ES vadovų derybos bus tęsiamos šeštadienį vidurdienį

Vokietijos kanclerė Angela Merkel, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charlesas Michelis. Stephanie Lecocq (AFP/„Scanpix“) nuotr.

ES šalių vadovai šeštadienį Briuselyje tęs derybas dėl naujojo Europos Sąjungos biudžeto ir ekonomikos gaivinimo fondo.

Per pirmąją derybų dieną penktadienį valstybių vadovams nepavyko rasti kompromiso, kaip skirstyti 750 mlrd. Eur, kurie numatomi gelbėti ekonomiką po koronaviruso sukeltos krizės.

Diplomatiniai šaltiniai BNS teigė, derybos įstrigo dėl olandų reikalavimo įtvirtinti teisę šalims vetuoti lėšų skyrimą kitų valstybių nacionalinėms programoms.

Dauguma kitų valstybių sutiktų, kad programos būtų tvirtinamos kvalifikuota balsų dauguma.

Praėjus pusvalandžiui po vidurnakčio Lietuvos laiku, Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Charlesas Michelis paskelbė pertrauką iki šeštadienio vidurdienio.

VŽ rašė, kad ES lyderiai derasi dėl 750 mlrd. Eur vertės atsigavimo paketo, kurį sudaro 250 mlrd. Eur paskolų ir 500 mlrd. Eur subsidijų. Atsigavimo fondas yra priedas prie Ch. Michelio siūlomos šiek tiek mažesnės 1,074 trln. Eur siekiančios daugiametės finansinės programos (DFP). Taupiosios šiaurinės Europos šalys nori, kad Europos pinigai būtų dalijami tik su tam tikromis griežtomis sąlygomis, be to „taupusis ketvertas“ norėtų, kad mažiau atsigavimo fondo lėšų būtų dalijama subsidijomis ir daugiau paskolomis. C. Michelis jau pasiūlė nuolaidų užsispyrusioms šalims, siekdamas surasti kompromisą.

G. Nausėdos dovana A. Merkel

Prieš prasidedant EVT susitikimui gimtadienį švenčiančiai Vokietijos kanclerei A. Merkel Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda padovanojo dirigento lazdelę, taip simboliškai linkėdamas jai sėkmės per Vokietijos pirmininkavimą Europos Sąjungai šių metų antrąjį pusmetį.

Socialiniame tinkle „Twitter“ vokiškai sveikindamas A. Merkel Lietuvos prezidentas pavadino ją 2020-ųjų Europos dirigente.

„Mano simboliška dovana Jums – dirigento lazdelė. Europos politikoje siekime vieningumo, kad politinė simfonija skambėtų harmoningai ir ilgai“, – parašė prezidentas.