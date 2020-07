JAV vėl užfiksuotas rekordinis COVID-19 atvejų prieaugis

Wang Ying („Xinhua“ / „ZUMA Press“ / „Scanpix“) nuotr.

Jungtinės Valstijos ketvirtadienį užfiksavo dar vieną per parą nustatytų naujų koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejų rekordą – šalyje užfiksuoti 68.428 naujai užsikrėtusieji, rodo Johnso Hopkinso universiteto paskelbti duomenys.

Be to, per tą patį laikotarpį šalyje mirė 974 naujuoju koronavirusu užsikrėtę žmonės, rodo duomenys, paskelbti iki 20 val. 30 min. vietos (penktadienį 3 val. 30 min. Lietuvos) laiku Baltimorėje įsikūrusio universiteto.

Bendras nuo šios epidemijos pradžios Jungtinėse Valstijose mirusių COVID-19 pacientų skaičius padidėjo iki 138.201, o bendras patvirtintų užsikrėtimo atvejų skaičius – iki 3.560.364.

Pagal abu rodiklius Jungtinės Valstijos yra smarkiausiai koronaviruso pandemijos paveikta šalis.

Ekspertų nuomone, JAV iki šiol nesibaigė pirmoji COVID-19 epidemijos banga, o užsikrėtimo atvejų skaičiai pastarosiomis savaitėmis vėl didėjo, ypač pietų ir vakarų valstijose, anksti pradėjusiose švelninti karantino suvaržymus.

Florida tapo naujausiu epidemijos šalyje epicentru: ši valstija ketvirtadienį paskelbė, kad per parą joje mirė rekordiškai daug COVID-19 pacientų (156) ir patvirtinta beveik 14.000naujų užsikrėtimo atvejų.

Bendras patvirtintų užsikrėtimo atvejų skaičius valstijoje dabar yra didesnis kaip 315.000, iš šių žmonių 4.782 mirė, rodo Floridos sveikatos apsaugos departamento duomenys.

Floridoje dabar per parą fiksuojama daugiau naujų COVID-19 atvejų negu bet kurioje kitoje valstijoje. Antrą ir trečią vietą užima Kalifornija ir Teksasas, kur per parą patvirtinama maždaug po 10.000 užsikrėtimo atvejų.

Brazilijoje atvejų skaičius viršijo 2 mln.

Tuo metu antroje smarkiausiai koronaviruso pandemijos paveiktoje valstybėje – Brazilijoje – patvirtintų COVID-19 atvejų skaičius ketvirtadienį viršijo 2 mln., o iš šių užsikrėtusiųjų daugiau kaip 76.000 mirė, rodo oficialūs duomenys.

Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per pastarąją parą šalyje nustatyta daugiau 45.000 naujų COVID-19 atvejų ir mirė 1.300 pacientų.

Be to, manoma, kad tikrasis užsikrėtusiųjų ir aukų skaičius tikriausiai yra dar didesnis, nes daugelis mokslo bendruomenės narių atkreipia dėmesį į nepakankamą testavimo mastą.

Per pastaruosius du mėnesius Brazilija 26 dienas per parą nustatydavo daugiau kaip 30.000 COVID-19 atvejų. Vienuolika kartų per parą nustatomų užsikrėtimo atvejų skaičius viršydavo 40.000.

„Du milijonai – (tik) simbolinis skaičius, nes neatliekame plataus masto testavimo“, – naujienų agentūrai AFP sakė Alberto Einsteino ligoninėje San Paule dirbantis užkrečiamųjų ligų specialistas Jeanas Gorinchteynas.

„Ko gero, (užsikrėtusiųjų) yra keturis ar penkis kartus daugiau. Pesimistiškiausios prognozės rodo, kad jų yra iki dešimties kartų daugiau“, – pridūrė jis.

Jau beveik mėnesį šalyje per parą fiksuojamų koronavirusu užsikrėtusių žmonių mirčių skaičius viršija tūkstantį.

