir kitoms finansinėms institucijoms tenka didžiulė atsakomybė, siekiant sėkmingai atpažinti ir užkirsti kelią teroristų finansavimui.

Kur ieškoti specialistų?

Teroristų finansavimo prevencija yra neatsiejama nuo pinigų plovimo bei tarptautinių sankcijų prevencijos, tad šioje srityje dirbantiems specialistams reikalingos stiprios žinios apie kliento pažinimo politikos reikalavimus, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos esminius mechanizmus, jų svarbą.

Ne mažiau reikšmingi ir kritinio bei analitinio mąstymo įgūdžiai, nuolatinis pasaulinių įvykių stebėjimas bei tendencijų pulso pojūtis, domėjimasis atsakingų institucijų rekomendacijomis, susijusiomis tiek su pinigų plovimo, tiek su teroristų finansavimo prevencijos aktualijomis.

Dažniausiai tokias žinias ir įgūdžius darbuotojai įgyja arba jau turimas kompetencijas sustiprina organizacijos vidinių mokymų metu. Vienas tokių pavyzdžių – „Danske Bank“ prieš daugiau nei dvejus metus įkurta AML Mokymų akademija (angl. AML – Anti-Money Laundering), kurioje per šį laiką mokymosi programas sėkmingai baigė daugiau nei 2.000 kolegų, dirbančių ne tik Lietuvoje, bet ir Danijoje, Švedijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Lenkijoje ir Šiaurės Airijoje. Beje, susiklosčius situacijai dėl COVID-19, AML Mokymų akademijos mokymo programas elektronizavome, taip suteikdami darbuotojams galimybę mokytis nuotoliniu būdu.

Ką apie terorizmą ir teroristų finansavimą turėtų žinoti kiekvienas iš mūsų?

Nors gyvenant Lietuvoje terorizmo grėsmės gali atrodyti tolimos, terorizmo, kaip ir kiekvieno kito nusikaltimo prevencija, yra mūsų visų atsakomybė – matydami galimai daromą nusikaltimą turėtume nelikti abejingi.

Pranešimai policijai apie įtartiną teroristinę veiklą neturėtų apsiriboti tik, tarkime, apie paliktus krepšius oro uoste ar autobuso stotelėje. Kai matome vieną ar kitą asmenį, užsiimantį neįprasta veikla, pavyzdžiui, viešai renkantį paramą virtualia valiuta ar grynaisiais pinigais ir negalintį pagrįsti ar pateikti dokumentų, kokiu tikslu renkama labdara ir kam konkrečiai ji bus skirta, pavyzdžiui, jei lėšos renkamos mokyklos statybai teroristiniais išpuoliais garsėjančioje šalyse, pasidomėkime, ar tai yra tiesa, o jei kyla abejonių, kreipkimės į į teisėsaugos institucijas.

Komentaro autorė — Rasa Čepauskaitė, Mokymosi sprendimų vadovė, „Danske Bank“ Pinigų plovimo prevencijos akademijos autorė

