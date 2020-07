A. Merkel: nesutarimai tarp šalių vis dar dideli, laukia labai sunkios derybos

Francisco Seco („AFP“ / „Scanpix“) nuotr.

Angela Merkel, Vokietijos kanclerė, atvykusi į Briuselį susitikimui su ES lyderiais buvo kiek mažiau optimistiška nei anksčiau dėl to, ar šiame Europos Vadovų Tarybos (EVT) susitikime pavyks pasiekti susitarimą. Be to, Vokietijos lyderė teigė neabejojanti, kad Bendrijos lyderių laukia labai sunkios derybos.

„Turiu pripažinti, kad nesutarimai tarp šalių vis dar labai dideli ir, deja, negalėčiau šiuo metu prognozuoti, ar susitarimą pavyks pasiekti dar šiame EVT“, – žurnalistams Briuselyje kalbėjo A. Merkel.

Vokietijos kanclerė pripažino, kad kompromiso paieškos bus sudėtingos.

„Taip, tai būtų rezultatas, kurio norėtume (pasiekti susitarimą per šį EVT – VŽ), tačiau turime pripažinti realybę. Tam, kad susitartume dėl to, kas geriausia Europai, visos pusės turi būti pasirengusios kompromisui, todėl esu pasirengusi labai sunkioms deryboms“, – pridūrė A. Merkel.

Emmanuelis Macronas, Prancūzijos prezidentas, atvykęs į Briuselį buvo kiek optimistiškesnis ir teigė, kad jis yra „užtikrintas, tačiau atsargus“ vertindamas šį EVT. E. Macronas sakė, kad šis susitikimas „yra tiesos ir ambicijų metas visai Europai“.

„Kartu su Vokietijos kanclere ir EVT pirmininku Charles‘iu Micheliu mes padarysime viską, kad susitarimas būtų pasiektas. Europos atsigavimo fondas ir ES biudžetas leis atkurti Europos socialinį ir ekonominį gyvenimą ir prisidės prie aplinkos apsaugos“, – kalbėjo E. Macronas.

VŽ jau rašė, kad ES lyderiai penktadienį rengia savo pirmą po penkių mėnesių pertraukos susitikimą akis į akį. Susitarti dėl ekonomikos gelbėjimo plano ir ilgamečio ES biudžeto siekiama kuo greičiau, tačiau kol kas nesutarimai išlieka.

Intensyvios derybos turėtų vykti ir šeštadienį, ir galbūt net sekmadienį, bet nedaug kas tiki, kad įvyks persilaužimas, tad vėliau šį mėnesį galėtų būti surengtas dar vienas viršūnių susitikimas.

ES lyderiai derasi dėl 750 mlrd. Eur vertės atsigavimo paketo, kurį sudaro 250 mlrd. Eur paskolų ir 500 mlrd. Eur subsidijų. Atsigavimo fondas yra priedas prie Ch. Michelio siūlomos šiek tiek mažesnės 1,074 trln. Eur siekiančios daugiametės finansinės programos (DFP). Taupiosios šiaurinės Europos šalys nori, kad Europos pinigai būtų dalijami tik su tam tikromis griežtomis sąlygomis, be to „taupusis ketvertas“ norėtų, kad mažiau atsigavimo fondo lėšų būtų dalijama subsidijomis ir daugiau paskolomis. C. Michelis jau pasiūlė nuolaidų užsispyrusioms šalims, siekdamas surasti kompromisą.

